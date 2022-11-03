В "Укрэнерго" рассказали, где в Украине 3 ноября будут выключать свет

НЭК "Укрэнерго" снова вводит ограничение потребления электроэнергии во многих регионах страны. Так, 3 ноября в Украине будут действовать графики аварийных и почасовых отключений.

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Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго" .

"В Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях продолжают действовать графики аварийных отключений (ГАО). Ограничения электроснабжения применены ко всем категориям потребителей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях действуют графики почасовых отключений

В "Укрэнерго" напомнили, что ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

Такие меры позволяют энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей.

Напомним, 31 октября Украина в очередной раз подверглась массированному обстрелу со стороны россиян. Оккупанты атаковали 10 областей Украины, в результате чего повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.