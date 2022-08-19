Узнайте, как из lean наладить производство, экспорт и HR на FREE трансляции "Штаб-квартиры"

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23 августа в прямом эфире проекта "Штаб-квартира" президент Lean Institute Ukraine Сергей Комберянов поделится практическими стратегиями lean для построения устойчивого бизнеса и вывода его на новые рынки.

Трансляция бесплатная, присоединиться может любой желающий 23 августа в 11.00 на портале delo.ua.

Вы узнаете:

Какие стандарты Lean-проектирования и размещения помогут в релокации бизнеса и производства,

Как Lean может помочь наладить экспорт?

Об использовании Lean в управлении кадрами. Как с помощью Lean методологии построить оргструктуру с учетом текучести кадров – мужчин.

Что изменилось во взаимодействии лидера и работников и какая она – коммуникационная стратегия новых реалий.

Сергей Комберянов – ведущий украинский практик lean. Управляет Lean трансформацией таких компаний как МХП, Новая Почта, Биофарма, Centravis и т.д. Консультант по международным проектам Coloplast (Венгрия), Autolive (Польша), Cafe 365 (Испания), Legal Sea Food (США). Под научной редакцией Сергея всемирно известные издания "Машина, изменившая мир", «Умение видеть бизнес-процессы», «Лидерство в стиле Lean» вышли в свет на украинском языке.

Проект "Штаб-квартира" создан порталом Delo.ua и рейтинговым журналом "ТОП-100. Рейтинги крупнейших", чтобы украинский бизнес мог более эффективно адаптироваться к военным реалиям, используя опыт ведущих предпринимателей и управленцев.

Присоединяйтесь к FREE трансляции и получите новые методики, которые помогут вашему бизнесу развиваться вопреки турбулентности.