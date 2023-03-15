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Украинский саммит "UA Taxes 2.0": презентация и обсуждение налоговой реформы в Украине
Непрозрачность отношений между государством и бизнесом в вопросе налогов является одним из самых больших препятствий Украины на пути к европейскому экономическому уровню. Потому Офис Президента Украины совместно с народными депутатами работает над проектом налоговой реформы.
Ключевые изменения предусматривают уровень налогов, по которому бизнесу выгоднее их платить, чем оптимизировать. Это позволит предпринимателям сэкономить больше, потратив средства на капитальные инвестиции и повышение зарплат. По мнению инициаторов, реформа будет способствовать детенизации бизнеса, стабилизирует экономику в стране во время военного времени и создаст условия для ее роста и возобновления после победы.
В настоящее время обсуждаются следующие налоговые ставки:
- налог на прибыль граждан – 10%;
- налог на прибыль предприятий – 10%;
- НДС – 10%;
- ЕСВ в Пенсионный фонд – 0 вместо 22%.
Для знакомства с лучшими мировыми практиками в области налогового законодательства и презентации наработок будет проведен Украинский саммит по налоговой реформе и борьбе с коррупцией " UA Taxes 2.0 ".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Событие станет платформой для обсуждения нового общественного договора между государством и бизнесом: налоговой реформы, которая поддержит украинский бизнес в военное время и создаст условия для вывода из тени экономики и преодоления коррупции в налоговой системе. Мероприятие проходит под патронатом Офиса Президента.
Среди гостей и спикеров саммита ожидаются представители Офиса Президента Украины, экономические и налоговые эксперты мирового уровня, в частности:
- Том Сарджент (лауреат Нобелевской премии по экономике)
- Стивен Брайен (директор по вопросам политики, Legatum Institute, Великобритания)
- Джозеф Бишоп-Хенчман (исполнительный вице-президент, National Taxpayers Union Foundation, США)
- Скотт Ходж (почетный президент Tax Foundation, США)
- Ремигиус Шимашюс (литовский правовед и экономист, эксминистр юстиции Литвы)
- Симеон Дянков (болгарский экономист, эксминистр финансов Болгарии)
- Краcсен Станчев (болгарский экономист, профессор Софийского университета, основатель Института рыночной экономики в Софии) и другие.
Украинский саммит " UA Taxes 2.0 " состоится 23 марта 2023 года в КВЦ "Парковый".
С программой можно ознакомиться на сайте мероприятия .
Соорганизаторы саммита: Atlas Network , ОО "Институт Экономического Лидерства", ОО "Трибунал".
Партнеры саммита: CEO Club Ukraine, MAINSTREAM, Club100, ASA.