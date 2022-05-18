Россияне массово подают заявления о банкротстве

В марте-апреле в России граждане подали 62 341 заявление о банкротстве, что на 10 000 больше, чем годом ранее, и почти втрое больше, чем за аналогичный период 2020-го. Показатель двух месяцев стал рекордным для страны, сообщают росСМИ.

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В арбитражные суды России в марте-апреле в 2019 году всего подали в три раза меньше заявлений о банкротстве, чем в эти же месяце в 2022 году.

Эксперты отмечают несколько основных причин массовой подачи заявлений о банкротстве: снижение доходов, растущая долговая нагрузка и информированность населения о возможности освободиться от долгов через такую процедуру.

Отмечается, что активнее всего о банкротстве заявляют в Алтайском крае. Там только в апреле в суд подали в четыре раза больше заявлений о банкротстве, чем в этом же месяце в 2019 году.

В периоды кризисов 2008-2009 и 2014-2015 годов также фиксировался прирост желающих стать банкротами, но даже тогда не так стремительно. Это заметили в Арбитражном суде Алтайского края. В кризисные годы заявки исчислялись десятками в месяц, сейчас — сотнями.

Тем временем из России продолжают уходить мировые бренды и крупный бизнес. В частности, сеть ресторанов McDonald's объявила, что продаст свой бизнес в России. В компании объяснили решение окончательно уйти с российского рынка гуманитарным кризисом, вызванным войной, а также тем, что сохранение бизнеса в стране нецелесообразно и не соответствует ценностям компании McDonald's.

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