Раскрываем имена первых спикеров, которые поделятся своим опытом на SHE Congress 2026

Сегодня важно уметь не только хорошо делать свое дело, но и говорить о нем так, чтобы вас услышали, находить партнеров и инвесторов, которые помогут расти и не терять себя в постоянном темпе. Все это не об отдельных навыках, а об умении жить и работать в условиях быстрых перемен и информационного шума.