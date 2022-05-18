В FAVBET рассказали, как адаптировали работу под военные реалии

С первых дней полномасштабной военной агрессии бизнесы оказались перед новой задачей быстро реорганизовать рабочие пространства и адаптировать бизнес-процессы. Кто-то строит для этого новые офисы, кто-то выводит бизнес за пределы страны, кто-то перевозит команду на Запад.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы FAVBET.

"Международная Entertainment-компания FAVBET уделяет внимание прежде всего прозрачным рынкам и поддерживает самые высокие стандарты обслуживания, ответственной игры и честных отношений", – говорится в сообщении.

"Мы до последнего не верили, что в Украине возможна полномасштабная война, но готовились к разным вариантам. Именно поэтому FAVBET выбрала рынки Румынии, Хорватии и стран Латинской Америки для оперирования", – комментирует Сергей Дзекунов, Chief Business Development Officer FAVBET.

Чтобы обеспечить безопасное место для работы сотрудников из регионов, где ведутся активные военные действия, часть сотрудников имела возможность переехать в офисы Румынии и Хорватии. Бизнес компании в этих странах отвечает требованиям европейского законодательства и функционирует с 2016 года.

В Румынии продлены лицензии на онлайн-казино и ставки на спорт, а также разработаны официальные приложения на iOS и Android.

В компании отметили, что главной целью FAVBET остается постоянное развитие и умножение возможностей и услуг, предложенных пользователям. Именно поэтому на всех платформах были разработаны нововведения:

Реализована темная тема, в том числе в приложениях;

Реализован комплекс мероприятий по ответственной игре (deposit limits, bet limits, self-exclusion, reality check);

Осуществлен редизайн спортивной линии. Добавлены удобные фильтры;

Введен удобный сервис e-mail верификации.

Международный сайт:

Добавлены новые игры от провайдеров TurboGames (игра Bayraktar), Greentube, Skywind;

Новая удобная платежная система для криптовалют (BTC, ETH, LTC, BCH, XRP, USDTE, USDTT, BNB, TRX);

Новые платежные системы для стран Латинской Америки (Astropay, PIX, Boleto, Santander, Loterias Caixa);

Добавлена ​​ТВ-трансляция единого украинского телемарафона , работающего на время войны .

Украина:

Подготовлено и верифицировано официальное приложение iOS.

FAVBET продолжает совершенствовать свой продукт на разных рынках и масштабирует бизнес. Деятельность в Республике Беларусь была приостановлена ​​01.03.2022 года. Приоритетом являются только прозрачные демократические рынки. Компания активно вовлекается в поддержку Украины: обеспечение государства налогами, а население — гуманитарной помощью, которую на регулярной основе передает благотворительный фонд FAVBET Foundation.

28 апреля в Загребе, в рамках европейского благотворительного турне "Матч за Мир! Остановим Войну!", состоялся матч Динамо Киев — Динамо Загреб, где FAVBET выделила 120 билетов на центральной трибуне для украинских переселенцев, подготовила футболки и флаги с украинской символикой и лозунгом “Stop the War“ и провела фотосессию команды "Динамо Киев" с переселенцами.