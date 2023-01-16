Тренд на поддержку. Как программа лояльности может помочь бизнесу пережить турбулентное время

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Последние несколько лет очень непростые для украинского бизнеса. Сначала его всколыхнула пандемия COVID-19. И когда ситуация более или менее выровнялась, произошло полномасштабное вторжение – совершенно новый и пожалуй самый сложный вызов, когда-либо представавший перед бизнесом. За почти год войны компании, бренды адаптировались и внедряют разные решения, чтобы не просто держаться на плаву. А успешно работать и развиваться, несмотря ни на что.

73% бизнеса утверждают, что им хватает финансовых ресурсов для функционирования. Однако не стоит забывать о других важных инструментах, которые помогают удержать клиентов, повысить их расположение и даже привлечь новых. Таким решением является внедрение программы лояльности.

Как программа лояльности может помочь бизнесу

Исследование Invesp показывает, что почти 84% потребителей готовы пользоваться услугами бизнеса, если у него есть программа лояльности. По данным другого исследования – Global Loyalty Customer Report 2023 – 85% опрошенных доверяют программам лольности, видя инструмент, который помогает пережить спады в экономике и сложные времена. А 78,6% респондентов предположительно обновят свою программу лояльности в течение следующих трех лет.

Качественная программа лояльности предлагает клиентам ценность и поддержку, понимание того, что они получают уникальное предложение. Это конвертируется в приверженность бренду и мотивацию оставаться с ним на долго. Это очень важно для бизнеса особенно во времена вызовов. Кроме того, лояльные клиенты в длительной перспективе влияют на прибыль и имидж бренда. На что следует обратить внимание при запуске программы лояльности

Есть несколько ключевых пунктов, которые следует исследовать при запуске программы лояльности:

изучить своего клиента и исследовать рынок;

определить целые программы лояльности;

четко сформировать механизм работы программы;

определиться с типом уникального предложения: накопительная система, скидка, персональные предложения, членские карточки, коалиционная программа;

сформировать финансовую модель;

убедиться, что правила использования программы просты и понятны.

Хочу подробнее остановиться на коалиционном типе программы лояльности. Так как именно с таким форматом Львовский ИТ Кластер успешно работает с 2014 года. Тогда мы запустили программу лояльности IT Club Loyalty для ИТ-специалистов компаний кластера и всей Украины.

Особенность такого формата состоит в том, что он объединяет большое количество брендов-партнеров с участником. Сегодня более 30 000 тысяч представителей тех-отрасли Украины пользуются приложением IT Club, открывающим доступ к акциям, бонусам и скидкам от 1000 брендов по всей стране. HR из более чем 250 тех-компаний используют IT Club как решение для повышения мотивации и поддержки своих работников.

Коалиционный формат программы лояльности подходит бизнесам, которые ищут выход на конкретную аудиторию или хотят расширить и усилить собственную систему лояльности. Кроме того, коалиционный вариант подходит для малых или средних брендов, или начинающих брендов, не имеющих ресурса на разработку и запуск собственной программы лояльности. Участие в коалиционной программе в таком случае выступает готовым решением.

Как свидетельствуют данные Global Loyalty Customer Report 2023, 61% компаний респондентов, пользующихся услугами посредника, удовлетворены результатом. В то время как процент удовлетворенных среди работающих с системой лояльности самостоятельно немного ниже – 51,1%.

Лояльность клиентов к бизнесу – тренд, который всегда будет актуальным. Качественная программа лояльности усовершенствует бренд, повышает его узнаваемость, превращает клиентов в участников особого сообщества и в результате повышает продажи. Такая приверженность позволяет бизнесу быстрее развиваться и легче переживать кризисные периоды.