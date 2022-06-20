Ресторанный бизнес в Украине нарастил оборот на две трети от довоенных времен

В Украине почти через четыре месяца с начала полномасштабного вторжения РФ ресторанный бизнес работает с оборотом 65-70% от довоенных времен, сообщил замглавы НБУ Сергей Николайчук в интервью Youtube-каналу Елены Шкарповой, бывшей журналистке Forbes.

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"Если посмотреть на количество работающих отделений Новой почты, Розетки, Эпицентра, то у них работают уже около 85-90% точек. Хотя понятно, что, скорее всего, проседание в объемах продаж достаточно существенно. Это, например, видно по ресторанным заведениям, где оборот теперь составляет 65-70% от довоенных времен", – сказал он.

В то же время, добавляет чиновник, экономика постепенно восстанавливается. В начале марта не работало около трети предприятий, а к концу мая – уже 14%.

"По Киеву, например, мы видим возобновление деятельности сектора услуг. Если в марте в Киеве работало менее 500 предприятий, то в конце мая их было уже более 3000", – добавил замглавы НБУ.

Напомним, что месяц назад в Украине работало лишь 68% от количества заведений, которые были открыты в феврале. Между тем количество новых вакансий и выручка малых и средних заведений общепита на западе страны и в некоторых центральных областях уже достигли довоенных показателей.