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Улучшит курьерскую доставку: "Укрпочта" планирует закупить 880 электроскутеров
"Укрпочта" приглашает производителей и поставщиков электротранспорта принять участие в тендере на закупку 880 электрических курьерских скутеров, объявленном на портале Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты"
Отмечается, что закупка электротранспорта повысит эффективность курьерской доставки, качество услуг и устойчивость почтовой инфраструктуры. Реализация проекта намечена на 2025 год.
Преимущества электроскутеров
Как отмечают в "Укрпочте", электроскутеры обладают рядом ключевых преимуществ, которые существенно повлияют на работу компании и ее клиентов:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- Скорость доставки : курьеры на электробайках могут легче и быстрее передвигаться даже в условиях городского трафика, сокращая время доставки и повышая удобство для клиентов.
- Доступность и маневренность : благодаря компактным размерам и высокой маневренности электроскутеры способны легко проезжать по узким улочкам и доставаться труднодоступных районов, что улучшит доступность услуг.
- Экологичность : работая без использования топлива, электроскутеры способствуют уменьшению расхода топлива и снижают уровень загрязнения воздуха.
- Комфорт и сохранение здоровья курьеров : использование электробайков снижает потребность в физических усилиях, связанных с ношением отправлений, что улучшает условия труда.
- Большие объемы доставки : Благодаря большей грузоподъемности по сравнению с пешими курьерами, электроскутеры позволяют доставлять больше отправлений за один рейс, что повышает эффективность работы.
"Мы прощаемся с прошлым, пересаживая наших почтальонов с велосипедов на скутеры. Поэтому приглашаем производителей и поставщиков присоединиться к этому историческому проекту и вместе с нами сделать услуги "Укрпочты" более удобными для каждого клиента и работника", — подчеркнул Игорь Смелянский , генеральный директор "Укрпочты" ".
Условия тендера
Тендер предусматривает закупку электроскутеров, отвечающих следующим техническим требованиям:
- Запас хода: не менее 100 км
- Максимальная скорость: в диапазоне от 40 до 70 км/ч
- Мощность двигателя: не менее 2700 Вт.
- Максимальная грузоподъемность: не менее 180 кг
- Гарантийный срок: не менее 12 месяцев
Проект финансируется за счет кредитных средств и гранта, предоставленных ЕБРР вместе с Европейским инвестиционным банком. Процедура закупки будет осуществляться в соответствии с принципами и правилами ЕБРР через портал электронных закупок ECEPP. Регистрация доступна по ссылке .
Заинтересованные поставщики могут зарегистрироваться и подать свои предложения через ECEPP до 10:00 (по Киеву) 8 декабря 2024 года.
В "Укрпочте" протестировали новое транспортное средство для почтальонов
По словам генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского, с ростом электронной коммерции и развитием доставки лекарственных средств у почтальонов становится меньше газет и писем, однако больше посылок. Поэтому велосипед уже становится не таким актуальным.
Поэтому украинские разработчики создали прототип нового транспортного средства для почтальонов "Укрпочты".