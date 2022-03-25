Во время войны сеть EVA уже оказала помощь по 278 запросам

EVA активно помогает ВСУ, ТРО, благотворительным организациям, волонтерам, интернатам, больницам, госпиталям, перинатальным центрам, роддомам.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Позади четыре недели войны и жизни в новой реальности, где почти нет времени на отдых, ведь ситуация требует собранности 24/7 и постоянной готовности к действиям. С первого дня войны EVA работает, чтобы жители городов и поселков могли приобрести самое необходимое. Магазины закрыты только там, где работа представляет угрозу жизни клиентов и персонала. Хотя героизм сотрудников иногда поражает, и многие даже в сложных условиях продолжают работать, ведь понимают, насколько это важно для людей.

EVA активно помогает ВСУ, ТРО, благотворительным организациям, волонтерам, интернатам, больницам, госпиталям, перинатальным центрам, роддомам и т.д. Количество обработанных запросов растет ежедневно. За ними стоит коммуникация с удивительными людьми. И у каждого из них своя передовая. Поиск товаров первой необходимости для находящихся под обстрелами городов. Помощь в базовых нуждах тем, кто вынужден был покинуть свои дома. Непростые, но очень важные задачи в условиях войны.

По состоянию на 17.03.2022 оперативный штаб EVA оказал помощь по 278 запросам из 132 городов и поселков в 24 областях. В целом это десятки тысяч товаров первой необходимости: предметы личной гигиены, моющие, стиральные и дезинфицирующие средства, подгузники, кремы, носки, средства для бритья, туалетная бумага, бумажные полотенца и салфетки всех видов, пледы, комплекты постельного белья и т.д.

Компания также налаживает масштабное сотрудничество с зарубежными партнерами для оказания помощи украинцам.

Магазины EVA продолжают снабжать покупателей самым необходимым. Актуальная информация о работе сети ежедневно обновляется на сайте https://eva.ua/

Заботясь о клиентах, компания ввела ряд дополнительных мер и возможностей:

реализовала опцию снятия до 2000 гривен наличных денег на кассе;

снизила торговую наценку на товары до минимально возможных 10%;

убрала торговую наценку или организовала специальные акции на социальные товары (около 750 позиций);

выключила музыку в залах магазинов, чтобы не заглушать звук тревожных сирен;

дополнительно укрепила витрины ради безопасности рабочих и посетителей.

В первые дни войны сети EVA и VARUS вместе перечислили 5 млн грн благотворительной организации Международный благотворительный фонд "Вернись живым".

В начале марта компания уплатила в государственный бюджет 110 млн грн налогов, из них 40 млн грн авансом.

EVA сохраняет всю свою команду и выплачивает заработную плату согласно графику даже тем сотрудникам, которые пока не могут работать из-за сложной ситуации в городах или из-за повреждений магазинов.