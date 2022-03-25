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Бизнес
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Во время войны сеть EVA уже оказала помощь по 278 запросам

Во время войны сеть EVA уже оказала помощь по 278 запросам

EVA активно помогает ВСУ, ТРО, благотворительным организациям, волонтерам, интернатам, больницам, госпиталям, перинатальным центрам, роддомам.

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Позади четыре недели войны и жизни в новой реальности, где почти нет времени на отдых, ведь ситуация требует собранности 24/7 и постоянной готовности к действиям. С первого дня войны EVA работает, чтобы жители городов и поселков могли приобрести самое необходимое. Магазины закрыты только там, где работа представляет угрозу жизни клиентов и персонала. Хотя героизм сотрудников иногда поражает, и многие даже в сложных условиях продолжают работать, ведь понимают, насколько это важно для людей.  

EVA активно помогает ВСУ, ТРО, благотворительным организациям, волонтерам, интернатам, больницам, госпиталям, перинатальным центрам, роддомам и т.д. Количество обработанных запросов растет ежедневно. За ними стоит коммуникация с удивительными людьми. И у каждого из них своя передовая. Поиск товаров первой необходимости для находящихся под обстрелами городов. Помощь в базовых нуждах тем, кто вынужден был покинуть свои дома. Непростые, но очень важные задачи в условиях войны.  

По состоянию на 17.03.2022 оперативный штаб EVA оказал помощь по 278 запросам из 132 городов и поселков в 24 областях. В целом это десятки тысяч товаров первой необходимости: предметы личной гигиены, моющие, стиральные и дезинфицирующие средства, подгузники, кремы, носки, средства для бритья, туалетная бумага, бумажные полотенца и салфетки всех видов, пледы, комплекты постельного белья и т.д.  

Компания также налаживает масштабное сотрудничество с зарубежными партнерами для оказания помощи украинцам.  

Магазины EVA продолжают снабжать покупателей самым необходимым. Актуальная информация о работе сети ежедневно обновляется на сайте https://eva.ua/  

Заботясь о клиентах, компания ввела ряд дополнительных мер и возможностей:

  • реализовала опцию снятия до 2000 гривен наличных денег на кассе;
  • снизила торговую наценку на товары до минимально возможных 10%;
  • убрала торговую наценку или организовала специальные акции на социальные товары (около 750 позиций);
  • выключила музыку в залах магазинов, чтобы не заглушать звук тревожных сирен;
  • дополнительно укрепила витрины ради безопасности рабочих и посетителей.

В первые дни войны сети EVA и VARUS вместе перечислили 5 млн грн благотворительной организации Международный благотворительный фонд "Вернись живым".  

В начале марта компания уплатила в государственный бюджет 110 млн грн налогов, из них 40 млн грн авансом.

EVA сохраняет всю свою команду и выплачивает заработную плату согласно графику даже тем сотрудникам, которые пока не могут работать из-за сложной ситуации в городах или из-за повреждений магазинов.

Фото 2 — Во время войны сеть EVA уже оказала помощь по 278 запросам