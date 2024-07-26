«Зажгли в себе свет»: женщины-лидеры поделились секретами успеха на второй встрече Womo

24 июля 2024 года на второй встрече комьюнити «Мастерская смыслов» от Womo собрались амбициозные женщины, стремящиеся к развитию, вдохновению и интересным знакомствам.

Мероприятие стало платформой для обмена опытом и поиска новых идей.

«Зажги в себе свет» – в первую очередь о внутреннем ресурсе, на который каждая из нас может повлиять. Это мероприятие для женщин – из тех, кто открывает внутренний ресурс, предоставляет вдохновение, силу и поддержку личному развитию. Всем участникам была предоставлена возможность познакомиться с новыми интересными женщинами профессионалами своего дела.

Ключевые инсайты от спикерок:

● Людмила Богуш поделилась мощным инструментом преодоления кризисов. Ее аналогия с капитаном корабля, который предложил своим подчиненным бросать картофелем в самолеты, ярко демонстрирует, что активная позиция перед лицом трудностей – ключ к меньшим страданиям и более быстрому восстановлению.

● Наталья Кравец убедила, что уют дома – это не о дорогих вещах, а об умении сервировать стол и создавать атмосферу. Ее советы по сочетанию посуды и использованию текстиля помогут каждой женщине сделать свой дом более комфортным. Заодно она дала мастер класс по сервировке – чем отличается сервировка завтрака, обеда и ужина», а также рассказала о постельном белье. В чем разница между сатином и перкалем? Чем отличается постельное белье премиум сегмента.

● Нина Домбровская на собственном примере показала, как превратить увлечение в успешный бизнес. История создания Beehive Cosmetics – это вдохновение для всех, кто мечтает реализовать свою идею, несмотря на сомнения окружающих.

● Ольга Низенко напомнила о важности клиентоориентированности в бизнесе. По ее словам, именно качественный сервис является основой долгосрочных партнерств.

● Юлия Ярмоленко поделилась своим видением счастья в непростые времена. Ее слова стали для многих участников источником силы и оптимизма.

Главная редактор Womo, Анастасия Николаенко, отметила, что если положительные эмоции передаются от человека к человеку и влияют на общее состояние окружающих, то это можно использовать как инструмент самоподдержки и вдохновения. Ведь главное в сложные времена держаться вместе и помогать друг другу.

«Мастерская смыслов» – это больше, чем просто встреча. Это пространство, где женщины могут найти поддержку, вдохновение и новые знания. Самое большое сокровище – это украинская женщина! Сильная, умная, мотивированная!» – отметила организатор Виктория Штейнберг.

Помимо вдохновенных выступлений спикерок гостей ждали приятные сюрпризы: фото и видеосъемка, вкусный фуршет от ресторана BOHO с итальянским игристым San Mare Prosecco, а также крутые подарки от партнеров мероприятия. Звездный ведущий Вячеслав Матюхин добавил мероприятию не только шарма, но и теплой атмосферы.

Генеральный партнер:

Monet home collection – мультибрендовые бутики премиального домашнего текстиля, посуды и декора всемирно известных фабрик, занимающих ведущие позиции на мировом рынке: Blumarine home, Brinkhaus, Fazzini, Aquanova, Michael Aram, Wolf1834, Deshoulieres, Robert Welch, Arthur Price.

Партнеры мероприятия: Компания BogushTime, Бренд ювелирных подарков LOVE YOU, Компания AB InBev Efes . Мы мечтаем о большем, наполняя будущее радостными моментами!, BOHO. Культ Удовольствия – ресторан паназийской кухни и оригинальных коктейлей, Beehive Cosmetics – твоя золотая эссенция уверенности, Бутик Colette Fashion Group, Бренд головных уборов и аксессуаров SemaHats, Итальянское игристое San Mare Prosecco . Живи в стиле Италии. Живи в стиле San Mare, Водный партнер – «Моршинская», Сладкий партнер – Киевский БКК – красим жизнь сладким счастьем!

Информационные партнеры: 33 канал, Первый Бизнес , Деловая столица , MMR , Delo.ua , Постфактум , STAR BROTHERS , Best People Club

Womo будет регулярно проводить встречи комьюнити «Мастерская смыслов», чтобы объединить активных и целеустремленных женщин, дать им возможности роста и поддержки. Уже совсем скоро мы анонсируем детали нового мероприятия, так что подписывайтесь на наш канал в телеграммах , чтобы не пропустить начало регистрации.

«Мастерская смыслов» – это больше, чем просто встреча. Это пространство, где женщины могут найти поддержку, вдохновение и новые знания. Самое большое сокровище – это украинская женщина! Сильная, умная, мотивированная!