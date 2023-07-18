Сети «Мясомаркет» – 3 года. Как работают магазины МХП по всей Украине?

Мясомаркет — сеть магазинов кулинарных идей, которую развивает МХП. Первый магазин компания открыла в июле 2020 года в Ковеле. Сейчас сети уже три года и она насчитывает около 240 торговых точек.

По состоянию на июль 2023 года «Мясомаркеты» работают в 20 областях Украины. Магазины открываются как в больших городах, так и в маленьких пгт и селах, таких как пгт Воронеж в Сумской области и село Нересница Закарпатской области. Все ради того, чтобы украинцы всегда имели доступ к качественной и вкусной еде. Недавно сеть вошла в пятерку лидеров по региональному покрытию среди продовольственных магазинов Украины – по данным рыночного отчета исследовательской компании GT Partners Ukraine за первый квартал 2023 года.

«Развитие «Мясомаркетов» – важное направление трансформации нашей компании в кулинарную. Через магазины этой сети мы делаем для людей доступными продукты питания брендов МХП: и охлажденное мясо, и маринованное, и формируемые продукты, и кулинарию. И, что, возможно, даже самое главное – из-за общения с нашими мясными сомелье мы дарим украинцам положительные эмоции в нынешние нелегкие времена. Это одна сторона работы магазинов – для потребителей. Второе – это франчайзинговое направление. Помогая нашим партнерам открывать новые «Мясомаркеты», мы увеличиваем долю устойчивого, понятного и востребованного бизнеса. А еще – увеличиваем количество рабочих мест в разных уголках нашей страны. Это важная причина масштабирования сети «Мясомаркет», — говорит Дмитрий Морозов, директор по развитию бизнеса клиентов МХП.

История сети начиналась с франшизы – именно партнеры МХП открывали первые магазины. Затем появились торговые точки и собственного ритейла. Но независимо от того, открыт магазин непосредственно компанией или партнером, в нем всегда заботятся о качестве продукции, ассортименте и высоком уровне сервиса.

В основе сети остается план предлагать потребителям качественный сервис и вкусные блюда, приготовленные с использованием самых современных пищевых технологий. В ассортименте «Мясомаркетов» есть не только разные виды мяса – для покупателей доступны также продукты ready-to-cook (подготовленные к приготовлению), pre-cooked (полуготовые) и ready-to-eat (готовые к потреблению). Это, в частности, кулинария и пицца. Также на полках есть бакалея, молочные продукты, приправы, соусы и хлебные изделия.

Высококлассный сервис и эмоциональный опыт для гостей «Мясомаркетов» создают мясные сомелье. Это уникальные специалисты, которые могут посоветовать продукцию, поделиться рецептом приготовления мясных блюд, помочь с удачными комбинациями закусок и ингредиентов.

Сеть «Мясомаркет» продолжает развитие и магазины открываются в новых населенных пунктах, чтобы предлагать украинцам качественную и вкусную продукцию, позволяющую людям инвестировать время не в приготовление пищи, а в самое важное для них – семью, хобби, обучение, досуг, отдых.

Справка:

МХП – международная компания в сфере агро- и пищевых технологий. В настоящее время находится на этапе трансформации в кулинарную компанию. Одним из направлений этой трансформации есть развитие в сегментах HoReCa и ритейла. По состоянию на июнь 2023 МХП развивает более 1500 торговых точек различного направления. Это сеть магазинов кулинарных идей «Мясомаркет», которая на июнь 2023 года насчитывает почти 240 магазинов по Украине, а также сеть заведений Döner Маркет, магазины «Еда Свежая», «Наша Ряба», «Украинский цыпленок».