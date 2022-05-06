В McDonald's сообщили, когда откроют свои рестораны в Украине

Сеть ресторанов McDonald's не планирует открывать свои заведения до завершения боевых действий в Украине. Об этом корпорация сообщила изданию ZAXID.NET.

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"Сети фастфуда будут оставаться закрыты по всей стране, пока будут сохраняться угрозы атак", - отметили в компании.

При этом во время войны сеть McDonald's перевела всю работу на гуманитарную помощь Украине. Также в первые дни войны, после того, как компания закрыла все свои рестораны в стране, продукты, хранившиеся в ресторанах сети, передали в гуманитарные штабы.

Отметим, что, несмотря на закрытие заведений, McDonald's продолжает выплачивать зарплаты своим работникам в Украине.

Из-за введения военного положения в стране 24 февраля сеть ресторанов McDonald's приостановила работу всех заведений в Украине. Компания приняла такое решение, обеспечивающее безопасность сотрудникам организации.

Напомним, что в конце февраля 2022 года McDonald's открыл кухни по всей Украине для передачи еды военным из своих ресторанов.

Фото: ua.depositphotos.com