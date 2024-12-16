Связи с РФ имеют 40 тысяч украинских компаний: сколько работает под оккупацией

Опосредованные связи с Россией имеют 40094 украинских компании и 836 физлиц-предпринимателей, которые являются владельцами бизнеса в РФ или перерегистрировались под российской юрисдикцией во время войны, установили аналитики R&D центра YouControl.

Отмечается, что по состоянию на март 2022 года YouControl располагал информацией о более чем 20 тысячах компаний, среди владельцев, учредителей или конечных бенефициаров которых был хотя бы один гражданин или резидент РФ или Беларуси Сперва для выявления таких юрлиц учитывались пять факторов, однако сейчас их используется уже 15.

Кроме того, с того времени РФ объявила об аннексии в дополнение к Крыму еще Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, и в настоящее время в российский Единый государственный реестр юридических лиц внесены уже десятки тысяч компаний из этих регионов.

Так, на ноябрь 2024 года YouControl выявил почти 35 тысяч юрлиц на оккупированных территориях. Почти половина (16188) зарегистрирована в Крыму, 30% (10765) — в Донецкой области. Местом регистрации 3197 компаний является Луганская область, а почти 7% (2355) предприятий размещены в Запорожской области. В Херсонской области "российских" компаний всего 1332.

Больше всего – 5260, или 15% – компаний, перерегистрированных на оккупированных территориях, работают в сфере предоставления "других услуг" ("другая профессиональная, научная и техническая деятельность"; ветеринарная деятельность; деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания; государственное управление и оборона; обязательное соцстрахование; образование; здравоохранение и оказание соцпомощи; искусство, спорт, развлечения и отдых; предоставление других видов услуг; деятельность домашних хозяйств и деятельность экстерриториальных организаций и органов).

В секторе операций с недвижимостью работает 4630 таких юрлиц, в агропромышленном комплексе – 3999, в строительстве – 2307. Также в российский реестр попало 2580 образовательных учреждений и 2357 общественных и религиозных организаций с оккупированных украинских территорий.

519 украинских компаний, перерегистрированных по законодательству страны-агрессора, связаны со 185 финансово-промышленными группами, которые выявляет система YouControl. Впрочем, в этой статистике не только одна ФПГ может иметь несколько таких компаний, но и некоторые компании связаны с несколькими ФПГ одновременно.

Наибольшее количество (32) таких компаний среди всех ФПГ в системе находится в составе "Группы семьи Лебедевых", которая подконтрольна бывшему министру обороны Украины Павлу Лебедеву и его дочери Алене. Украина ввела санкции против Лебедева в октябре 2022 года, а в отношении его дочери – в мае 2023-го.

Чуть меньшее число перерегистрированных компаний (28) относится к составу финансово-промышленной группы братьев Сергея и Андрея Клюевых "Слав АГ". Отметим, что Андрей Клюев еще с 2015 находится под санкциями США, однако в украинском реестре санкций братьев нет.

При этом некоторые компании, которые перерегистрировались по российскому законодательству, имеют неполное совпадение информации с украинским реестром — в частности, потому, что в Украине они изменили место регистрации. Таких сейчас больше всего зарегистрировано в Киеве (597) и Днепропетровской области (112).

В то же время юрлиц, в отношении которых в регистрационных данных в российском ЕГРЮЛ нет подтверждения о перерегистрации, но которые имеют "полных клонов" в реестре украинском (название, адрес, руководители и так далее), оказалось 1200. Около 15% из этих компаний работают в торговой сфере, еще 10% — в сфере АПК.

Также выявлено, что более 4 тысяч украинских компаний или их владельцев входят или входили в участников юрлиц, зарегистрированных РФ. Наибольшее количество компаний, у которых выявлен этот фактор, зарегистрировано в Киеве (997), Донецкой (744) и Харьковской (344) областях.

Впрочем, в 957 случаях связи уже неактуальны. Причиной стали либо смена участников этих компаний, либо прекращение деятельности связанного российского юрлица. В свою очередь, отмечается и что из 836 украинских ФЛП, которые являются участниками российских юрлиц, действующими являются лишь 686.