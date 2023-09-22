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В Киеве состоится IX киевский международный экономический форум 2023
12 октября 2023 года состоится девятый Киевский международный экономический форум — ежегодное событие, объединяющее представителей украинской власти, бизнеса и общества для открытого диалога, обмена опытом, создания пространства доверия и эффективных стратегий развития экономики.
Во второй раз форум пройдет в Киеве в условиях военного положения. Тема КМЭФ — «Люди. Бизнес. Экономика. Цена свободы»
Ключевые темы КМЭФ 2023:
- Международное сотрудничество по восстановлению Украины;
- Привлечение инвестиций и страхование военных рисков;
- влияния изменений в глобальной экономике;
- Раскрытие индустриального потенциала;
- Энергетика;
- Развитие человеческого капитала, ментального здоровья;
- Видение будущего Украины
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«Во время сложнейшего исторического испытания для страны, ее экономики, бизнеса, общества и лично для каждого из нас должны сплотиться, объединить усилия и опыт, чтобы принимать сложные, смелые и прагматические решения. Цель – стать соавторами не только Победы, но и такого будущего независимой, инновационной и богатой Украины, которой будут гордиться потомки. Все зависят от нас”, - прокомментировал Василий Хмельницкий, инициатор форума и основатель холдинга UFuture.
Своим опытом и видением поделятся:
- Михаил Федоров, Вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министр цифровой трансформации Украины;
- Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;
- Александр Камышин, министр по стратегическим отраслям промышленности Украины;
- Владимир Поперешнюк, соучредитель компании "Новая почта";
- Зоя Литвин, основательница общественного союза "Освіторія" и Новопечерской школы;
- Владислав Чечеткин, соучредитель "Rozetka";
- Александр Конотопский, CEO "Ajax Systems";
- Ольга Руднева, CEO "Superhumans Center";
- Маша Ефросинина, Почётный Посол ООН по народонаселению и другие.
“В прошлом году мы обсуждали тему восстановления украинской экономики после победы. Но жизнь оказалась гораздо сложнее, а вызовы гораздо серьезнее. КМЭФ-2023 посвящен поиску решений на наиболее актуальные из них, которые нужно решать здесь и сейчас. Сверхвысокая цена свободы и независимости Украины должна быть оправдана. Это задача для каждого из нас”, - отметил Юрий Пивоваров, СЭО Киевского международного экономического форума.
“Вопреки войне украинский бизнес продолжает работать, поддерживает армию и гуманитарные инициативы. Нынешний КМЭФ — это возможность обсудить проблемы, решения и инструменты интеграции ветеранов в гражданскую жизнь. Возможность обмена опытом ведения бизнеса во время войны и объединения усилий по пути к победе. Возможность зафиксировать наши достижения и спланировать дальнейшие шаги. Очень важно событие, на котором Superhumans Center имеет платформу для совместной дискуссии — как нам построить новый социальный договор между людьми, возвращающимися с войны и бизнесом», — отметила Ольга Руднева, CEO Superhumans Center.
В рамках события каждый участник сможет приобщиться к поддержке центра реабилитации, протезирования и реконструктивной хирургии Superhumans Center — средства от регистрационных взносов будут направлены на реабилитацию пострадавших от войны украинцев.
В день проведения мероприятия состоится онлайн-трансляция на YouTube-канале КМЭФ по ссылке .
Инновационный партнер события и Эксклюзивный партнер онлайн-трансляции – Mastercard.
Генеральный медиапартнер: ICTV.
Титульные партнеры: UFuture, Mastercard, Новая Почта, AJAX, Biopharma.
Партнеры: Киевстар, Aequo, Dynasty Investment Group, Интерпайп, Эпицентр, Superhumans Center, Всеукраинская программа ментального здоровья "Ты как?", ОО "Безбарьерность".
Мы верим, что наша победа, наше восстановление и развитие экономики – это наш выбор и наше дело.
Приобщайтесь к изменениям уже 12 октября.
Подробнее о событии и условиях участия по ссылке.
Киевский международный экономический форум 2023
Люди. Бизнес. Экономика
Цена свободы