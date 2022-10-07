"Украине нужен "экономический Залужный" - главные инсайты Андрея Длигача

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На трансляции "Штаб-квартиры" 5 октября основатель и глава Advanter Group Андрей Длигач поделился новыми критериями антикризисного менеджмента, рассказал, как увеличить операционную эффективность и какие отрасли будут наиболее инвестиционно привлекательными после победы.

Собрали для вас самое интересное из выступления.

О неокапитализме

На трансформацию бизнес-моделей украинских компаний влияет не война, а путь к неокапитализму, требующий перехода к разумному потреблению. Это хорошо расписано в книге Гюнтера Паули "Синяя экономика". Автор приводит доводы, каким образом разумное отношение к миру помогает построить эффективные бизнес-модели. Нам нужно фокусироваться на том, чтобы использовать ответственное отношение к природным ресурсам для положительного влияния на экономику.

По моему мнению, неокапитализм - это переосмысление ренты, сути отношений "продавец-покупатель". Если сейчас это работает по модели «я тебе выгоду – ты мне деньги», то неокапитализм – это рента отношений и интереса, экономика смарт-контрактов, виртуальных активов, WEB 3.0, NFT и т.д.

Экономика Украины после победы

Украина уже пережила все возможные вызовы: техногенную катастрофу, революции, пандемию, потерю природных ресурсов, а сейчас переживаем войну. Мы показали всему миру, что мы можем справиться с чем-либо, перешли в новый мир и можем стать ценностным лидером в нем.

Сейчас Украина – это страна-стартап с множеством возможностей. Но, чтобы ими воспользоваться, нужно провести реформы: модернизировать образование, спросить налоговую систему, провести приватизацию, перезагрузить суды, полностью перейти к электронному документообороту.

Для этого нам нужен "экономический Залужный" – штаб, который объединит Офис Президента, Верховную Раду, Кабинет Министров и бизнес и разработает новую эффективную стратегию. В противном случае Украина будет восстанавливаться по плану, который будут разрабатывать международные партнеры с их представлением о будущем нашей страны.

Одна из самых главных проблем для Украины сейчас — в том, что мы не создаем добавленную стоимость у себя, а торгуем сырьем. Представьте, мы везем в Польшу древесину, а поляки экспортируют мебель. Как вы думаете, на сколько? На 12 млрд евро!

Правила антикризисного менеджмента

Главная задача бизнеса – выжить в войну, чтобы в дальнейшем вернуть рабочие места и продолжать развивать экономику. В сообществе Board мы разработали четыре правила эффективного антикризисного менеджмента:

Научиться концентрироваться : нужно фокусироваться не на всем подряд, а на наиболее важных вещах — релокации, финансовой помощи ВСУ и ТРО, сохранении рабочих мест.

Помогать целенаправленно : если вы знаете, как ввозить автомобили – занимайтесь этим, сделайте так, чтобы это работало эффективнее. Когда приходит заявка на тепловизоры, помогите контактами тех, кто в этом разбирается лучше. Не распыляйте внимание.

Держать связь : важно знать, что сейчас происходит с коллегами, друзьями, партнерами и чем вы можете им помочь.

Не руководить тем, в чем не разбираетесь : армия сама знает, как делать свою работу. Сосредоточьтесь на своем фронте.

Хотите выйти на экспорт? Тестируйте и повышайте операционную эффективность

Чтобы выход на внешние рынки был успешным, нужно его протестовать. Зайдите на новый рынок с минимальными инвестициями и посмотрите результаты. Затем выберите две наиболее подходящие для вашего бизнеса страны и сфокусируйтесь на них. Ищите локальных партнеров, которые разбираются в местных правилах и стереотипах, что поможет вам успешно интегрироваться.

Инвестиционный фокус после победы

Инвестировать нужно в области, где будут возможности. К примеру, можно уложиться не просто в восстановление Украины после войны — там будет большая конкуренция и на социальном жилье не заработаешь — а в производство строительных материалов. Они помогут строить более качественное жилье и при этом стоить меньше. Среди других направлений, которые будут востребованы – технологии, энергетика, ИТ-продукты, фуд-отрасль, кибербезопасность, оборонно-промышленный комплекс. А еще и логистика – после победы Украина станет логистическим хабом Европы.