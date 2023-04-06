Столичные чиновники ставят под удар отношения Украины с ключевым военным союзником - СМИ

Чиновники Киевской городской администрации на протяжении 15 лет отказываются выполнять обязательства перед британским инвестором, несмотря на решение суда и предложенное мировое соглашение. Спор, который возник из-за срыва инвестиционного проекта по реконструкции Харьковской площади в Киеве, продолжится судебным заседанием 25 апреля, сообщается в материале "РБК-Украина" .

Конкурс на лучший проєкт реконструкции площади состоялся еще в 2007 году. Победителем стала компания гражданина Великобритании Тамаза Сомхишвили “Киев Терминал”. Предполагалось, что инвестор построит офисно-гостиничный центр, торговые помещения, паркинг на 500 мест и автовокзал, причем за право реализации проєкта “Киев Терминал” заплатил в городской бюджет 14 млн долларов, и еще 10 млн долларов компания потратила на расчеты и подготовку. Эти затраты были подтверждены специалистами одной из крупнейших консалтинговых компаний мира Baker Tilly.

Помимо строительства зданий, план реконструкции предусматривал обустройство новой транспортной развязки для улучшения пропускной способности Харьковской площади, куда идет поток машин с Бориспольской трассы. За эту часть проєкта отвечали городские власти, “Киевавтодор” и Киевский метрополитен, однако строительные работы так и не были начаты.

Как указывается в материале “РБК-Украина”, через несколько лет простоя проєкта ответственные за его реализацию чиновники КГГА отозвали разрешение на выделение земли инвестору и в одностороннем порядке разорвали договор аренды. Компания “Киев Терминал” решила отстаивать свои интересы в суде, который в 2019 году вынес решение в пользу инвестора и обязал КГГА возместить убытки инвестора. Городские власти подали и выиграли апелляцию, которую в дальнейшем отменил Верховный суд, подтвердив право компании на возмещение ущерба.

На фоне полномасштабного российского вторжения “Киев Терминал” в июле 2022 года предложил органам городских властей заключить мировое соглашение, в рамках которого инвестор собирался отказаться от денежных претензий в обмен на разрешение построить необходимый городу инфраструктурный объект после войны. Киевская горадминистрация отказалась от этого предложения и решила продолжить судебные тяжбы, очередной этап которых состоится 25 апреля текущего года.

Более того, во второй половине 2022 года активизировалась медийная кампания по дискредитации владельца компании Тамаза Сомхишвили, хотя ни украинские, ни европейские партнеры предпринимателя никогда не выдвигали в его адрес никаких претензий.

"Обвинения в адрес Тамаза Сомхишвили активизировались именно после того, как в июле 2022 года по судебному делу в Украине его украинским предприятием было предложено заключить мировое соглашение, по которому инвестор отказывается от своих денежных требований, в том числе тех, которые были ему уже присуждены судом первой инстанции", – отмечает партнер Wolf Theiss Тарас Думич.

Такое поведение киевских чиновников ставит под удар не только инвестиционный имидж Украины, но и ее отношения с важным военным союзником – Великобританией. Как отмечают журналисты “РБК-Украина”, между странами действует соглашение о взаимной защите инвестиций, которое оказалось прямо нарушено действиями КГГА.

“Очевидно, виновные в срыве инвестиционного проєкта и реконструкции Харьковской площади до сих пор работают в КГГА. Вероятно, они так боятся ответственности, что срывают урегулирование спора и мировые соглашения с инвестором. Интерес чиновников не только в том, чтобы не нести ответственности за "потерявшиеся" деньги в столичном бюджете инвестора, но и за бюджетные деньги, которые были выделены и списаны на подготовку транспортной инфраструктуры города к Чемпионату Европы по футболу 2012 года”, – указано в статье.