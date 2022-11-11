Производство пива в Украине за 10 месяцев сократилось почти на треть

Производство пива в Украине в январе-октябре 2022 года снизилось на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 103,8 млн. дал. Об этом сообщила пресс-служба отраслевой организации пивоваров "Укрпиво".

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Уточняем, что в статистике не учтены данные по производству безалкогольного пива с содержанием спирта до 0,5% об.

По данным "Укрпива", фиксируется возобновление производства солода. В частности, после падения по итогам первого квартала 2022 года на 40,8% и резкого сокращения в июне на 50,6%, по итогам января-октября темпы сокращения производства снизились до 17,7% по сравнению с сопоставимым периодом 2021 года – было произведено 146 ,5 тыс. Тонн солода.

В целом в отраслях пивоварения наблюдается тенденция к снижению производства. В январе-августе 2022 года снизилось на 31,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года до $83,9 млн.

До войны ситуация была ненамного лучше. Украина в 2021 году произвела на 5% меньше пива по сравнению с 2020 годом – 170,5 млн дал, а в 2020 году его производство сократилось на 0,4% к 2019 году – до 179,7 млн дал.

Производство солода в 2021 году составило 218,5 тыс. тонн, что на 19,5% меньше показателей годом ранее. При этом в 2020 году его производство уменьшилось по сравнению с 2019 годом на 18% до 275 тыс. тонн.

Источник фото: ua.depositphotos.com

