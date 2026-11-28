Для многих украинских брендов маркетплейс – самый быстрый способ добраться до покупателя. Но вместе с трафиком продавец отдает платформе заметную часть выручки и остается зависимым от ее правил. Dilo разобралось из чего складываются расходы и почему предприниматели все чаще думают о собственных каналах продаж.

Комиссия – главная статья расходов

По словам Анатолия Малиновского, предпринимателя, эксперта по e-commerce и основателя Ассоциации владельцев интернет-магазинов, основной расход продавца на маркетплейсе – комиссия за продажу.

"В зависимости от того, какой маркетплейс и категория товара, в среднем 20–35% примет маркетплейс за то, что состоится продажа", — пояснил он.

Остальные составляют внутренние операционные расходы. Это работа менеджеров и директора, которые наполняют карточки товаров, изменяют описания и характеристики и готовят предложения покупателям. Отдельно продавец платит за интеграцию с учетными системами.

Торговая наценка собственника бизнеса, по оценке Малиновского, составляет около 30%. Она зависит от категории. Для собственного бренда или товара, производимого на заказ, наценка может быть значительно больше.

Если объединить эти оценки, экономика товара за 1000 грн выглядит следующим образом. При наценке 30% себестоимость составляет около 770 грн, а валовая прибыль в комиссию — около 230 грн. Комиссия 20–35% забирает 200–350 грн, поэтому еще до логистики, рекламы и налогов запас прочности минимален или отрицательный. Поэтому крупные продавцы, говорит Малиновский, ищут производителей, которые будут работать под них, чтобы иметь более высокую маржу.

Трафик не берется ниоткуда

Малиновский считает, что изменение отношения предпринимателей к маркетплейсам началось после решения Prom.ua. Это один из самых больших украинских маркетплейсов. Он ввел плату 10 грн за каждый заказ с сайта продавца на собственном домене. Исключение составляют заказы с Пром-оплатой и "Оплатить частями".

По словам эксперта, это стало отправной точкой, когда предприниматели стали искать альтернативу. Принятие закона о маркетплейсах лишь усугубит этот тренд.

Однако собственный сайт не решает проблему автоматически. Малиновский отмечает, что многие продавцы не понимают, откуда берется трафик.

"Маркетплейс имеет внутренний трафик, который постоянно у них крутится. В собственных интернет-магазинах нужно вкладываться в это развитие", - сказал он.

Минимальный набор, по его словам, включает SEO, развитие контента, таргетированную рекламу и соцсети. Это дополнительный бюджет и разогнать интернет-магазин сможет не каждый.

Позиция платформы

В Rozetka, одном из крупнейших украинских маркетплейсов и онлайн-ритейлеров, отмечают модель Success Fee, то есть оплату за результат. Продавец платит комиссию только за фактические продажи.

Размер комиссии дифференцируется в зависимости от категории. Платформа учитывает маржинальность ниши, средний чек и оборачиваемость товара. Конкретных ставок в компании не привели.

Помимо комиссии, продавцу следует заложить расходы на логистику и упаковку, в частности через ROZETKA Delivery. Также необходимы контент для карт товаров, тестовые бюджеты на внутреннюю рекламу и операционная поддержка: актуальные остатки, цены и обработка возвратов.

Для продвижения бренды могут использовать рекламный кабинет с оплатой за клик, участие в сезонных промокампаниях и программу подписки Smart с бесплатной доставкой для покупателей. Также есть отдельные странички для брендов "Сделано в Украине", аналитика просмотров и спроса, брендовые странички и система отзывов.

В зависимости от платформы в Rozetka не считают проблемой. Там называют маркетплейс не альтернативой собственному развитию, а дополнительным каналом зума.

В компании подчеркивают, что самая успешная стратегия современного ритейла – мультиканальность. Собственный сайт дает контроль за данными покупателей, но требует значительных затрат на трафик, платежные шлюзы и логистику. Маркетплейс дает доступ к уже сложившейся аудитории.

Игра в долгий ящик

Малиновский советует не отказываться от маркетплейсов, а рассматривать их как дополнительный источник дохода. Основой, по его мнению, должен являться собственный интернет-магазин.

"Собственный интернет-магазин - это игра вдолгу, маркетплейсы - не всегда вдолгу. Завтра там что-то поменяют, послезавтра еще что-то поменяют, и это всегда зависимость от других", - сказал он.

Именно по такой схеме, по наблюдению эксперта, работают многие косметические бренды . Они имеют свой сайт, но в то же время представлены на Prom.ua, Rozetka и подобных платформах.

Подобную модель используют и производители товаров для дома : например, украинский бренд DECART объединяет продажи через собственный сайт, Instagram и маркетплейсы.

Преимущество собственного канала, по его словам, в накопительном эффекте. Чем системнее развивается бренд, тем больше покупателей возвращается на сайт без дополнительных комиссий.