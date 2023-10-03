Укреплять украинскую экономику, помогая своим: мультизадачный проект от "Астарты"

После 24 февраля 2022 года сотни украинских компаний и тысячи волонтеров создали мощный гуманитарный тыл для помощи людям, которые в силу обстоятельств остались жить на прифронтовых территориях. Поток вещей первой необходимости и продуктовых наборов не останавливается ни на минуту для того, чтобы поддержать тех, кто из-за войны потерял работу, а следовательно – и возможность обеспечивать свою жизнь.

После масштабного вторжения россии гуманитарную помощь украинцам стали отправлять все цивилизованные страны. Вещи первой необходимости, продуктовые наборы, одежду, медикаменты и прочее аккумулировали на огромных хабах на западе Украины, а уже оттуда - развозили в нуждающиеся регионы.

Наборы made in Ukraine

Другим путем пошел агропромышленный холдинг Астарта, который после 24 февраля прошлого года вместе с фондом Поверь в себя и партнерами основали гуманитарный проект Common Help UA. В первые дни войны, увидев большое движение людей с прифронтовых территорий, компания связалась со всеми общинами, с которыми они сотрудничали до войны. Будучи аграрной компанией, "Астарта" с первых дней задумалась о формировании продуктовых наборов, и отправке их людям, нуждающимся в этом в первую очередь.

«Мы имеем связь со многими общинами и видели, как большие сети не могут доставить в эти регионы гуманитарную помощь из-за того, что полностью нарушены их цепи поставок. Логично было нам, как продуктовой, аграрной компании, начать этот проект, чтобы оказывать скорую адресную гуманитарную поддержку, особенно с привлечением перемещенных людей, знавших, куда в первую очередь нужно доставлять эти наборы. Мы им давали возможность занятости и помощи», – рассказывает Вячеслав Чук, коммерческий директор «Астарты» .

При этом компания акцентировала свое внимание на производителях, которые до полномасштабной войны работали в ее экосистеме в качестве партнеров. Поэтому Астарта начала привлекать грантодателей для того, чтобы покупать у мелких украинских бизнесов продукты для формирования гуманитарных наборов. Это стало синергией, укрепляющей и укрепляющей внутреннюю экономику каждой общины, позволяющей внутренне перемещенным лицам получить новые рабочие места и оказать помощь нуждающимся в прифронтовых областях.

«Мы как национальный производитель, имея много надежных партнеров в Украине, не хотели, чтобы сюда импортировалась продукция, которую мы можем производить своими силами. Лучше наши предприниматели доинвестируют в свое производство, чтобы оно соответствовало европейским стандартам, чем покупать товары за границей», – говорит коммерческий директор «Астарты».

Цель – высокие стандарты

Товары к продуктовым наборам закупаются за счет грантодателей, работающих с Common Help UA, и частично - за средства "Астарты". В зависимости от запроса наборы состоят от 4 до 12 товарных позиций. Все производители – украинские. Они отвечают принципам устойчивого развития, официально трудоустраивают людей, платят налоги, работают в прозрачной плоскости ведения бизнеса, пользуются качественным оборудованием и создают качественный продукт.

К примеру, производители мясных консервов: должны соответствовать стандартам пищевой безопасности от ХАСП до ДСТУ; должны пройти пищевой аудит и получить сертификаты качества и, конечно, должны правильно фасовать продукцию. Если все требования соблюдены, компания может подаваться на тендер Астарты, где проверяют соответствие продукции и цену.

“Укрепление украинской экономики – наш приоритет. Мы видим, какие значительные средства грантовой помощи выделяются Украине и они должны работать не только на украинскую оборонную отрасль, но и на экономику. Это правильно и необходимо, – уверен Вячеслав Чук. – Эти проекты и деньги должны идти к предприятиям и компаниям, на которых строится прозрачная экономика страны. Наша миссия - стать мостом между теми, кто субсидирует и не хочет встретить мошенников, и теми предприятиями, которые имеют хороший бизнес, но не имеют финансирования. Это миссия поддержки внутреннего бизнеса по поддержке экономики”.

"Мы, как национальный производитель, имея много надежных партнеров в Украине, не хотели, чтобы сюда импортировалась продукция, которую мы можем производить самостоятельно. Лучше наши предприниматели доинвестируют в свое производство, чтобы оно отвечало европейским стандартам, чем покупать товары за рубежом", - Вячеслав Чук, коммерческий директор компании "Астарта"

Цель этого проекта "Астарты" - создать условия для бизнеса, чтобы после победы они были узнаваемы и популярны благодаря качеству своей продукции. Также, сравнившись под высокие стандарты производства, эти компании смогут экспортировать свою продукцию в ЕС и составлять конкуренцию подобным товарам за рубежом.

Партнерство ради победы

В июле 2022 года консервный завод " Карадо Каннинг Инкорпорейтед " узнал о благотворительном проекте Common Help UA по формированию продуктовых наборов, и уже в сентябре - присоединился к нему.

“Наше предприятие с начала полномасштабного вторжения переживало непростые времена. Мы старались выдержать – сохранить коллектив и клиентскую базу и работать дальше. За это время с компанией "Астарта" мы выполнили пять крупных заказов и изготовили более шести тысяч тонн продукции", - рассказывает Delo.ua Юлия Олефиренко, директор ООО "Корадо Каннинг Инкорпорейтед".

Компания более 25 лет работает на рынке Украины и имеет большой опыт и современные технологии. "Корадо Каннинг Инкорпорейтед" производит консервы для многих украинских частных марок, и фасует их в стеклянную, жестяную и мягкую упаковку. До полномасштабного вторжения ассортимент составлял более 70 позиций, но сейчас изысканная продукция не актуальна, поэтому предприятие сосредоточилось на тех товарах, которые пользуются спросом.

Для продуктовых наборов Common Help UA "Корадо Каннинг Инкорпорейтед" делает консервы из фасоли, потому что это продукт из категории "открыл и съел". Это продукт длительного хранения, не требующий дополнительной кулинарной обработки – во время военных действий он очень востребован и производится в наибольшем количестве.

“До начала проекта, мы с “Астартой” не имели общих проектов, но после 24 февраля 2022 бизнесы начали сплачиваться, и мы нашли новые формы сотрудничества, - говорит Юлия Олефиренко. - Начали с снабжения консервации для благотворительного проекта Common Help UA, а сейчас "Астарта" поставляет нам сырье для консерваций".

"Важно поддерживать подобные проекты, потому что это наша социальная ответственность в сохранении экономики Украины за счет уплаты налогов, создание новых рабочих мест", - Юлия Олефиренко, директор ООО "Корадо Каннинг Инкорпорейтед"

Работа над новыми проектами дала возможность "Корадо Каннинг Инкорпорейтед" организовать рабочие места, и на них, в первую очередь, приглашаются работать перемещенные лица – это принципиальная позиция.

В ближайшее время компания планирует еще увеличить мощности, а также стать полностью энергонезависимой (сейчас здесь используют 50% солнечной энергии). Также в планах "Карадо Каннинг Инкорпорейтед" - пройти социальный аудит, чтобы иметь возможность работать с международными гуманитарными компаниями.

О дальнейшем сотрудничестве с Астартой Юлия Олефиренко говорит следующее: “Важно поддерживать подобные проекты, потому что это наша социальная ответственность в сохранении экономики Украины за счет уплаты налогов, создания новых рабочих мест. Для нас важно работать открыто и прозрачно с партнерами, разделяющими наши цели и ценности. Мы работаем для победы и каждый подобный проект к ней приближает”.