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- Бизнес
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В FAVBET рассказали, как адаптировали работу под военные реалии
С первых дней полномасштабной военной агрессии бизнесы оказались перед новой задачей быстро реорганизовать рабочие пространства и адаптировать бизнес-процессы. Кто-то строит для этого новые офисы, кто-то выводит бизнес за пределы страны, кто-то перевозит команду на Запад.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы FAVBET.
"Международная Entertainment-компания FAVBET уделяет внимание прежде всего прозрачным рынкам и поддерживает самые высокие стандарты обслуживания, ответственной игры и честных отношений", – говорится в сообщении.
"Мы до последнего не верили, что в Украине возможна полномасштабная война, но готовились к разным вариантам. Именно поэтому FAVBET выбрала рынки Румынии, Хорватии и стран Латинской Америки для оперирования", – комментирует Сергей Дзекунов, Chief Business Development Officer FAVBET.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Чтобы обеспечить безопасное место для работы сотрудников из регионов, где ведутся активные военные действия, часть сотрудников имела возможность переехать в офисы Румынии и Хорватии. Бизнес компании в этих странах отвечает требованиям европейского законодательства и функционирует с 2016 года.
В Румынии продлены лицензии на онлайн-казино и ставки на спорт, а также разработаны официальные приложения на iOS и Android.
В компании отметили, что главной целью FAVBET остается постоянное развитие и умножение возможностей и услуг, предложенных пользователям. Именно поэтому на всех платформах были разработаны нововведения:
- Реализована темная тема, в том числе в приложениях;
- Реализован комплекс мероприятий по ответственной игре (deposit limits, bet limits, self-exclusion, reality check);
- Осуществлен редизайн спортивной линии. Добавлены удобные фильтры;
- Введен удобный сервис e-mail верификации.
Международный сайт:
- Добавлены новые игры от провайдеров TurboGames (игра Bayraktar), Greentube, Skywind;
- Новая удобная платежная система для криптовалют (BTC, ETH, LTC, BCH, XRP, USDTE, USDTT, BNB, TRX);
- Новые платежные системы для стран Латинской Америки (Astropay, PIX, Boleto, Santander, Loterias Caixa);
- Добавлена ТВ-трансляция единого украинского телемарафона, работающего на время войны.
Украина:
- Подготовлено и верифицировано официальное приложение iOS.
FAVBET продолжает совершенствовать свой продукт на разных рынках и масштабирует бизнес. Деятельность в Республике Беларусь была приостановлена 01.03.2022 года. Приоритетом являются только прозрачные демократические рынки. Компания активно вовлекается в поддержку Украины: обеспечение государства налогами, а население — гуманитарной помощью, которую на регулярной основе передает благотворительный фонд FAVBET Foundation.
28 апреля в Загребе, в рамках европейского благотворительного турне "Матч за Мир! Остановим Войну!", состоялся матч Динамо Киев — Динамо Загреб, где FAVBET выделила 120 билетов на центральной трибуне для украинских переселенцев, подготовила футболки и флаги с украинской символикой и лозунгом “Stop the War“ и провела фотосессию команды "Динамо Киев" с переселенцами.