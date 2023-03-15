Украинский саммит "UA Taxes 2.0": презентация и обсуждение налоговой реформы в Украине

Непрозрачность отношений между государством и бизнесом в вопросе налогов является одним из самых больших препятствий Украины на пути к европейскому экономическому уровню. Потому Офис Президента Украины совместно с народными депутатами работает над проектом налоговой реформы.

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Ключевые изменения предусматривают уровень налогов, по которому бизнесу выгоднее их платить, чем оптимизировать. Это позволит предпринимателям сэкономить больше, потратив средства на капитальные инвестиции и повышение зарплат. По мнению инициаторов, реформа будет способствовать детенизации бизнеса, стабилизирует экономику в стране во время военного времени и создаст условия для ее роста и возобновления после победы.

В настоящее время обсуждаются следующие налоговые ставки:

налог на прибыль граждан – 10%;

налог на прибыль предприятий – 10%;

НДС – 10%;

ЕСВ в Пенсионный фонд – 0 вместо 22%.

Для знакомства с лучшими мировыми практиками в области налогового законодательства и презентации наработок будет проведен Украинский саммит по налоговой реформе и борьбе с коррупцией " UA Taxes 2.0 ".

Событие станет платформой для обсуждения нового общественного договора между государством и бизнесом: налоговой реформы, которая поддержит украинский бизнес в военное время и создаст условия для вывода из тени экономики и преодоления коррупции в налоговой системе. Мероприятие проходит под патронатом Офиса Президента.

Среди гостей и спикеров саммита ожидаются представители Офиса Президента Украины, экономические и налоговые эксперты мирового уровня, в частности:

Том Сарджент (лауреат Нобелевской премии по экономике)

Стивен Брайен (директор по вопросам политики, Legatum Institute, Великобритания)

Джозеф Бишоп-Хенчман (исполнительный вице-президент, National Taxpayers Union Foundation, США)

Скотт Ходж (почетный президент Tax Foundation, США)

Ремигиус Шимашюс (литовский правовед и экономист, эксминистр юстиции Литвы)

Симеон Дянков (болгарский экономист, эксминистр финансов Болгарии)

Краcсен Станчев (болгарский экономист, профессор Софийского университета, основатель Института рыночной экономики в Софии) и другие.

Украинский саммит " UA Taxes 2.0 " состоится 23 марта 2023 года в КВЦ "Парковый".

С программой можно ознакомиться на сайте мероприятия .

Соорганизаторы саммита: Atlas Network , ОО "Институт Экономического Лидерства", ОО "Трибунал".

Партнеры саммита: CEO Club Ukraine, MAINSTREAM, Club100, ASA.