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Успеть до 5 февраля: ПриватБанк предлагает бизнесу годовое обслуживание под 0% по зарплатному проекту
5 февраля заканчивается акция от государственного ПриватБанка, по условиям которой предприниматели и бизнес могут получить выгодные условия, открыв в банке зарплатный проект.
Условия
Напомним, что по условиям акции предприниматели могут получить акционный тариф для выплат зарплаты через Приват24 для бизнеса - 0% за РКО в течение года .Подписывайтесь на наш YouTube канал
Для предприятий с численностью от 50 человек предусмотрен выпуск бесплатной карты уровня Platinum для руководителей.
Кто может воспользоваться акцией
Получить льготное обслуживание в банке при оформлении зарплатного проекта смогут юридические лица, предприниматели и фермеры.
Дополнительные преимущества
По словам члена правления ПриватБанка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгения Заиграева, все бизнес-клиенты, которые выберут зарплатный проект от ПриватБанка до 5 февраля 2023 года, получают не только бесплатное обслуживание зарплатного проекта, но и другие преимущества:
- вы получите самое быстрое обслуживание зарплатного проекта;
- на целый год с момента оформления зарплатного проекта предприятие освобождается от необходимости платить за его расчетно-кассовое обслуживание;
- работники будут получать свою зарплату почти мгновенно, ведь ПриватБанку необходимо 19 секунд для зачисления зарплаты на карты. Фактически 93% сведений компании будут обрабатываться за 19 секунд;
- больше не нужно волноваться из-за инкассации и тратиться на нее;
- работники могут рассчитываться за товары и услуги своей зарплатной картой и снимать средства через банкоматы ПриватБанка и другие банковские учреждения без комиссии.
По мнению Евгения Заиграева, в условиях войны использование банковских карт для выплаты зарплат и безналичная оплата за товары и услуги является дополнительным фактором безопасности для людей. "Современные технологии банка позволят значительно упростить и автоматизировать начисление и выплату зарплат работникам, работающим на эффективность бизнеса", - отметил Заиграев.
Отметим, что на сегодняшний день 53% юридических лиц и 69% предпринимателей Украины уже перечисляют зарплату через ПриватБанк. В общей сложности 56% украинцев получают зарплату через это государственное финучреждение.
Напомним, с 1 декабря ПриватБанк повысил ставки по всем основным видам депозитных вкладов – они будут действовать как для новых вкладов, так и для продолжающихся на соответствующие сроки.