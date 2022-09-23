Правоохранители усилили давление на бизнес, поскольку во время войны получили более широкие полномочия, - СМИ

Правоохранители усилили давление на бизнес, поскольку во время войны получили более широкие полномочия. К такому выводу пришли журналисты БизнесЦензора , которые исследовали, что может помешать привлечению иностранных инвестиций в Украину.

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Различные источники издания говорят, что правоохранители уже весной начали решать свои меркантильные экономические вопросы.

Так, в марте 2022 года была "парализирована проверками ГНС и БЭБ с безосновательными обвинениями" работа складов компании "Филипп Моррис Украина".

В августе в статье изданию Forbes генеральный директор компании Максим Барабаш заявил: "Как международной компании нам хотелось бы видеть больше положительных сигналов от органов государственной власти и устранения определенных препятствий для деятельности".

С определенными проблемами в Украине столкнулась и австрийская AMIC Energy. Прокуратура обвиняет предприятие в уклонении от уплаты налогов из-за завышения операционных расходов, а БЭБ – в якобы противоправных выплатах предприятием дивидендов в пользу отдельных лиц-нерезидентов. AMIC Energy обжалует в апелляционном суде арест корпоративных прав своего предприятия, которому принадлежит крупная сеть АЗС на территории нашего государства и, в случае необходимости, собирается отстаивать свои права в международных инстанциях – в инвестиционном арбитраже и Европейском суде по правам человека.

25 августа этого года силовики также провели обыск у резидента "Дія City" - IT-компании Simcord, которая из-за войны войны переехала в Мукачево на Закарпатье.

"Цинически ворвались около 15 неустановленных лиц в масках и с огнестрельным оружием в руках... были в одежде, похожей на форму сотрудников полиции, которые представились Главным управлением Национальной полиции в Закарпатской области... Все это сопровождалось криками и бранью, с применением психологического и физического воздействия и давления", – рассказали в компании. О причинах и последствиях маски-шоу в публичной плоскости не сообщалось.

В июле международный инвестиционный фонд "Инвестохиллс Хелиантус", действующий в интересах американских и европейских инвесторов, обратился с открытыми письмами в госорганы Украины, посольства США, Италии и ряд бизнес-ассоциаций также "из-за произвольных действий сотрудников Службы безопасности Украины, имеющих признаки заказного характера».

В фонде утверждают, что к заказному уголовному делу причастен олигарх Константин Жеваго, которому ДБР объявило подозрение в хищении 2,5 млрд грн и находящемся в розыске. Также инвесторы обратили внимание на абсурдность и избирательность дела, которое открыло СБУ.

Фонд и группа компаний "Инвестохиллс", управляющая его активами в Украине, обвинили в "государственной измене" из-за того, что они покупали на открытых торгах Фонда гарантирования вкладов физлиц в системе Prozorro. Продажи активы (права на кредиты и залоговое имущество) обанкротившихся банков, которые прежде были ограблены их бывшими владельцами.

За месяц до того, в июле сотрудники следственного управления ГУНП в Одесской области изъяли компьютерную технику, документацию и остановили производственный процесс фасовки крупной партии импортной соли в тот период, когда в Украине был дефицит из-за остановки ГП "Артемсоль". Группа компаний ("Трапеза", "Крупяной двор", "Аттуаль"), чью деятельность остановили силовики, заявила, что давление на нее оказывается из-за уклонения от уплаты налогов. Хотя, по сообщению группы, эти фирмы уплатили государству налогов на 62 млн. грн. в 2021 году и 30 млн. грн. за первое полугодие 2022 года.

Журналисты "БизнесЦензора" подчеркивают, что нельзя утверждать, что любое уголовное производство силовиков безосновательно. Однако обращают внимание, что именно абсурдность и избирательность претензий являются одними из признаков заказного дела.

"Таких примеров сейчас хватает как и до 24 февраля. Но есть определенные отличия. Из-за масштабной войны правоохранители получили более широкие полномочия", - отмечается в статье.

"С одной стороны, это вполне логично, поскольку работникам полиции, СБУ, ДБР и других органов необходимо оперативно реагировать на правонарушения… С другой – расширение их полномочий может быть использовано недобросовестными работниками правоохранительных органов для создания препятствий работе бизнеса", - цитирует издание Дениса Овчарова, партнера юридической компании Legal House.

Также в статье отмечается, что в ряде случаев правоохранители могут использовать фактор войны в своих коррупционных целях, играя на эмоциях людей и спекулятивно используя термины "государственная измена", "связи с Россией" (при этом парламент планирует расширить полномочия СБУ в части проведение контрразведывательных мер до решения суда).

Такой неблагоприятный климат с точки зрения гарантий сохранения бизнеса в Украине негативно отразится на притоке иностранных инвестиций в страну после войны, заключают журналисты "БизнесЦензора".