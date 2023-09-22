В Киеве состоится IX киевский международный экономический форум 2023

12 октября 2023 года состоится девятый Киевский международный экономический форум — ежегодное событие, объединяющее представителей украинской власти, бизнеса и общества для открытого диалога, обмена опытом, создания пространства доверия и эффективных стратегий развития экономики.

Во второй раз форум пройдет в Киеве в условиях военного положения. Тема КМЭФ — «Люди. Бизнес. Экономика. Цена свободы»

Ключевые темы КМЭФ 2023:

Международное сотрудничество по восстановлению Украины;

Привлечение инвестиций и страхование военных рисков;

влияния изменений в глобальной экономике;

Раскрытие индустриального потенциала;

Энергетика;

Развитие человеческого капитала, ментального здоровья;

Видение будущего Украины

и другие.

«Во время сложнейшего исторического испытания для страны, ее экономики, бизнеса, общества и лично для каждого из нас должны сплотиться, объединить усилия и опыт, чтобы принимать сложные, смелые и прагматические решения. Цель – стать соавторами не только Победы, но и такого будущего независимой, инновационной и богатой Украины, которой будут гордиться потомки. Все зависят от нас”, - прокомментировал Василий Хмельницкий, инициатор форума и основатель холдинга UFuture.

Своим опытом и видением поделятся:

Михаил Федоров, Вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министр цифровой трансформации Украины;

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;

Александр Камышин, министр по стратегическим отраслям промышленности Украины;

Владимир Поперешнюк, соучредитель компании "Новая почта";

Зоя Литвин, основательница общественного союза "Освіторія" и Новопечерской школы;

Владислав Чечеткин, соучредитель "Rozetka";

Александр Конотопский, CEO "Ajax Systems";

Ольга Руднева, CEO "Superhumans Center";

Маша Ефросинина, Почётный Посол ООН по народонаселению и другие.

“В прошлом году мы обсуждали тему восстановления украинской экономики после победы. Но жизнь оказалась гораздо сложнее, а вызовы гораздо серьезнее. КМЭФ-2023 посвящен поиску решений на наиболее актуальные из них, которые нужно решать здесь и сейчас. Сверхвысокая цена свободы и независимости Украины должна быть оправдана. Это задача для каждого из нас”, - отметил Юрий Пивоваров, СЭО Киевского международного экономического форума.

“Вопреки войне украинский бизнес продолжает работать, поддерживает армию и гуманитарные инициативы. Нынешний КМЭФ — это возможность обсудить проблемы, решения и инструменты интеграции ветеранов в гражданскую жизнь. Возможность обмена опытом ведения бизнеса во время войны и объединения усилий по пути к победе. Возможность зафиксировать наши достижения и спланировать дальнейшие шаги. Очень важно событие, на котором Superhumans Center имеет платформу для совместной дискуссии — как нам построить новый социальный договор между людьми, возвращающимися с войны и бизнесом», — отметила Ольга Руднева, CEO Superhumans Center.

В рамках события каждый участник сможет приобщиться к поддержке центра реабилитации, протезирования и реконструктивной хирургии Superhumans Center — средства от регистрационных взносов будут направлены на реабилитацию пострадавших от войны украинцев.

В день проведения мероприятия состоится онлайн-трансляция на YouTube-канале КМЭФ по ссылке .

Инновационный партнер события и Эксклюзивный партнер онлайн-трансляции – Mastercard.

Генеральный медиапартнер: ICTV.

Титульные партнеры: UFuture, Mastercard, Новая Почта, AJAX, Biopharma.

Партнеры: Киевстар, Aequo, Dynasty Investment Group, Интерпайп, Эпицентр, Superhumans Center, Всеукраинская программа ментального здоровья "Ты как?", ОО "Безбарьерность".

Мы верим, что наша победа, наше восстановление и развитие экономики – это наш выбор и наше дело.

Приобщайтесь к изменениям уже 12 октября.

Подробнее о событии и условиях участия по ссылке.

Киевский международный экономический форум 2023

Люди. Бизнес. Экономика

Цена свободы