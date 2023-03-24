"Власна Ферма" выстояла и готова масштабироваться!

Основание.

"Было тяжело, я работал 24/7. Но если начал это, то надо выстоять и победить» © Антон Ракович, Основатель ТМ "Власна Ферма"

Сказал – сделал!

Создание компании – такой же сложный процесс, как и ее становление и выживание в экстремальных условиях. Но обо всем по порядку.

В 2017 году началось движение от одного магазина в сеть. Сети, которая через 5 лет после основания стала самым мощным региональным игроком и планирует покорение столицы.

Что помогло "Власній Фермі" в ее первые годы, так это энергия фаундера, правильная бизнес модель и продукция собственного производства.

А мы напомним, что 70% стартапов гибнут в первый год, а еще 15% не доживают до двухлетия.

Но мы не подавляющее большинство. Мы – люди Фермы, с отдельными историями, но общей целью – стать абсолютным лидером рынка.

Становление.

Сегодня у нас есть собственное производство европейского уровня со сбытом в собственной сети, которая насчитывает более 30 магазинов и полноценным отделом дистрибьюции, что непрерывно продолжает наполнять соседние регионы нашими изделиями.

Наша миссия: делать качественное мясо более близким

Наш принцип: мы предоставляем 100% свежие и качественные продукты по честной цене, а также заботимся о каждом клиенте так хорошо, чтобы он продолжал возвращаться к нам всю жизнь.

Кажется, так просто, но мало у кого, на самом деле, получается придерживаться этого правила. Золотые правила успеха в сфере торговли и услуг.

Это ведет нас вперед и делает успешными, прибыльными и всегда желанными в каждом микрорайоне нового города.

Выживаемость в экстремальных условиях.

Сейчас добросовестно работать маловато. Чтобы выжить нужно быть высокоадаптивным и быстрым.

Последние три года испытывают рынок на прочность. Пандемия, а затем война с постоянными опасностями и колебаниями цен, как следствие. Одни сегменты бизнеса переживают эти периоды гораздо легче, а другим понадобится десяток лет для восстановления.

Смело утверждаем, что пищевая промышленность и продуктовый ритейл наиболее защищены и являются антикризисным решением для предпринимателей и инвесторов Украины.

Почему так?

Всё просто. Удовлетворение голода является базовой потребностью каждого человека, без исключений.

Объем рынка по состоянию на 2019 год, а это последний предкризисный отчетный период, составил 252 миллиарда гривен. Если мы скажем, что за последние 3 года показатель существенно вырос?

Конкуренцию усиливают новые компании, которые, как грибы, появляются то здесь, то там. И так же быстро уходят в небытие. Им не хватает экспертности и пути, который прошла "Власна Ферма".

Наш опыт стоит десятков миллионов гривен, тысяч капель пота и сотен недоспанных ночей.

Его можно пройти самостоятельно и попытаться не попасть до 85%, которые не переживут первые 2 года, а можно стать партнером для лучших в своем сегменте и разделить опыт и успех.

Оставляем ссылку для изучения франшизы от "Власной Ферми" .