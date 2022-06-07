За последний месяц у предпринимателей сократились резервы для выплаты заработной платы сотрудникам - опрос

По данным Европейской Бизнес Ассоциации третий месяц держится тенденция возобновления работы малого бизнеса. Однако предприниматели столкнулись с финансовой неустойчивостью в бизнесе.

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В то время как в марте не работало 42% опрошенных предпринимателей, а в апреле – 26%, но сейчас без работы остаются только 17% МСБ.

Также среди неработающих компаний 16% планируют возобновлять работу. К тому же 21% МСБ уже работают в полном объеме, а 38% – частично или с ограничениями.

При этом ухудшается оценка предпринимателями своей финансовой устойчивости. Сейчас 34% сообщают, что их финансовых резервов хватит на несколько месяцев, а раньше таких было 40%. Еще 12% имеют резервы на один месяц, а остальные 12% – на полгода. Только 5% имеют достаточно финансовых резервов в год и больше. Об отсутствии резервов сообщает сейчас 29% компаний, хотя месяц назад таких было 26%.

Соответственно, сокращается и возможность МСБ обеспечивать персонал, так как ситуация с выплатой заработных плат сотрудникам несколько ухудшилась за последний месяц.

Так, заработную плату в полном объеме выплачивают 23% компаний, и только 2% сохранили дополнительные или авансовые выплаты. Остальным 32% пришлось сократить размер заработных плат, 21% не может делать выплаты, а 12% вынуждены увольнять сотрудников.

Для сравнения, месяц назад в полном объеме выплачивали зарплату 25% компаний, к сокращениям прибегали 27%, а к увольнениям – 9% МСБ.

Потери бизнеса от войны 37% респондентов оценивают в сумму до $10 тысяч, еще 32% – в диапазоне $10-50 тысяч, 11% – в диапазоне $50-100 тысяч и 12% – более $100 тысяч. Об отсутствии потерь сообщают только 5% МСБ.

При этом 23% опрошенных бизнесов сообщают об ущербе имуществу или активам непосредственно в результате боевых действий.

Тем не менее, положительную динамику развития своего бизнеса до конца года ожидают 19% предпринимателей, то есть почти каждый пятый. Еще 16% прогнозируют, что положение дел не изменится, а 62% рассчитывают на негативную динамику.

В 47% не изменится команда, в то время как 39% будут вынуждены сокращать работников, и только 10% планируют набирать новых. Размер заработной платы большинство предпринимателей, а именно 54% ​​также надеется оставить на текущем уровне, тогда как к уменьшению, по прогнозам, придется прибегнуть 22% компаний, а повышать зарплаты планируют 13% МСБ.