Стратегия благополучия для сотрудников Mars Украина

Кейс презентован в рамках Конкурса маркетингових инициатив X-RAY

В течение многих лет компания Mars Украина реализует стратегию благосостояния и здоровья, разработанную в корпорации Mars, которая базируется на 5 ключевых элементах: благосостояние карьеры, психическое здоровье, физическое, социальное и финансовое благополучие. 2022 год стал самым сложным годом для многих компаний, однако мы убедились, что четко сложившаяся стратегия благосостояния дала нам возможность адаптироваться к военному вызову и поддержать наших коллег.

Наша стратегия имеет точное видение – создать такую рабочую среду, где каждый работник здоров и имеет достаточно энергии, несмотря на все вызовы и препятствия. Уникальность нашей программы заключается в том, что это гораздо больше и гораздо важнее, чем просто набор активностей, направленных на популяризацию здорового образа жизни. Наша стратегия благосостояния – это наш ресурс, чтобы двигать организацию и людей к их целям, несмотря на вызовы, неопределенность и препятствия.

Психическое здоровье: ключевым приоритетом был и вопрос безопасности наших работников, где мы как компания предоставляем гибкость в выборе локации на территории Украины и даже за ее пределами. Дополнительные вебинары о том, как улучшить свое психическое здоровье, консультации с психологом в рамках медицинского страхования и корпоративная программа поддержки сотрудников помогают не только улучшить наше психическое здоровье, но и оставаться в ресурсе во времена полной неопределенности . Физическое благополучие: важнейший приоритет настоящего, ведь только физически здоровый человек будет иметь достаточно энергии на вещи, которые для него самые важные. Мы сфокусировались на качественной программе медицинского страхования, которая позволяет нашим коллегам ежегодно проходить медицинские осмотры, проводить своевременную диагностику, получать дополнительные консультации и предупреждать болезни, выбирая программу «Спорт». Мы также поработали над благосостоянием нашего офиса, который на период войны стал нашим корпоративным Пунктом Несокрушимости, где всегда светло и тепло, есть запасы воды, ижи, и всего необходимого даже для длительного проживания. Социальное благополучие: « Мы стремимся, чтобы каждому было комфортно с окружающими его людьми». На наш взгляд, культура уважения, культура хороших и дружеских отношений между коллегами является залогом успеха не только бизнес-проектов, но и социальных, где у каждого есть возможность сделать мир вокруг лучше. 2022 стал годом волонтерства, сотрудники Компании активно продолжают принимать участие в различных инициативах для помощи ВСУ, вынужденным переселенцам и конечно нашим пушистым любимцам. Финансовое благосостояние: « Я знаю, как управлять своими финансами, чтобы жить полноценной жизнью». Мы стремимся к тому, чтобы наши люди умели управлять своим финансовым благосостоянием, расставляя целесообразные приоритеты, в т.ч. в кризисные периоды и времена нестабильности. Компания неоднократно поддержала сотрудников материальной помощью во время войны, осуществляла запланированные выплаты вперед. Мы также продолжаем популяризировать онлайн тренинги, обучающие финансовой грамотности, управлению персональным бюджетом, а также учим пользоваться корпоративными льготами банка-партнера. Благополучие карьеры – « Я знаю, как работа поможет мне получить то, чего я хочу от жизни». Строя культуру процветания, мы хотим, чтобы наши люди знали, зачем они приходят на работу, чтобы они могли заниматься тем, что любят и умеют делать лучше всего. В рамках благосостояния карьеры мы, как всегда, работаем над тем, чтобы научить наших работников и менеджеров быть лидерами, говорить о карьере и планировать ее, развивать нужные умения и навыки для нынешней и будущей роли. 2022 еще раз продемонстрировал силу, настойчивость и желание наших коллег развиваться как в Украине, так и за ее пределами.

Есть ли идеальный рецепт для построения культуры процветания каждой организации? Пожалуй, идеального нет. Однако есть важные и проверенные составляющие:

Лидеры формируют нашу культуру: первыми поддерживают все наши инициативы, участвуют в активности и приобщаются к обсуждениям.

Лидеры формируют нашу культуру: первыми поддерживают все наши инициативы, участвуют в активности и приобщаются к обсуждениям. Наша wellbeing команда – разнообразная, кросс-функциональная, инициативная, с новыми идеями и желанием делать что-то иначе и лучше.

Наша wellbeing команда – разнообразная, кросс-функциональная, инициативная, с новыми идеями и желанием делать что-то иначе и лучше. Мы проактивные и стратегические. Мы подробно изучаем глобальные разработки и фокусируемся на самом актуальном и важном.

Мы проактивные и стратегические. Мы подробно изучаем глобальные разработки и фокусируемся на самом актуальном и важном. Так же стратегически и с учетом нашей стратегии благосостояния мы принимаем все решения, касающиеся льгот и вознаграждений.

Так же стратегически и с учетом нашей стратегии благосостояния мы принимаем все решения, касающиеся льгот и вознаграждений. Обсуждение благосостояния и энергии в командах является не менее важной составляющей любой сессии по работе с вовлеченностью.

Забота о благополучии – это постоянный, непрерывный процесс, отражающийся в нашей повседневной заботе друг о друге, о наших работниках, о нашей стране и будущем. Ведь то, насколько счастливые и полные энергии работники останутся с нами завтра, зависит от того, как мы строим нашу культуру процветания сегодня.

С верой в ПОБЕДУ! Mars Ukraine