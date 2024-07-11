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Производитель продуктов питания получил 120 млн грн на приобретение газогенераторных установок
В рамках программы поддержки энергонезависимости украинского бизнеса ПриватБанк подписал инвестиционное соглашение в объеме 120 млн грн с ведущим производителем продуктов питания. Кредит предоставлен на финансирование приобретения трех газогенераторных когенерационных установок общей мощностью 6,9 МВт.
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
Отмечается, что финансирование такого проекта является продолжением устойчивого инвестиционного плана предприятия с целью внедрения энергоэффективных технологий, возобновляемой и альтернативной энергетики.
Сообщается, что запуск генераторных газогенераторных установок позволит предприятию улучшить собственную безопасность производства и увеличить обеспечение его энергетикой и теплом.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Поставка оборудования и реализация инвестиционного проекта можно ожидать до конца 2024 года.
"Сегодня ПриватБанк дает возможность корпоративным клиентам и клиентам МПБ получить льготное финансирование на приобретение и установку оборудования энергогенерации, чтобы поддерживать и развивать производство в условиях дефицита энергии и активно развивать рынок малой распределенной генерации", - подчеркнул Евгений Заиграев, член правления ПриватБанка по вопросам корпоративного и МПБ.
Он напомнил, что банк принимает заявки от корпоративных клиентов и клиентов сегмента МПБ на финансирование проектов установки газотурбинных и газопоршневых генерационных установок, установки солнечных электростанций и другого оборудования для обеспечения энергонезависимости бизнеса, в т.ч. по государственной программе доступных кредитов "5-7-9%".
Максимальная сумма льготного кредита на соответствующие цели для МПБ составляет до 150 млн. гривен.
Правительство вводит льготное кредитование на энергооборудование для населения и бизнеса
Правительство внедрил инструменты финансовой поддержки реализации проектов распределенной генерации : для предприятий малого и среднего бизнеса - расширение возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%" по направлению строительства и устройства газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок.
Для населения - введение кредитов на установку солнечных панелей с системами накопления под 0% годовых. Сумма кредита по этой программе может составлять до 480 тысяч гривен, а срок кредитования – до 10 лет.
Ранее правительство объявило о начале государственной программы льготного кредитования на закупку энергетического оборудования как для граждан, так и для бизнеса.
Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) могут получить компенсацию до 1 млн. грн. за установку солнечных электростанций и до 2 млн. грн. за установку тепловых насосов для отопления.