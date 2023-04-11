Shopify, Etsy или Amazon: где продавать в 2023 году и стоит ли совмещать сервисы

Объем электронной коммерции ежегодно растет. Огромным бустером для этого стала пандемия коронавируса, увеличившая количество онлайн-покупок. Поэтому в 2019 году глобальные продажи электронной коммерции подскочили до 26,7 триллионов долларов.

Людей уже не удивишь качественным товаром или приемлемой ценой, они хотят получить свой заказ в кратчайшие сроки и в любой точке мира. Для этого бизнесы ищут оптимальные каналы продаж, которые обеспечат покупателям наилучший клиентский опыт, и, конечно, увлекают иностранные рынки, чтобы увеличивать свое влияние за границей.

Как предпринимателям выбрать удобную платформу для продаж и в кратчайшие сроки выйти на международный рынок?

Shopify, Etsy Amazon: что лучше, маркетплейс или собственный онлайн-магазин?

Прежде всего, следует четко определить свою нишу и тип товара и в соответствии с этим выбрать ту e-commerce платформу, которая будет лучше всего закрывать потребности. Хендмейд, например, выгодно размещать на маркетплейсе Etsy, а товары более широкого потребления – на Amazon.

И эти и другие товары также можно продавать через собственный онлайн-магазин, созданный на платформе Shopify. В отличие от работы с маркетплейсами, здесь вы сможете как протестировать свой товар на рынке Европы, так и зайти на рынки отдельных стран, таких как США, Канада или Австралия. Вы увидите, где есть спрос, а тогда сможете масштабироваться и начать продавать на нескольких платформах. Делать тестирование продаж через маркетплейс, например Amazon, рискованнее, поскольку нужно сразу иметь определенное количество товара, который вы отправите на его склад (к тому же за хранение там придется дополнительно заплатить).

Давайте подробнее разберем преимущества и недостатки продаж на разных платформах.

Shopify – платформа для продаж, где бренды создают свои полноценные интернет-магазины. Это интуитивно понятный сервис, позволяющий бизнесменам легко управлять магазином даже без большой команды и летнего опыта в продажах.

Преимущества Недостатки Имеет интуитивно понятный интерфейс, поэтому магазин можно создать и настроить через несколько дней Взимает комиссии за транзакцию, если не используется Shopify Payments Широкий спектр функций позволяет кастомизировать онлайн-магазин. Нужно ежемесячно обновлять подписку. Базовый тариф - 29 долларов Можно работать с разными типами продуктов и услуг Разработка уникального уникального дизайна стоит дороже, потому что специалистов, работающих именно с Shopify, пока немного Защищает каждый онлайн-магазин от мошенничества, DDOS-атак и т.д. Есть ограниченное количество бесплатных шаблонов и тем. Более интересные варианты дизайна интернет-магазина будут стоить от 200 до 350 долларов Оказывает круглосуточную поддержку пользователям Предлагает большой выбор готовых макетов, легко адаптированных под бренд. Предлагает более 100 различных вариантов платежных систем, чтобы клиенты из разных стран могли быстро оплатить заказ. Интегрируется со многими популярными перевозчиками, поэтому бизнес может без проблем рассчитать стоимость доставки и проконтролировать отправку.

Etsy, в отличие от Shopify, является онлайн-маркетплейсом, который в основном специализируется на винтажных, крафтовых или товарах ручной работы .

Преимущества Недостатки Имеет большую аудиторию и стабильно большой трафик, поэтому ваши товары точно охватят часть пользователей. На маркетплейсе высока конкуренция, поэтому даже большой трафик может быть для вас нерелевантным. Покупатели имеют большой кредит доверия к платформе, транслируемой и на ваш товар Ограниченный в дизайне и персонализации Вы меньше рискуете финансово, ведь не тратите дополнительные средства на привлечение аудитории Нет возможности кастомизировать ваш магазин и бренд Позволяет легко создать магазин даже не специалисту Взимает плату за транзакции и листинг Достаточно сложно построить долгосрочную стратегию развития бренда, поскольку большинство процессов контролируете не вы, а платформа

Amazon, как и Etsy, является маркетплейсом, а не платформой для создания собственного магазина.

Преимущества Недостатки Репутация Amazon повышает уровень доверия к вашему бренду Мешает продвижение вашего бренда: вы отображаете свое название и логотип, но не можете оставлять ссылки на сайт или соцсети Прост и удобен в использовании Ограничивает доступ к информации о клиентах, что мешает улучшению персонализации. Имеет продуманную логистику. Если вы продаете через Amazon FBA, то ваши товары хранятся в центрах выполнения заказа, где их обслуживают, упаковывают и отправляют Имеет высокую конкуренцию между селлерами Если полностью делегируете логистику на Amazon FBA, вы частично теряете контроль над товарами, условиями их транспортировки и отправки, что создает дополнительные риски. Взимает комиссию, а также плату за UPC-коды, без которых вы не сможете продавать

Комбинируем сервисы для больших охватов

Сочетание сервисов онлайн-продаж – хорошее решение для компаний, стремящихся масштабироваться, увеличить свое присутствие в онлайне и охватить как можно больше клиентов.

Пользуясь разными платформами, вы уменьшаете свою зависимость от определенного сервиса. Это обезопасит вас от форс-мажоров, таких как неожиданные сбои в работе системы. Кроме того, комбинирование сервисов дает вам доступ к разным аудиториям и улучшает клиентский опыт, ведь вы предоставляете клиентам больше возможностей приобрести ваш товар.

Shopify-платформа приобрела популярность на западном рынке и стремительно набирает обороты в Украине. На платформе уже работает немало украинских брендов: ShurShur, Yulia Magdych, TTSWTRS, JAXET, RIOTDIVISION, KATSURINA, obJerki, Ruslan Baginskiy, FIZI. Таким образом, украинские предприниматели привлекают клиентов из стран Европы и расширяют свои возможности.

Для создания своего Shopify-магазина стоит подготовить самые простые и важные вещи: лого, название магазина, фото товаров и описание. Далее переходим к созданию собственного магазина. Для этого необходимо:

проанализировать рынок,

выбрать тариф в соответствии с планами и зарегистрировать аккаунт,

настроить и кастомизировать магазин,

добавить продукты,

установить платежные системы,

продвигать магазин через Facebook, Google, TikTok.

Обратите внимание: чтобы использовать международные платежные системы, которые интегрируются с Shopify, необходимо зарегистрировать бизнес в стране, где работают эти платежные системы. Наилучшим решением для украинских бизнесов может быть Великобритания.

Важна и служба доставки: выберите ту, которая, по вашему мнению, наиболее надежна и сможет быстро доставить товар покупателю, при этом обязательно учтите стоимость доставки.

Сфера e-commerce быстро набирает обороты во всем мире, поэтому владельцам бизнесов не стоит медлить с выходом на международные рынки. Конечно, сделать это можно благодаря известным маркетплейсам, как Amazon, Etsy или Ebay, но стоит тщательно проанализировать конкуренцию на них и взвесить все за и против. Если бренд не хочет потерять собственную индивидуальность и стремится обрести лояльность аудитории, лучше создать собственный онлайн-магазин, а уже потом присматриваться к микшированию продаж на разных платформах.

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