Спецпроект о маркетинговых коммуникациях в 2023 году

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Топовое издание о маркетинге и коммуникациях MMR вместе с генеральным партнером диджитал агентством Ланет Click и экспертами отрасли представляют спецпроект "Маркетинг-2023" . Главные тренды, инсайты и лайфхаки пригодятся всем, кто планирует деятельность бизнеса в будущем году.

Экспертами "Маркетинг - 2023" стали:

Николай Андрущенко, Head of Marketing Сети Ланет и Ланет CLICK.

Елена Плахова, директор по управлению репутацией и маркетингом Новая почта

Марианна Конина, Chief Public Engagement Officer международного холдинга TECHIIA

Оксана Стехина, Chief Business Development Officer, dentsu Украина

Антон Бокий, Head of Social Media Marketing and Influencer Marketing, INTERTOP

Специалисты Ланет Click со своей стороны также подготовили топ-5 диджитал-инструментов, которые будут актуальны в 2023 году. В агентстве всегда помогут подобрать самые эффективные инструменты и решить любую маркетинговую задачу в Интернете. Ценностями Ланет CLICK являются открытые и прозрачные рабочие процессы, соблюдение дедлайнов, целесообразное использование медиа-бюджетов, отчеты. Такой подход к сотрудничеству позволяет получать желаемые результаты клиентам.

К подготовке спецпроекта MMR привлек своих читателей, проведя опрос отрасли. Его результаты позволили создать профиль отрасли, определить эффективные и приоритетные инструменты продвижения бренда.