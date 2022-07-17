Работодателям выплачено уже 37,3 млн грн за трудоустроенных ВПЛ

По состоянию на 14 июля более 4,4 тыс. работодателей воспользовались программой компенсации затрат на оплату труда за каждого трудоустроенного человека из числа внутренне перемещенных. Работу получили почти 7,4 тыс. украинцев, вынужденных переехать в безопасные регионы.

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Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

"В рамках программы работодатели могут получить государственную выплату 6,5 тыс. гривен за каждого рабочего из числа ВПЛ. Компенсация предоставляется в течение 2 месяцев с даты трудоустройства человека. С начала действия программы работодателям выплачено 37,3 млн грн", - отметили в ведомстве.

“Из-за войны миллионы украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Важной задачей государства является оказать этим людям поддержку. Компенсация оплаты труда ВПЛ будет стимулировать бизнес трудоустраивать вынужденных переселенцев. Люди смогут получать зарплату, чтобы снять жилье, кормить семьи и быстрее адаптироваться к новому месту жительства. В то же время, программа компенсации поможет поддержать бизнес и способствовать его активизации”, – отметила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Напомним, чтобы получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ, работодатель должен отвечать следующим критериям:

стоять на учете как плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

представить налоговую отчетность за 4 квартал 2021 года или весь 2021 год;

не являться бюджетной организацией или фондом социального страхования.

Работодатель должен заключить с внутренне перемещенным лицом трудовой контракт. Зарегистрировать данные о трудоустроенном лице можно через портал "Дія". Через 5 календарных дней после этого необходимо подать заявку на получение компенсации, к которой добавить подтверждающие документы о выплате зарплаты и отчислении.

Напомним, по состоянию на 15 июля по программе релокации в безопасные регионы перемещено 678 предприятий. Из них 68% – 467 предприятий – уже возобновили свою работу.