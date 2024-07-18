Правительство ввело программы компенсаций для работодателей за трудоустройство людей с инвалидностью

Правительство ввело компенсационные программы для работодателей за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью и за трудоустройство зарегистрированных безработных и внутренне перемещенных лиц с инвалидностью. Компенсации охватывают расходы по созданию рабочих мест и частичное покрытие заработной платы. Об этом сообщает Минреинтеграция.

Одной из таких программ является компенсация затрат на обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью I и II групп. Работодатели, адаптирующие рабочие места под нужды таких работников, могут получить от государства финансовую поддержку.

Размер компенсации зависит от группы инвалидности и может достигать значительных сумм: до 106,5 тысячи гривен для лиц с инвалидностью I группы и до 71 тысячи гривен для лиц с инвалидностью II группы.

Кроме того, государство предоставляет компенсацию работодателям за трудоустройство лиц с инвалидностью, имеющих статус зарегистрированного безработного. В этом случае работодатель может получить возмещение в размере 50% фактических затрат на оплату труда такого работника в течение шести месяцев. При этом размер компенсации не может превышать размера минимальной заработной платы, установленной на момент выплаты.

Добавим, что согласно статье 38 пункта 5 Бюджетного кодекса Украины минимальный размер заработной платы устанавливается ежегодно в Законе о Государственном бюджете. В настоящее время минимальная месячная заработная плата в Украине составляет 8000 гривен.

Также предусмотрена компенсация работодателям, трудоустраивающим внутренне перемещенные лица с инвалидностью. В таких условиях работодатель может получать компенсацию в размере минимальной заработной платы в течение шести месяцев. Программа направлена на поддержку как внутри перемещенных лиц, так и работодателей, предоставляющих им рабочие места.

О том, как обустроить рабочее место для ветеранов с инвалидностью, читайте в материале Delo.ua.

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