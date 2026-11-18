Черная пятница этого года приходится на 27 ноября, а часть сетей запустит акции еще раньше. Для fashion-рынка это один из основных тестов сезона. Покупатели ждут скидки, но не всегда им верят . Бренды расходятся в оценках: одни годами принципиально не участвуют в распродаже, другие считают его рабочим инструментом. Dilo разобралось, в каких случаях глубокий дисконт окупается, а в которых съедает прибыль.

Покупатели планируют, но скидкам не доверяют

По данным украинского подразделения международной компании по маркетинговым данным и исследованиям потребителей Kantar проведенного в октябре 2026 года, 41% украинцев планируют делать покупки на Черной пятнице , еще 23% пока не определились. Среди потенциальных покупателей 26% собираются покупать одежду, а 20% – обувь. Среди женщин намерение покупать одежду выше – 34% против 18% среди мужчин.

Распродажа влияет и на время покупок. Почти четверо из десяти украинцев сознательно откладывают одну или несколько покупок в Черную пятницу. Еще 35% специально не ждут, но могут купить, если увидят действительно выгодное предложение.

Доверия к самым скидкам немного. Им доверяют только 14% опрошенных, 36% относятся с недоверием, а половина занимает нейтральную позицию. В то же время, 53% считают выгодными только предложения со скидкой более 40%. Покупатели проверяют заявленную выгоду: 46% сравнивают акционную цену с предыдущей, 40% - с ценами в других магазинах, 37% начинают следить за стоимостью нужного товара еще до распродажи.

"Глубина скидки остается существенным фактором привлекательности предложения, но не менее важно, чтобы покупатель мог убедиться в его реальности", - отмечает клиент-партнер Kantar Украина Анастасия Емелинец.

По ее словам, прозрачное ценообразование, конкурентная стоимость и понятная коммуникация выгоды могут стать важными доводами в пользу покупки.

Скидка не уменьшает себестоимость

Для небольших производителей главная проблема – арифметика. Так считает руководитель отдела маркетинга киевского бренда обуви и сумок HVÓYA Евгения Горбенко. Изделия производят в Украине вручную, из итальянских материалов.

"Важно понимать, что скидка применяется к розничной цене, но не уменьшает себестоимость изделия. Стоимость кожи, фурнитуры, работы мастеров, упаковки и других производственных процессов остается неизменной", - говорит Горбенко.

По ее оценке даже умеренная скидка при неизменной себестоимости вдвое сокращает сумму, с которой бизнес покрывает операционные расходы и формирует прибыль. В период массовых распродаж дополнительно растут рекламные расходы, погрузка на команду, количество логистических операций и потребность в оборотных средствах. Финансовых показателей бренд не раскрывает.

Сходную логику описывают и независимые от брендов эксперты. Кирилл Кузнецов руководит отделом развития продаж на маркетплейсах в Netpeak – украинской маркетинговой компании, основанной в 2006 году в Одессе. В колонке для Mind он называет Черную пятницу обменом части маржи на дополнительный объем продаж и внимание покупателей. Новых клиентов по этой схеме он считает возможными, но не гарантированными.

По расчетам Кузнецова все зависит от глубины скидки. Он берет условный товар на маркетплейсе: цена – $100, себестоимость – $45, комиссия площадки – 15%, фулфилмент и доставка – $8. Реклама в обычные дни стоит $7 за продажу, во время акции — $9.

В этом расчете за скидки 15% с единицы остается $10,25. За скидки 30% выходит минус $2,50. Точка безубыточности, по оценке Кузнецова, примерно 27%. Он предостерегает, что расчет не учитывает налоги и возврат, поэтому реальный предел может быть ниже.

Кузнецов также отмечает, что бренды нередко переоценивают приток новых покупателей. Часть акционных заказов — это люди, которые уже знали бренд и могли бы купить товар позже полной цены. С этим согласуются данные eSputnik. Это платформа клиентских данных, анализирующая 946 интернет-магазинов. По ее данным, в Черную пятницу основу аудитории и дальше составляют постоянные клиенты. В 2025 году их доля составляла около 60% по сравнению с примерно 68% годом ранее.

Часть украинских брендов принципиально не участвует в распродаже. HVÓYA отказалась от Черной пятницы более пяти лет назад, а сезонные сейлы привязываются к обновлению коллекций.

Где распродажа работает

Горбенко не отрицает, что скидки бывают уместными.

"Если бренд работает с крупными товарными запасами, распродажа может быть экономически обоснованным способом высвободить оборотные средства", - говорит она.

Но для производства, сознательно ограничивающего объемы, такая механика не всегда рациональна.

Для крупных мультибрендовых ритейлеров черная пятница остается пиком сезона. Intertop – сеть магазинов одежды и обуви. В 2023 году динамика ее продаж в распродажный период выросла на 43,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. По сравнению с неакционными днями 10-13 ноября рост составил 115%. Об этом рассказала Forbes директор по маркетингу Intertop Мария Самплавская.

В 2025 году перед распродажей директор по маркетингу Intertop Антон Бокий ожидал результатов на уровне 2024 или лучших. По его словам, доля омниканальных заказов в октябре выросла на 30%.

В то же время заполняемость торговых центров достигает 90% , а бренды возвращаются в офлайн.

Оборот и маржа при этом – разные вещи. Рост продаж на 115% к неакционным дням сам по себе не показывает, сколько бизнес заработал после скидок.

Более широкий контекст — онлайн-ритейл в целом. По данным исследование маркетингового агентства Promodo и платформы eSputnik , Черная пятница 2025 года увеличила трафик онлайн-ритейлеров на 42%, а доходы в долларах – на 33%. Однако категория одежды и аксессуаров конвертирует хуже других. На нее приходится 26,9% трафика интернет-магазинов, но только 19,5% покупателей. Посетители этой категории покупают реже, чем в среднем.

Чем заменяют большой дисконт

Вместо массового дисконта бренды пробуют более узкие механики. Сумской бренд белья и одежды для женщин Lola Bra объяснил в Instagram, что большинство покупок в Черную пятницу вызваны искусственным ажиотажем, а не сознательным желанием. Поэтому в прошлом году бренд сделал одинаковый процент скидки на все товары – 15%.

HVÓYA тестирует сотрудничество с послами бренда. В рамках таких партнерств она предлагает небольшие персональные скидки для ограниченной аудитории на определенный срок. По словам Горбенко, такие механики уже оказывают положительное влияние на продажи благодаря доверию внутри коммьюнити. Цифр бренда не приводит.

Кузнецов рекомендует разглядывать набор, дополнительный продукт к заказу либо купон на последующую покупку. Однако каждую из этих механик следует просчитать. Подарок имеет себестоимость, набор влияет на маржу, а купон – это будущая скидка.

Интерес к акциям не отменяет полную цену

Покупатели не отказываются от полной цены, отмечает Ямелинец из Kantar Украина.

"Наши данные показывают, что распродажи влияют на планирование покупок и создают возможности для дополнительного спроса, но не свидетельствуют о том, что украинцы вообще отказываются от покупок по обычным ценам", - заключает Емелинец.

Следовательно, выгодна ли Черная пятница, зависит от того, что бренд имеет на складе и сколько маржи готов отдать. Для ритейлеров с большими запасами распродаж — способ высвободить оборотные средства и получить пик сезона. Для производств с ограниченными объемами себестоимость не снижается вместе с ценой, так что дисконт быстро съедает прибыль. Приток новых покупателей при этом не гарантирован: основу акционной аудитории и дальше составляют постоянные клиенты.

Поэтому малые бренды все чаще ищут более узкие инструменты: персональные скидки для лояльной аудитории, наборы, подарки к заказу. Покупатели скидкам верят мало, проверяют цены и ждут существенной выгоды. Для бренда, который не может позволить себе дисконт более 40%, аргументом могут быть прозрачные цены и коммуникация, а не глубина скидки.