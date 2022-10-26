В портах Одесской области ввели электронную очередь для судов, следующих "зерновым коридором"

Электронная очередь для судов, следующих "зерновым коридором", была введена в портах Большой Одессы.

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Об этом говорится в сообщении госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).

В аппарате АМПУ 25 октября состоялось рабочее совещание топ-менеджмента госпредприятия с представителями портовой отрасли.

"В ходе которой специалисты ГП "АМПУ" презентовали алгоритм недельного планирования обработки судов, в частности, была представлена электронная очередь на подход и обработку судов, направляющихся в порты Большой Одессы "зерновым коридором" , - говорится в сообщении .

Отмечается, что внедрение электронной очереди для обработки судов в портах Большой Одессы создаст более прозрачные и комфортные условия для бизнеса.

Подобная технология была внедрена и показала свою эффективность в Дунайских портах.

Электронная очередь с 26 октября публикуется на официальном сайте "Администрации морских портов Украины".

Напомним, в течение двенадцатой недели работы "зернового коридора", с 17 по 23 октября 2022 года, через морские порты Одесской области было экспортировано 787,9 тысяч тонн агропромышленной продукции, что на 8% меньше, чем за предыдущую неделю.

Отметим, Российская Федерация сознательно прилагает усилия для блокирования полноценной работы "зернового соглашения". Из-за ответных действий страны-агрессора украинские порты, занимающиеся перевалкой в рамках инициативы, сейчас работают на 25-30% своих возможностей.

До этого Россия угрожала прекращением действия "зернового соглашения". Украина и Турция, выступающая в качестве посредника, поддерживают продолжение действия соглашения.