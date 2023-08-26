Россия усложнила западным компаниям процесс выхода со своего рынка,— Reuters

Иностранные компании, пытающиеся выйти из России, начали сталкиваться с трудностями, потому что Москва требует больших скидок на активы, которые они хотят продать.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Западные компании одна за другой уходят с российского рынка в течение полутора лет. В свою очередь Россия постоянно ужесточает требования к выходу. Руководители фиксируют, что им становится все труднее ориентироваться в правилах.

Иностранные компании уже понесли убытки в размере более $80 млрд от своих российских операций из-за списания и потери дохода.

Москва также требует 50% скидки на все иностранные сделки и вклад в российский бюджет не менее 10% от цены.

Например, нидерландская пивоварня Heineken заявила, что завершила свой выход из России, продав свои активы российской Arnest Group за символический один евро.

Дополнительно есть угроза национализации, особенно после июльского ареста российских активов датской пивоваренной компании Carlsberg и французского производителя йогуртов Danone.

Известно, что Carlsberg и Danone объявляли о планах выйти из РФ, но удалось ли им это, не сообщали. Решения Москвы для обеих компаний было неожиданностью, они планируют выяснить подробности.

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