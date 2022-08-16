В Украине выросла до 20% доля бизнесов с оценками потерь от войны более $100 тысяч - опрос ЕБА

27% малых и средних предпринимателей оценивают свои потери в результате войны в сумму до 10 тысяч долларов, 28% – в диапазоне 10-50 тысяч, еще 13% – в диапазоне 50-100 тысяч, а 20% – более 100 тысяч долларов, что в полторы раза больше, чем в мае.

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Об отсутствии потерь сообщают только 5% предпринимателей, свидетельствуют данные очередной волны опроса Европейской Бизнес Ассоциации, проведенной 118 участников проекта Unlimit Ukraine с 4 по 10 августа.

При этом 22% опрошенных бизнесов сообщают об ущербе имуществу или активам непосредственно в результате боевых действий. Из них 23% находятся на этапе фиксирования убытков, а 11% обратились в правоохранительные органы.

Остальные 63% не совершали никаких действий, направленных на фиксацию или возмещение ущерба в результате боевых действий. В то же время, 14% компаний сообщают, что имеют офисы или производства на оккупированных территориях.

Уже 28% предпринимателей сообщают, что возобновили свою работу в полном объеме, 37% – возобновили ее частично, а 16% малых и средних бизнесов до сих пор не работают. Среди неработающих бизнесов 12% планируют возобновить работу, а 4% могут вскоре закрыться.

По сравнению с маем количество компаний, полностью возобновивших работу, увеличилось: тогда полноценно работали 21% компаний, 38% частично, а 17% не работали вообще.

Оценка бизнесменами своей денежной стойкости остается сдержанной. Сейчас 27% сообщают, что их финансовых резервов хватит на несколько месяцев: раньше таких было 34%.

Еще 11% имеют резервы на один месяц, а еще 20% - на полгода. Только 6% имеют достаточно финансовых резервов на год и более. Количество компаний, исчерпавших свои резервы, несколько увеличилось по сравнению с маем – с 29 до 32%.

Возможности бизнеса выплачивать заработные платы несколько улучшились, однако компании стали чаще прибегать к сокращению персонала. Доля таких компаний выросла в полтора раза – с 12% до 18%.

В то же время аналогичным образом возросло и количество предприятий, выплачивающих заработную плату в полном объеме – с 23% до 34%. Еще 25% бизнесов несколько сократили выплаты, и только 15% пока не могут выплачивать сотрудникам вознаграждения.

Несмотря на трудности, предприниматели продолжают поддерживать вооруженные силы и оказывать гуманитарную помощь: до сих пор 53% компаний продолжают помогать им финансово, по 19% – продукцией и услугами, 4% – медикаментами, 3% – средствами защиты/обороны. Еще 11% компаний поддерживают сотрудников, защищающих страну.

В то же время 63% опрошенных говорят, что не пользовались ни государственными, ни международными программами для поддержки своего бизнеса, тогда как 16% воспользовались опцией уплаты единого 2-процентного налога, 6% - другими налоговыми льготами, 5% - кредитной программой "5-7-9", а 1% - компенсацией за трудоустройство внутренних переселенцев. 5% сообщили, что пользуются программами международной финансовой помощи.

Кроме того, большинство опрошенных предпринимателей сообщили, что не прибегали к релокации – только 5% говорят, что уехали за границу, а еще 4% - переехали в пределах Украины.

В ЕБА также выяснили, что уже 3% опрошенных предпринимателей подали заявки на получение грантов по правительственной программе "е-Работа". Грантовые средства предприниматели планируют направить, в частности, на расширение бизнеса, закупку оборудования, увеличение мощностей электроснабжения.

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