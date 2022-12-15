- Категория
- Бизнес
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Спецпроект о маркетинговых коммуникациях в 2023 году
Топовое издание о маркетинге и коммуникациях MMR вместе с генеральным партнером диджитал агентством Ланет Click и экспертами отрасли представляют спецпроект "Маркетинг-2023" . Главные тренды, инсайты и лайфхаки пригодятся всем, кто планирует деятельность бизнеса в будущем году.
Экспертами "Маркетинг - 2023" стали:
- Николай Андрущенко, Head of Marketing Сети Ланет и Ланет CLICK.
- Елена Плахова, директор по управлению репутацией и маркетингом Новая почта
- Марианна Конина, Chief Public Engagement Officer международного холдинга TECHIIA
- Оксана Стехина, Chief Business Development Officer, dentsu Украина
- Антон Бокий, Head of Social Media Marketing and Influencer Marketing, INTERTOP
Специалисты Ланет Click со своей стороны также подготовили топ-5 диджитал-инструментов, которые будут актуальны в 2023 году. В агентстве всегда помогут подобрать самые эффективные инструменты и решить любую маркетинговую задачу в Интернете. Ценностями Ланет CLICK являются открытые и прозрачные рабочие процессы, соблюдение дедлайнов, целесообразное использование медиа-бюджетов, отчеты. Такой подход к сотрудничеству позволяет получать желаемые результаты клиентам.Подписывайтесь на наш YouTube канал
К подготовке спецпроекта MMR привлек своих читателей, проведя опрос отрасли. Его результаты позволили создать профиль отрасли, определить эффективные и приоритетные инструменты продвижения бренда.