Украинскому бизнесу не хватает персонала - исследование

В Украине возросло количество предприятий, которым не хватает персонала и и которіые испытвают трудности с поиском сотрудников. Об этом сообщило агентство Укринформ, ссылаясь на результаты исследования “Экономические тенденции с точки зрения бизнеса во время войны. Апрель 2023”.

В частности, проблема с нехваткой рабочей силы вошла в пятерку наибольших препятствий для украинского бизнеса в военное время.

В апреле 26,9% бизнеса столкнулись с нехваткой квалифицированных кадров. В марте показатели были ниже – 19,9%.

"Среди всех препятствий для ведения бизнеса в Украине нехватка рабочей силы занимает пятое место - 31% опрошенных предприятий отмечают проблемы с поиском персонала", - рассказала исполнительный директор Института экономических исследований и политических консультаций Оксана Кузяков.

В то же время работодателям стало труднее искать неквалифицированных сотрудников. Тем, кто легко справился с этой задачей – 4,9. Это почти вдвое меньше, чем в апреле – 7%.

Потому бизнес не спешит с увеличением персонала. Планируется рост численности работников только 5,6% предприятий (против 8,3% в марте).

Более 91% не ожидают изменений в занятости (в марте таковых было 88,3%).

"Если посмотреть на этот показатель по размеру предприятий, то увидим, что у крупных и средних предприятий проблема с поиском персонала стоит острее, в отличие от малых и микробизнесов. Эта тенденция может свидетельствовать о первых попытках крупного и среднего бизнеса прибегнуть к развитию», – отметила Оксана Кузяков.

Напомним, в этом году не менее 10 тысяч внутренне перемещенных лиц получат возможность переквалифицироваться и получить новую профессию за счет государства.

Отметим, 28 апреля в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 1,25 млрд долларов от США, средства будут направлены, в частности, на выплату пенсий и социальной помощи.