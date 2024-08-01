Ресторанный рынок Украины: как влияют мобилизация и отключение света на стоимость среднего чека

В первом полугодии 2024 года ресторанный рынок Украины показал положительную динамику. Средний чек в общепитах вырос на 13% до 148 грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что было обусловлено поднятием цен.

Об этом пишет ресторанное медиа "Ревет и стонет ресторатор" со ссылкой на исследование украинской компании по автоматизации заведений Poster.

Общая выручка также выросла на 16%.

Несмотря на положительные финансовые показатели, посещаемость заведений несколько замедлилась. В феврале-апреле наблюдался рост посещений, однако в мае-июне этот показатель снизился. В целом за первое полугодие посещаемость выросла всего на 2% по сравнению с первым полугодием 2023 года.

CEO и соучредитель Poster Родион Ерошек отметил, что рост расходов на коммунальные платежи, заработные платы и генерацию электроэнергии становится вызовом для многих заведений. Проблемы с электроснабжением заставляют рестораны обращаться к альтернативным источникам энергии, таким как солнечные панели или газовое оборудование. Некоторые заведения даже закупают полуготовые продукты для уменьшения времени приготовления блюд.

Несмотря на вызовы, рынок продолжает развиваться. В первом полугодии 2024 года по ресторанным кодам деятельности зарегистрировалось 7617 новых ФЛП и ООО, что на 3% больше, чем за тот же период предыдущего года.

Исследование базируется на неперсонализированной агрегированной статистике данных продаж Poster и охватывает 8500 заведений общепита разных типов по всей Украине.

Ресторанный бизнес во время войны

Добавим, по сравнению с декабрем 2021 года в апреле текущего года в Украине выросло количество кафе, а наибольшее падение у кальянных, баров и кондитерских.

Да, анализ рынка показал, что только два сегмента ресторанного бизнеса имеют рост во время полномасштабной войны – это кафе и фастфуд.

Количество кофеен в Украине выросло на 35% в апреле 2024 года по сравнению с декабрем 2021 года, а заведений фастфуда на 15% больше чем до полномасштабной войны

Заметим, что выручка заведений общепита Украины во втором полугодии 2023 года выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, посещаемость — на 10%, а средний чек — на 18%.

В частности, сегмент кофеен увеличил выручку на 31% в 2023 году. Посещаемость выросла на 9%, средний чек — на 20% с 82 до 98 грн.

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