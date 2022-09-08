В Киеве при поддержке METRO Украина открылось первое социальное кафе-пекарня, где работает молодежь с интеллектуальными нарушениями

На территории торгового центра METRO Почайна (Киев) открылось первое в столице социальное кафе-пекарня SunshineCafé, где работает молодежь с синдромом Дауна и другими интеллектуальными нарушениями.

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Цель проекта – показать, что каждый или каждая имеет право иметь возможность выбирать профессиона жить счастливой полноценной жизнью.

Идея проекта принадлежит Алине Живаго, основательнице общественной организации "Солнечные люди", которая решила сломать стереотипы общества относительно возможностей людей с синдромом Дауна или другими ментальными нарушениями. Работодатели боятся брать на работу таких людей, потому что не понимают специфики общения и обращения с ними, не знают, как с ними работать. У родителей взрослых с ментальными нарушениями нет времени на свою работу и на себя, поскольку постоянно вынуждены заниматься вопросами своих детей.

Компания METRO Украина стала партнером этого социально важного проекта, оказав команде Sunshine Café всестороннюю поддержку: в частности, аренду на льготных условиях помещения в Киеве, профессиональное оборудование для выпечки пиццы, кухонную посуду и элементы декора для кафе; ингредиенты для выпечки социального хлеба и т.д.

Основные направления работы кафе – пицца и хлеб. Часть хлеба, которую выпекает команда, будут бесплатно передавать малообеспеченным слоям населения, а также Территориальной обороне и Вооруженным Силам Украины.

Заведение работает для гостей кафе, клиентов и сотрудников торгового центра Metro, а также в формате онлайн доставки.

"Каждый год в Украине рождается более 400 детей с синдромом Дауна. В общей сложности, более 17 000 совершеннолетних людей с этим синдромом проживают сегодня в Украине. 90% из них нетрудоустроены, не имеют возможности обеспечивать себя и свое будущее. Мы стремимся изменить эту ситуацию, разрушить стереотипы и подарить шанс на полноценную жизнь каждому из них. Мы разные, но мы равны!", – убеждена Алина Живаго, основательница ОО "Солнечные люди", автор идеи проекта SunshineСafe.

Эти стремления разделяют и в компании METROУкраина.

"Принципы METRO Украина по справедливым условиям труда и социального партнерства являются фундаментальным обязательным ориентиром для ведения бизнеса в компании, поэтому мы решили расширить поддержку культуры разнообразия и инклюзивности", – объясняет Елена Вдовиченко, генеральный директор METRO Украина.

Поэтому компания решила присоединиться к социальному проекту ОО "Солнечные люди".

"Сейчас наша страна переживает сложные времена, однако эта тема актуальна, она дарит свет и мы чрезвычайно благодарны нашим социальным партнерам за возможность стать частью такого важного проекта. Мы желаем команде удачного старта и будем оказывать максимальную поддержку со своей стороны. METRO с Украиной, для украинцев!", – заключает Елена Вдовиченко.

Украина работает на украинском рынке с 2003 г. Компания инвестировала в экономику Украины более 600 млн. евро. В настоящее время МЕТROУкраина управляет 23 классическими центрами оптовой торговли (в частности, в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Кривом Рогу, Полтаве, Виннице, Запорожье, Черновцах, Николаеве и т.д.) и 3 магазинами оптовой торговли "Бери Везы" в Тернополе, Луцке и Чернигове.