Швеция открывает в Киеве бизнес-представительство Business Sweden

Шведская сторона объявила об открытии в Киеве представительства Business Sweden — организации, которая помогает шведским компаниям добиваться успеха за рубежом и работает на более чем 40 международных рынках.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Швеция заинтересована в увеличении инвестиций в Украину. В частности, сегодня в Киеве свое представительство открывает Business Sweden — организация, помогающая шведским компаниям достичь успеха за рубежом и работающая на более чем 40 международных рынках. (…) Пригласил шведский бизнес инвестировать в наше государство уже сейчас", - написал он.

Глава украинского правительства считает, что открытие бизнес-представительства в Киеве станет прекрасной возможностью для шведских компаний увидеть новые перспективы инвестирования в Украине.

В ходе встречи в Киеве Денис Шмыгаль и Министр по развитию международного сотрудничества и торговли Швеции Йоган Форсселл обсудили вопросы увеличения инвестиций и поддержки украинской экономики в условиях полномасштабной войны. В мероприятии приняли участие представители шведского бизнеса.

Шмигаль призвал шведский бизнес инвестировать в Украину уже сейчас. Он подчеркнул, что наибольший потенциал для роста Украины имеют такие сектора, как энергетика, транспорт и логистика, агропродовольственный сектор, критические материалы, IT и диджитализация, зеленый переход, а также перерабатывающая промышленность.

Помощь Украине от Швеции

Швеция стала одной из многих стран, поддерживающих Украину в ее борьбе с агрессором, оказывая военную, финансовую и гуманитарную поддержку.

Правительство Швеции и партия "Шведские демократы" согласовали трехлетнюю рамочную программу военной поддержки Украины на общую сумму 75 млрд шведских крон (7 млрд долларов США) на 2024-2026 годы, по 25 млрд шведских крон (2,3 млрд долларов США) в год.

В октябре 2023 года Швеция объявила о 14-м пакете военной помощи на 2,2 миллиарда крон (около 195 млн евро), куда вошли артиллерийские снаряды, запчасти, пехотное снаряжение, оборудование связи и боеприпасы для БМП. В ноябре власти страны решили передать Украине дополнительные восемь самоходных артустановок Archer.

В декабре 2023 года стало известно о том, что Швеция решила выделить около 120 млн. евро в поддержку населения Украины в зимний период. В январе 2024 года Управление военного обеспечения Швеции (FMV) подписало соглашение с компанией Nammo о увеличение производства 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов для Украины.

20 февраля правительство Швеции представило новый крупнейший пакет военной помощи для Украины стоимостью 630 млн евро, в который, в частности, вошли боевые десантные катера.

В мае стало известно, что Швеция выделяет 28 миллионов евро на укрепление обороноспособности Украины.