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Сеть ОККО уплатила более 15 млрд грн налогов за девять месяцев 2024 года
Группа компаний ОККО уплатила 15,31 миллиарда гривен налогов и сборов за январь-сентябрь 2024 года. Это почти на 5 миллиардов гривен, или на 48%, больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает пресс-служба группы.
Из этой суммы:
· 3,48 миллиарда гривен – налоги с операционной деятельности (налог на прибыль, НДС, кроме уплаченного на таможню при импорте, розничный акциз, налог на доходы физических лиц, военный сбор, плата за землю, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование);
· 11,83 миллиарда гривен – налоги, уплаченные при импорте товаров, величина которых зависит от того, импортируют ли предприятия группы напрямую топливо или закупают на внутреннем рынке уже растаможенный нефтепродукт.
Вице-президент ОККО по финансам Назар Купибида отметил, что каждый автозаправочный комплекс группы платит в бюджет почти 1 миллион гривен ежемесячно, а каждый работник является налогоплательщиком на уровне 11,5 тысячи гривен в месяц.
"И эти показатели растут у нас из года в год, от квартала к кварталу. Такой регулярный рост налоговых выплат с одной стороны является свидетельством того, что компания работает стабильно и эффективно, а с другой – что она работает максимально честно и прозрачно, соблюдает все требований фискального законодательства, официально выплачивает работникам рыночные зарплаты", – сказал он.
Купибида добавил, что каждая уплаченная в бюджет гривна помогает Украине выстоять в это сложное время.
Также, как указывает пресс-служба, по результатам трех кварталов 2024 года показатель уплаты налогов с операционной деятельности на 1 литр реализуемого горючего в среднем по компании вырос до 3,35 гривны, тогда как за аналогичный период прошлого года он составлял 2,51 гривны/литр. В пересчете на 1 автозаправочный комплекс ОККО показатель уплаты налогов в январе-сентябре 2024 года увеличился до 968,22 тысячи гривен в месяц, а год назад он был на уровне 795,46 тысячи гривен в месяц.
Всего с начала полномасштабного вторжения группа ОККО перечислила в бюджет более 38 миллиардов гривен налогов и сборов. Бизнес не ограничивается только уплатой налогов, но и направляет дополнительные ресурсы в поддержку страны, в частности с февраля 2022 года ОККО перечислила 2,2 миллиарда гривен на оружие, технику для ВСУ и на восстановление Украины.