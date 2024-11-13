Улучшит курьерскую доставку: "Укрпочта" планирует закупить 880 электроскутеров

"Укрпочта" приглашает производителей и поставщиков электротранспорта принять участие в тендере на закупку 880 электрических курьерских скутеров, объявленном на портале Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты"

Отмечается, что закупка электротранспорта повысит эффективность курьерской доставки, качество услуг и устойчивость почтовой инфраструктуры. Реализация проекта намечена на 2025 год.

Преимущества электроскутеров

Как отмечают в "Укрпочте", электроскутеры обладают рядом ключевых преимуществ, которые существенно повлияют на работу компании и ее клиентов:

Скорость доставки : курьеры на электробайках могут легче и быстрее передвигаться даже в условиях городского трафика, сокращая время доставки и повышая удобство для клиентов.

: курьеры на электробайках могут легче и быстрее передвигаться даже в условиях городского трафика, сокращая время доставки и повышая удобство для клиентов. Доступность и маневренность : благодаря компактным размерам и высокой маневренности электроскутеры способны легко проезжать по узким улочкам и доставаться труднодоступных районов, что улучшит доступность услуг.

: благодаря компактным размерам и высокой маневренности электроскутеры способны легко проезжать по узким улочкам и доставаться труднодоступных районов, что улучшит доступность услуг. Экологичность : работая без использования топлива, электроскутеры способствуют уменьшению расхода топлива и снижают уровень загрязнения воздуха.

: работая без использования топлива, электроскутеры способствуют уменьшению расхода топлива и снижают уровень загрязнения воздуха. Комфорт и сохранение здоровья курьеров : использование электробайков снижает потребность в физических усилиях, связанных с ношением отправлений, что улучшает условия труда.

: использование электробайков снижает потребность в физических усилиях, связанных с ношением отправлений, что улучшает условия труда. Большие объемы доставки : Благодаря большей грузоподъемности по сравнению с пешими курьерами, электроскутеры позволяют доставлять больше отправлений за один рейс, что повышает эффективность работы.

"Мы прощаемся с прошлым, пересаживая наших почтальонов с велосипедов на скутеры. Поэтому приглашаем производителей и поставщиков присоединиться к этому историческому проекту и вместе с нами сделать услуги "Укрпочты" более удобными для каждого клиента и работника", — подчеркнул Игорь Смелянский , генеральный директор "Укрпочты" ".

Условия тендера

Тендер предусматривает закупку электроскутеров, отвечающих следующим техническим требованиям:

Запас хода: не менее 100 км

Максимальная скорость: в диапазоне от 40 до 70 км/ч

Мощность двигателя: не менее 2700 Вт.

Максимальная грузоподъемность: не менее 180 кг

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев

Проект финансируется за счет кредитных средств и гранта, предоставленных ЕБРР вместе с Европейским инвестиционным банком. Процедура закупки будет осуществляться в соответствии с принципами и правилами ЕБРР через портал электронных закупок ECEPP. Регистрация доступна по ссылке .

Заинтересованные поставщики могут зарегистрироваться и подать свои предложения через ECEPP до 10:00 (по Киеву) 8 декабря 2024 года.

В "Укрпочте" протестировали новое транспортное средство для почтальонов

По словам генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского, с ростом электронной коммерции и развитием доставки лекарственных средств у почтальонов становится меньше газет и писем, однако больше посылок. Поэтому велосипед уже становится не таким актуальным.

Поэтому украинские разработчики создали прототип нового транспортного средства для почтальонов "Укрпочты".