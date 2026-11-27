Волна закрытий продолжает накрывать столичный ресторанный рынок этой осенью: только за неполный ноябрь в Киеве прекратили работу или ушли на зимние каникулы около десяти известных заведений, а накануне окончательно закрылась сеть Salateira. Ресторанная эксперт Ольга Насонова ранее прогнозировала, что к Новому году могут закрыться или заморозить работу до 20% заведений — и, похоже, этот сценарий начинает сбываться еще до начала зимы.

Причины у всех схожие: гостей стало меньше, воздушные тревоги убивают трафик в торговых центрах, а отключение света и воды заставляют владельцев каждый день считать, что выгоднее — работать в минус или закрыть двери до весны. Впрочем, несмотря на сложную осень, гастрономическая карта Киева не замерла: пока одни рестораторы ставят проекты на паузу, другие рискуют открывать новые заведения прямо перед холодами.

Dilo собрало главные закрытия и открытия ноября, показывающие, как меняется ресторанный бизнес столицы.

Почему исчезла Salateira и прощаются "старожилы"

Самой громкой потерей осени стало закрытие украинской сети быстрого питания Salateira, проработавшей на рынке почти 15 лет. Еще в июне в Киеве работало 12 ее ресторанов, но осенью все они закрылись. Об этом в Threads сообщила совладелица компании Ирина Добруцкая.

Проблемы в сети назревали давно: еще летом соучредитель компании Александр Савилов рассказывал, что из-за длительных воздушных тревог выручка ресторанов в торговых центрах упала на 45% по сравнению с довоенным временем, а маржинальность сократилась вдвое. Каждый час вынужденного простоя стоил одному заведению 10–30 тысяч гривен, и удерживать сеть не удалось.

Не выдержали проверки осенью и заведения, которые годами формировали привычку киевлян есть вне дома. 6 ноября после девяти лет работы завершил свою историю семейный ресторан Kitchen Polly на улице Сечевых Стрельцов.

Столько же девять лет проработало гастрокафе "Паштет" на Берестейском проспекте, 18. Команда заведения пережила с гостями ковод, начало великой войны и первые блекауты, но этой осенью решила окончательно попрощаться с локацией.

Фудкорты под давлением тревог: почему "1708" уходит из киевских ТРЦ

Торгово-развлекательные центры, которые до войны обеспечивали ресторанам стабильный поток людей, сегодня превратились в зону повышенного риска: гостей там стало меньше, и большинство точек работает в минус.

Не выдержала такого давления и сеть пиццерий "1708" (1708 Pizza di Napoli) - компания полностью выходит из всех ТРЦ Киева и покидает единственную точку в торговом центре Cherry Mall в Вишневом. В прошлом году пиццерия уже ушла из Lavina Mall и Retroville, а теперь сворачивает работу в Respublika Park.

Соучредитель и СЭО сети Владимир Гнатюк объясняет: высокая аренда в ТРЦ окупается только при активном трафике. Однако еще с 2024 года количество чеков на фудкортах начало падать. Из-за воздушных тревог валовая выручка точки в ТРЦ просела до 35%. Даже временные скидки на аренду и разрешение работать во время «желтого» уровня тревоги не спасают ситуацию — из-за страха обстрелов гости не спешат возвращаться в торговые центры.

Арифметика паузы: "зимние каникулы" как способ не работать в минус

Главным трендом ноября стали "зимние каникулы". За этой формулировкой скрывается трезвый расчет: в темный и холодный сезон выгоднее остановиться, чем ежедневно дотировать кухню из собственного кармана.

На зиму приостановила работу и киевская точка сети "Четыре Чебурека". Владелец проекта Татьяна Абрамова откровенно разложила экономику заведения: посещаемость упала более чем на 50%, в том числе из-за дистанционного обучения в университетах, которое забрало часть студенческой аудитории, а выручка — непредсказуемой. После одного удачного дня идут три-четыре провальные. Чтобы выйти в ноль, заведению нужно 35–40 тысяч гривен кассы в день, а для нормальной работы около 60 тысяч. В последнее время бывали дни с кассой 9–12 тысяч гривен.

К падению спроса добавились проблемы со светом и водоснабжением. Имеющиеся генераторы не выдерживают по пять-шесть часов работы подряд и ломаются, а новый мощный генератор стоит более миллиона гривен — при нынешних кассах его просто невозможно окупить. В результате владелица решила, что дешевле переждать зиму за закрытой дверью, а зимнюю паузу использовать для ремонта.

По схожему сценарию на зимние каникулы пошли и другие известные городские проекты. С 1 ноября работу к весне приостановил сэндвич-бар Fruit+Veg Bar на улице Симона Петлюры, проработавший на этой локации около трех лет — команда пообещала вернуться весной перезагруженной и обновленной.

Ресторатор Алекс Купер поставил на паузу сразу два своих заведения в центре Киева. Сначала на зимнюю передышку пошло итальянское бистро Cacio e Pepe на Большой Васильковской, 29, проработавшее около 17 месяцев. А вслед на каникулы отправилось гастропространство Shalom Shalom на улице Рогнединской, 4, которое открылось только в январе 2026 года и продержалось менее десяти месяцев. В то же время первый ресторан Shalom возле метро «Арсенальная» продолжает работать.

К списку тех, кто решил переждать холодный сезон, присоединился и ресторан грузинской кухни. Такахули на Большой Васильковской, 112 от ресторанной группы Enjoy Group – заведение ушло на зимние каникулы 11 ноября, проработав ровно три года.

А на левом берегу о выходе на зимнюю паузу после 29 ноября объявила бургерная OG Burger на Русановской набережной, 12, работавшая с весны 2024 как формат с панорамным видом и большой коктейльной картой — команда обещает вернуться весной с обновлениями.

Переезд, более дешевый чек и прямой прилет

Впрочем, далеко не каждое закрытие означает капитуляцию – часть рынка просто меняет прописку или подстраивается под новые реалии. Так бистро Duckaria на пересечении улиц Ивана Мазепы и Лаврской, которое основательница " Черноморка " Ольга Копылова запустила вместе с партнерами, закрылось 15 ноября, проработав всего полтора месяца. Проект решили перевезти на запад Украины, ближе к собственной утиной ферме партнеров.

Сама же сеть "Черноморка" закрыла в Киеве два ресторана – на Большой Васильковской и Лаврской – ради переформатирования. Вместо них компания развивает более демократичную концепцию "Море и Хинкали", где средний чек примерно на 30% ниже. К зиме заведения готовят с помощью печей, генераторов и специального меню, которое можно готовить даже без света и воды.

В то же время история киевского ресторана "Министерство пиццы" на улице Заньковецкой напоминает, что любые бизнес-модели бессильны перед войной. В ночь на 23 ноября заведение временно закрылось из-за прямого попадания российского беспилотника. Вся команда осталась жива, и владельцы уже пообещали восстановить ресторан в обновленном формате.

Кто рискнул открыться накануне зимы

Пока одни рестораторы считают убытки и закрывают двери до весны, другие запускают новые заведения прямо перед холодами. В ноябре на карте Киева появилось около десятка новых точек — от авторских проектов на Подоле до семейных ресторанов и стритфуда в жилых кварталах.

Сразу несколько новинок принял Подол. 15 ноября на Нижнем Валу заработало греческое кафе Lira. Проект запустила основательница "Дома великого чуда" Виктория Чернова вместе с партнерами. Здесь сделали ставку на гирос, вино и мясо из огня – идею заведения команда вынашивала еще с 2022 года.

Недалеко, на Верхнем Валу, открылась и вторая точка сети " Жаровня".

Еще одной новинкой на Подоле стало корейское бистро Gochu , запущенное командой бара Pink Freud, работающей в этом районе уже 12 лет. Название заведения переводится с корейского как «перец» — именно из него делают традиционную острую пасту гочуджан, на которой держится значительная часть блюд.

Запуски состоялись и вне исторического центра. На проспекте Воздушных Сил открылся ресторан современной ливанской кухни KEDR с собственным хумус-баром – кухню возглавил шеф Энвер Таиров, ранее работавший над проектами Алекса Купера.

Еще одним открытием стал итальянский ресторан Mio Eataly от ресторатора Дмитрия Дубаса: это заведение на три зала с детской комнатой, где пиццу выпекают в дровяной печи, а пасту и лимончелло готовят собственноручно.

Не пустеют и локации в торговых центрах, из которых ушли бывшие игроки. На место сети быстрого питания "Salateira" на столичный рынок вошла новая сеть европейской кухни Salaterra с акцентом на фермерских продуктах. Первое ее заведение уже заработало в ТРЦ River Mall. В конце ноября новая сеть планирует открыть ресторан в ТРЦ Retroville, в декабре - в Lavina Mall, а в январе-феврале - в ТРЦ "Проспект".

На левом берегу расширяется и сеть стритфуда TBILISURI, которая готовит к открытию точку на улице Елизаветы Чавдар. А на улице Саксаганского 27 ноября откроет двери новое заведение грузинской сети Gaga. Параллельно сети и небольшие форматы активно идут в спальные районы и жилые комплексы, где люди чаще выбирают заведения возле дома. В ЖК "Новая Англия" заработала пиццерия "Сообщество", в ЖК River Stone - кафе Mon Joli.

Ноябрьские закрытия стали логическим продолжением тенденции, развернувшейся еще на старте осени. Ранее Dilo сообщало, что за сентябрь и октябрь в Киеве прекратили работу или поставили на паузу более 20 кафе и ресторанов — среди них семь заведений сети Pesto Cafe в ТРЦ, флагман «Сушия» в Ocean Plaza, рестораны Mushlya, Vatra, Fish Fetish, Milano Torino Vermuteria и три бара. Кроме падения трафика и расходов на генераторы, дополнительным ударом стало требование правительства до 4 декабря обустроить безопасные просторы внутри заведений для работы во время "желтого" уровня угрозы.

Вся эта осенняя волна закрытий и точечных открытий показывает: столичный ресторанный рынок переживает не просто сезонный спад, а мучительная перезагрузка. Выживают те, кто умеет быстро считать экономику, менять формат под более скромный кошелек гостя, выходить в спальные районы поближе к дому и работать автономно без света и воды.

Однако тем, кто решил переждать холода за закрытыми дверями, весной придется столкнуться с не менее серьезным испытанием, чем блекауты острым кадровым кризисом. Ресторанный бизнес и так страдает от дефицита рук, поэтому за несколько месяцев вынужденной "спячки" опытные повара, баристы и официанты могут разойтись по более стабильным проектам или изменить сферу деятельности — и для части заведений "зимние каникулы" рискуют затянуться гораздо дольше, чем до первого тепла.