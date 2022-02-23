В Украине нашли почти 1500 незаконных сайтов азартных игр

Аналитики Бюро экономической безопасности совместно с Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей обнаружили уже 1484 нелицензированных веб-сайта, работающих в Украине в данной сфере.

Как говорится в сообщении БЭБ, по предварительным оценкам, объем их деятельности составляет около 3 миллиардов евро.

Речь идет о ресурсах, не числящихся ни в одном из реестров КРАИЛ, не содержащих обязательных сведений и имеющих преимущественно иностранные доменные имена. Для внесения же средств и выплаты выигрышей эти сайты используют как зарегистрированные, так и незарегистрированные в Украине электронные платежные системы.

Пополнение счета и выплаты выигрышей у них, как правило, происходят с подменой или использованием "фейковых" кодов категории продавца, предоставляемого банком-эквайром или платежной системой при заключении договоров обслуживания.

Отмечается, что тема работы таких сайтов поднималась, в частности, на межведомственном совещании по вопросам ненадлежащей организации или проведения первичного финансового мониторинга в сфере организации и проведения азартных игр, прошедшем с участием депутатов Верховной Рады, представителей Государственной налоговой службы, Национального банка Украины и Госслужбы финмониторинга.

Для минимизации угроз экономической безопасности Украины от деятельности нелицензионных сайтов БЭБ предложил КРАИЛ разработать реестр веб-сайтов, предоставляющих в Украине интернет-услуги с признаками азартной игры без соответствующей лицензии.

Нацбанку бюро предлагает разработать рекомендации для банков и платежных систем, действующих в Украине, которые помогут выявить организаторов нелицензионных интернет-игр с целью дальнейшего отказа в осуществлении платежей в их пользу (в том числе путем проверки через реестр КРАИЛ).

По мнению БЭБ, НБУ также следовало бы проверять соблюдение банками и платежными организациями законодательства по вопросам финмониторинга, валютного и санкционного законодательства именно в части платежей в пользу лиц, обеспечивающих услуги азартных игр в Украине через нелицензионные сайты, и блокировать проведение таких операций.

Напомним при этом, что в конце ноября Министерство финансов утвердило приказ, согласно которому финмониторингу подлежат операции от 30 тысяч гривен для лиц, предоставляющих услуги в сфере лотерей или азартных игр. Он вступит в силу с мая 2022 года.