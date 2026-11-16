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Раскрываем имена первых спикеров, которые поделятся своим опытом на SHE Congress 2026

Раскрываем имена первых спикеров, которые поделятся своим опытом на SHE Congress 2026
Раскрываем имена первых спикеров, которые поделятся своим опытом на SHE Congress 2026

Сегодня важно уметь не только хорошо делать свое дело, но и говорить о нем так, чтобы вас услышали, находить партнеров и инвесторов, которые помогут расти и не терять себя в постоянном темпе. Все это не об отдельных навыках, а об умении жить и работать в условиях быстрых перемен и информационного шума.

8 декабря на SHE Congress 2026 на сцене соберутся эксперты, которые помогут найти ответы на вопросы, которые сегодня больше всего волнуют женщин-предпринимателей.

Среди первых спикеров:

  • Наталья Татаринцева, женский тренер, основательница Flexible body online;
  • Юля Карпова, основательница БО БФ "Юлины бабушки";
  • Юлия Завалишина, директор по корпоративным вопросам и коммуникациям "Киевстар";
  • Елена Цинтила, телеведущая "Мы – Украина";
  • Полина Лысенко, руководитель направлений комплаенс, GR, IR, экспортный контроль в Skyfall;
  • Яна Шумунова, директор Департамента малого и среднего бизнеса Sense Bank;
  • Ксения Драганюк, соучредительница ОО "Землячки" и Института психологии войны WISPR;
  • Власть Либерова, фотограф-документалист LIBKOS.

Модерировать SHE Congress 2026 Никита Михалев, телеведущий "Мы  Украина".

От спикеров вы узнаете:

  • как быть заметным и рассказывать о себе так, чтобы вас слышали;
  • как формировать круг единомышленников и строить бизнес-сообщество, которое поддерживает и дает рост;
  • как заботиться о теле и собственной энергии, чтобы чувствовать себя хорошо.

❗️ Стоимость участия вырастет уже 21 ноября с 1000 грн до 2500 грн. Не упустите возможность присоединиться к SHE Congress 2026 по лучшим условиям.

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