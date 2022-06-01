Я надеюсь, что мы сможем спасти от войны как можно больше детей, — Руслан Шостак, EVA

Руслан Шостак, известный украинский бизнесмен, благотворитель, соучредитель торговых сетей EVA и Varus, рассказал о своем проекте "Детство без войны"

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Руслан, кто стал инициатором проекта, как и когда возникла идея?

— Проект "Детство без войны" – это моя личная гуманитарная инициатива. Его цель – эвакуировать детей, лишенных родительской опеки, из Украины, где идет война, в мирную безопасную Турцию. Это пример международного партнерства государства и бизнеса, где я выступаю спонсором и соорганизатором.

В настоящее время более 1600 детей уже находятся в гостиницах Турции. Всего же проект рассчитан ориентировочно на 3000 эвакуированных детей.

В очень короткий срок нам удалось вовлечь в налаживание и контроль процессов команду менеджеров с богатым профильным опытом в соответствующих сферах: организация туризма, страхование, медицина, логистика и т.д. Основные направления деятельности команды проекта – это:

вывоз детей из Украины через Румынию в Турцию железнодорожным и авиатранспортом;

организация комфортного проживания эвакуированных групп;

обеспечение сбалансированного четырехразового питания;

налаживание учебного процесса и качественного развивающего досуга;

полное страхование участников групп

Кроме того, все эвакуированные дети имеют статус международной защиты и необходимую медицинскую поддержку, мы застраховали их в одной из крупнейших страховых компаний Турции. Страховка учитывает все возможные опасности на период роли в проекте. Дополнительно мы взаимодействуем с Минздравом Турецкой Республики, чтобы при необходимости предоставлять участникам групп лечения, которое не входит в стандартный пакет страхования.

Организация страхования, перелетов, размещения и питания детей заняла около трех недель. Были определенные задержки, связанные с бюрократическими моментами. Ведь мы нуждались в полном документальном оформлении групп, разрешении на ввоз детей , легализации их пребывания, гарантиях правительств Турции и Украины, что наши подопечные будут находиться под защитой, а после окончания войны все вернутся домой. Первые эвакуированные дети прибыли в Турцию уже в марте. Это очень оперативно, учитывая масштабы проекта.

Реализации инициативы оказывают содействие Минсоцполитики Украины и Турции, Посольство Украины в Турецкой Республике, Днепропетровская ОГА. В проекте ежедневно задействовано около 100 волонтеров. Неоценимое значение для нас имеет также содействие местных общин, украинский благотворительный фонд "КОЛО" и румынский благотворительный фонд Asociatia Blondie. Мы благодарны всем, кто помог и продолжает нам помогать.

По какому принципу выбираются заведения для участия? Речь идет о детях из регионов, непосредственно страдающих от боевых действий, или речь о всей Украине?

— Проект направлен на эвакуацию сирот и детей, лишенных родительской опеки, с прифронтовых территорий. Формирование списков обеспечивают Минсоцполитики и ОГА, поэтому попадание в проект случайных людей исключено.

Решение вывозить из Украины в первую очередь именно детей-сирот мы приняли сразу, потому что это одна из самых незащищенных категорий населения. Война – в принципе, тяжелое психологическое испытание для всех. Но трудно представить, как такой стресс, переживаемый в раннем возрасте, повлияет на будущее детей, не имеющих поддержки любящих родителей.

Мы эвакуировали детей преимущественно из Днепропетровской области, но принимаем во внимание и другие регионы. Днепропетровск фактически является прифронтовой зоной. Ситуация на востоке сейчас очень напряженная. Наши воины дают достойный отпор врагу, однако опасность от обстрелов все равно есть, и очень велика.

Приступая к проекту, мы выяснили, что Минсоцполитики Украины хорошо сработало по вопросу эвакуации интернатов и детских домов. Подопечные государственные учреждения вывезли из регионов прямого вторжения в первые недели войны. Я лично общался по телефону с военными администрациями по поводу оставшихся детей. Преимущественно это – как раз питомцы домов семейного типа.

Дети какого возраста вывозятся по этой программе? Какое время они смогут находиться за границей, есть ли ограничения?

— Большинство детей, участвующих в проекте – от 5 до 10 лет, но есть и младенцы. Эвакуированные группы находятся в Турции под эгидой посольства Украины и правительства Турецкой Республики. Предварительно проект рассчитан на срок до 12 месяцев. Но конечно все зависит от развития событий. Наша миссия – обеспечить пребывание эвакуированных групп в Турции, пока их возвращение в Украину не станет безопасным. Так что если война затянется, чего, конечно, никому бы из нас не хотелось, никто не будет везти детей под обстрелы. Однако после победы группы обязательно в полном составе вернутся домой. Это было одним из основных условий украинской стороны, выполнение которой гарантирует правительство Турции.

Почему Турция? Так же можно было бы вывозить детей в Польшу, Литву других стран ЕС?

— Действительно, с началом войны очень многие страны предложили помощь Украине и украинцам. Почти весь мир поддержал нас, кто смог, и продолжает это делать. Но инфраструктура каждой страны имеет свои ограничения. Уже в начале марта создать необходимые условия для проживания детей большими группами в той же Польше Латвии было очень сложно. В этих странах и так находится много вынужденных переселенцев. Чтобы разместить наших детей там, их необходимо было бы разделять на множество мелких групп по разным городам, в разные семьи. Такая модель очень усложняет контроль над проектом и задает множество дополнительных организационных вопросов. Ведь потребности эвакуированных детей не исчерпываются отсутствием ракет над головой. Они должны находиться в комфорте и безопасности, хорошо питаться. Им нужны надлежащая медицинская поддержка, организованный досуг и учебный процесс. Устроить это гораздо проще, когда все участники проекта проживают организованно, большими группами. В этом плане инфраструктура Турции с ее прекрасными гостиницами была для нас хорошим вариантом.

Уровень медицинского сервиса в Турецкой Республике один из лучших в Европе. А для нас было очень важно, чтобы группы, получившие полное страхование на все время проекта. Среди эвакуированных есть дети, нуждающиеся в особой заботе, имеющие психологические и физические особенности. По прибытии все члены групп прошли медицинское обследование. В каждом отеле, где проживают дети, находится дежурный врач общей практики и представитель полиции Турции, гарантирующий безопасность наших подопечных.

К тому же, поскольку мы реализовывали проект в очень короткие сроки, многое зависело и от личных связей, возможности быстро получить необходимые договоренности. Достичь их удалось именно с правительством Турецкой Республики благодаря содействию Посольства Украины и лично посла Василия Боднара.

Уделяется ли внимание налаживанию воспитательной и образовательной работы? Пребывание за границей – это не затяжные каникулы, дети должны учиться.

— Как я отмечал выше, это одно из ключевых направлений нашей деятельности в рамках проекта. Несмотря на то, что дети радуются солнцу, морю, бассейнам и другим развлечениям, их путешествие отличается от отдыха в обычном смысле. Мы следим за дисциплиной, разработали правила и инструкции, которые должны соблюдаться всеми подопечными ради их блага и безопасности, для комфортного сосуществования с другими членами своих групп.

Также работаем над тем, чтобы дети имели непрерывный доступ к обучению. В настоящее время они дистанционно занимаются в своих украинских школах.

При гостиницах, где проживают группы, мы создали десятки спортивных секций и творческих кружков, чтобы дети не только эффективно учились, но и проводили свободное время с пользой. Раз в неделю мы планируем возить их на экскурсии в океанариум, исторические места и достопримечательности или в развлекательные поездки в аквапарк. Подобный "энтертеймент" требует немалых средств и просто огромной работы команды администраторов и волонтеров, которые полностью закрывают организационные вопросы, обеспечивают контроль и следят за безопасностью.

Есть информация, что планируете вывезти по программе до 3 тыс детей, чем оговорена эта цифра и не будет ли она пересмотрена?

— Начиная проект, я принял не только организационные, но и финансовые обязательства на все время пребывания детей в Турции, ориентировочно на год. Заявленная цифра обусловлена текущими возможностями размещения и полного обеспечения групп всем необходимым. Однако мы ищем дополнительные источники поддержки, чтобы увеличить количество эвакуированных. Я надеюсь, что в итоге мы сможем спасти от войны больше детей, чем было заявлено сначала.

Кроме собственно проекта "Детство без войны" в Турции, мы также занимаемся организацией мероприятий, направленных на информирование общества об актуальном ходе событий в Украине.

С самого начала вторжения русских войск наше государство начало масштабную информационную кампанию, направленную на мировое сообщество. Однако, каким бы резонансным ни было событие, люди со временем к нему привыкают, отвлекаются на что-то новое. Поэтому мы на своем уровне делаем все возможное, чтобы война в Украине не отошла на второй план в мировой повестке дня.

15 мая в Анталии мы организовали благотворительное мероприятие единения украинцев Antalya supports Ukraine с участием певицы Русланы. Во время своего выступления она рассказала о последствиях российской вооруженной агрессии в Украине, призвала весь мир помочь Украине, способствовать освобождению находящихся на заводе "Азовсталь" защитников Мариуполя.

Начиная с июня мы планируем делать такие мероприятия регулярно, по 2-3 в месяц в Анталии и Стамбуле.

Кстати, куда в Турции направляются дети, почему именно в эти города и заведения?

- В настоящее время все дети, эвакуированные в рамках проекта "Детство без войны", находятся в провинции Анталия на побережье Средиземного моря. Для размещения Подопечные проекта мы выбирали только сертифицированные отели, которые отвечают международным требованиям и стандартам безопасности, предоставляют инфраструктуру для комфортного пребывания малышей и подростков. Надеюсь, что анталийское солнце, море, целебный воздух будут способствовать восстановлению психологического и физического состояния детей.

Есть ли перспектива присоединения к этой инициативе других стран, кроме Турции?

- Нет, данный проект предусматривает эвакуацию именно в Турцию.

Какая сумма уже израсходована на этот проект и сколько он еще требует средств для реализации? Продолжаете ли вы поиск благотворителей для поддержки этой работы?

— В среднем, базовые расходы за один день проживания в Турции составляют около 9 долларов на ребенка. Чтобы обеспечить пребывание эвакуированных групп в Анталии, я в качестве основного спонсора уже выдал гарантии на сумму более 7 миллионов. Общая расчетная стоимость проекта составляет около 13 миллионов долларов.

Хотя мы рассчитываем в основном на собственные ресурсы, по мере того, как проект приобретает огласку, к нему приобщаются другие меценаты и просто небезразличные люди, помогающие нам финансово или организационно. Это шанс на спасение для большего количества детей, чем было заявлено в проекте.