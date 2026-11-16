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- Бизнес
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Раскрываем имена первых спикеров, которые поделятся своим опытом на SHE Congress 2026
Сегодня важно уметь не только хорошо делать свое дело, но и говорить о нем так, чтобы вас услышали, находить партнеров и инвесторов, которые помогут расти и не терять себя в постоянном темпе. Все это не об отдельных навыках, а об умении жить и работать в условиях быстрых перемен и информационного шума.
8 декабря на SHE Congress 2026 на сцене соберутся эксперты, которые помогут найти ответы на вопросы, которые сегодня больше всего волнуют женщин-предпринимателей.
Среди первых спикеров:
- Наталья Татаринцева, женский тренер, основательница Flexible body online;
- Юля Карпова, основательница БО БФ "Юлины бабушки";
- Юлия Завалишина, директор по корпоративным вопросам и коммуникациям "Киевстар";
- Елена Цинтила, телеведущая "Мы – Украина";
- Полина Лысенко, руководитель направлений комплаенс, GR, IR, экспортный контроль в Skyfall;
- Яна Шумунова, директор Департамента малого и среднего бизнеса Sense Bank;
- Ксения Драганюк, соучредительница ОО "Землячки" и Института психологии войны WISPR;
- Власть Либерова, фотограф-документалист LIBKOS.
Модерировать SHE Congress 2026 Никита Михалев, телеведущий "Мы – Украина".
От спикеров вы узнаете:
- как быть заметным и рассказывать о себе так, чтобы вас слышали;
- как формировать круг единомышленников и строить бизнес-сообщество, которое поддерживает и дает рост;
- как заботиться о теле и собственной энергии, чтобы чувствовать себя хорошо.
❗️ Стоимость участия вырастет уже 21 ноября с 1000 грн до 2500 грн. Не упустите возможность присоединиться к SHE Congress 2026 по лучшим условиям.