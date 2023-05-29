Про кого цей рейтинг?

Рейтинг "Антикрихкість" — про компанії, які упродовж 15 місяців повномасштабного вторгнення продовжували працювати і робили все, щоб допомогти українцям пережити ці важкі часи. Наприклад, енергетики, які після початку масованих ракетних обстрілів інфраструктури — ризикуючи життям, у складних погодних умовах —максимально оперативно лагодили обладнання, щоб в українців було світло й тепло. Або ритейлери, які під час блекауту на базі своїх магазинів влаштовували пункти незламності, де можна було зарядити гаджети чи випити кави.

Методологія

Обрання переможців відбуватиметься у два етапи.

Перший етап: Редакція Delo.ua сформувала пул з 50-ти компаній, що на нашу експертну думку показали за минулий рік приклади стійкості, витривалості, здатності до відновлення та допомоги іншим. Редакція проводить онлайн голосування на порталі Delo.ua, мета якого - визначити компанії, які увійдуть у shortlist рейтингу.

Строк онлайн голосування - 10 днів.

Другий етап: 30 компаній, що набрали найбільше голосів під час голосування наших читачів, мають змогу претендувати на перемогу у окремих номінаціях, розподілених за галузевим принципом. Переможців у окремих номінаціях визначає експертне журі шляхом незалежного оцінювання.

Оцінюватись будуть:

- антикризові рішення, направлені на збереження виробничих потужностей;

- результати релокації та/або відновлення виробництва;

- заходи по збереженню трудового колективу та ключових спеціалістів;

- внесок у збереження стратегічно важливої інфраструктури або окремих галузей промисловості України.

Строк оцінювання - 2 тижні.

Три компанії, які у своїй номінації отримають сумарно найбільшу кількість балів від експертного журі стають її переможцями. Про їхні кейси ми розповімо докладно після закінчення експертного голосування.

Номінації рейтингу "Антикрихкість":

Світло перемоги (енергетика): компанії енергетичного комплексу, які зробили найбільший внесок у забезпечення енергетичної безпеки України та відновлення інфраструктури після ворожих атак. Продовольчий фронт (АПК): аграрні компанії, що забезпечили найбільший внесок у продовольчу безпеку України та світу в умовах війни, стали основними постачальниками зернових продуктів та продовжують успішно обробляти значні земельні площі. Кіберзахист.UA (IT та телеком) : IT та телекомунікаційні компанії, які реалізували найефективніші рішення у сфері кіберзахисту для бізнесу та держави, допомогли бізнесу швидко рятувати бази даних та переносити бізнес-процеси у захищені хмарні сервіси та протистояти ворожим кібератакам. Опора тилу (ритейл) : компанії роздрібної торгівлі, які зберегли/відновили або розвинули мережі продовольчих та побутових товарів, першими повернулися на звільнені території та максимально швидко відновили постачання продовольства, обладнання та необхідних матеріалів як до тилових, так і до звільнених міст. Здоров'я нації (фармацевтика): фармацевтичні компанії, які зберегли виробництво та зв'язки з постачальниками і забезпечили міста та сили оборони необхідними медичними препаратами. Дорога життя (логістика та АЗС): логістичні та паливні компанії, які зберегли здатність країни до переміщення вантажів, товарів та людей, забезпечили міста, волонтерів та сили оборони необхідними ресурсами, підтримали життєздатність бізнесу та вітчизняної економіки. Релокація та відновлення року (загальна номінація): компанії, які продемонстрували найкращі кейси релокації бізнесу з прифронтових та окупованих територій та відновлення виробництва на новому місці чи після деокупації.

Проголосувати за компанію, яку ви вважаєте прикладом стійкості, витривалості, здатності до відновлення та допомоги іншим, можна нижче.