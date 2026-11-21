В Украине нет установившейся системы продажи прав на экранизацию, и большинство сделок держится на личных договоренностях. Продюсеры редко сами ищут книги для кино, авторы должны продвигать произведения в одиночку, а заметнее всего зарабатывает тот, кто выпускает книгу по уже снятому фильму. Dilo разобралось, сколько стоят права на экранизацию, как авторы и продюсеры делят доходы и почему украинский рынок книжных адаптаций до сих пор остается несформированным.

Права без рынка

Писатель и сценарист Андрей Кокотюха объясняет, что украинская практика отличается от западной. Формально с правообладателями заключают сделки, но в основном все зависит от индивидуальных договоренностей.

"Обычно правообладатель - издатель, однако он никогда за эти права не держится - наоборот, готов отдать так, перспектива экранизации всегда интереснее, чем продать эти права за условную 1 000 долларов".

Кокотюха приводит пример со Стивеном Кингом, который, по его словам, дает права за доллар, но с условием процента от прибыли.

Потому переговоры почти всегда ведут с автором. Если автор вместе с тем профессиональный сценарист, за права ему часто не платят или платят символические деньги. Он получает контракт на написание сценария, а это совсем другие деньги. Если сценарий пишет кто-то другой, автор может быть консультантом без права голоса, и такая работа обычно не оплачивается.

Все это, по словам Кокотюхи, держится на устных уговорах. Впоследствии их подтверждают соглашением или распиской о получении денежных средств.

Практики, когда продюсер читает книгу и решает ее экранизировать, в Украине нет, говорит Кокотюха. Автор должен сам продвигать произведение через частные контакты. Переговоры сводятся не к предложению прочесть книгу, а к короткой заявке на ее основе.

Кокотюха вспоминает, что права на произведения Владимира Лыса ("Век Якова"), Василия Шкляра ("Черный ворон") и Юрия Винничука ("Девы ночи") продавали по такой схеме: автор получал деньги за использование прав и дальше ни на что не влиял.

Сколько стоят права

Закон не устанавливает минимальную цену на права на адаптацию. Об этом объясняет Антон Ходош , старший юрист Eterna Law, заместитель председателя комитета "Комплайенс & AI" Украинской комплайенс ассоциации. Сумму стороны определяют на переговорах и фиксируют в договоре. Она зависит от объемов продаж книги, популярности автора и жанра.

С юридической стороны на цену влияют:

исключительность переданных прав;

территория и срок;

право создавать ремейки.

Кокотюха называет ценовой диапазон от 2 до 10 тысяч долларов. Базовую стоимость прав, по его словам, можно найти в открытых источниках, а дальше продюсер и автор торгуются. Продюсер, конечно, снижает цену. Если коммерческий потенциал налицо, торгуются недолго.

Исключения случаются редко. По словам Кокотюхи, в конце 1990-х "День рождения Буржуя" автор продал для сериала за 35 тысяч долларов, по крайней мере, такая цифра звучала в интервью.

Автор или издатель

Ходош отмечает, что авторское право возникает с момента создания произведения, без регистрации. Достаточно зафиксировать его в какой-либо объективной форме, а завершенность произведения не имеет значения. Поэтому первоначально право разрешать экранизацию принадлежит автору.

К издательству оно переходит по договору о передаче прав, по трудовому договору (если служебное произведение) или по договору заказа. Чтобы понять границы переданных прав, следует читать договор с автором.

Единовременная выплата, опцион или роялти

По словам Ходоша, закон не определяет опцион на экранизацию как отдельного вида соглашения, но на практике его заключают по общим принципам договорного права. Опцион дает покупателю право, но не обязанность получить права в будущем. В зависимости от условий, после его реализации покупатель либо приобретает право, либо получает лицензию.

От полной передачи прав опцион отличается тремя вещами:

он может предусматривать и передачу и лицензирование;

права переходят только после его реализации;

передача может и не состояться, если покупатель не воспользуется опционом.

Модель оплаты стороны выбирают сами. Единоразовая выплата, по словам Ходоша, типична для полной передачи прав, а роялти, фиксированное или в процентах, для лицензионных соглашений. Распространенная и комбинированная модель: гарантированная сумма плюс процент доходов. Она учитывает интересы автора, имеющего гарантированный минимум, и продюсера , которому не придется платить многое, если фильм не зайдет в прокате.

Кокотюха описывает украинскую практику проще: либо одноразовый гонорар, либо очень редко опцион. Роялти автор получает по продаже книг, которые после удачной экранизации растут в тиражах. Если автор одновременно сценарист и имеет соглашение с агентством по правам, раз в год он получает роялти от пересмотров за пределами Украины. Эти деньги делят сценарист, режиссер и оператор, а продюсер не получает. Суммы, по его словам, небольшие.

Ходош советует обращать внимание на базу расчета процента: это могут быть все поступления от фильма или чистая прибыль продюсерской компании. Контракт обязан верно определять базу и метод проверки начислений.

Как автору защитить свои интересы

Ходош рекомендует передавать только те права, которые необходимы для проекта, и четко прописывать территорию и срок. Он рассказывает о случае практики: автор думал, что дает исключительную лицензию для Украины и неисключительную для остального мира. Но у договора была одна исключительная лицензия на все страны. Поэтому автор не смог вести переговоры с иностранными продюсерами.

Еще один совет юриста: прописать срок запуска производства и последствия бездействия. В противном случае лицензия может действовать годами, а съемки так и не начнутся.

Среди наиболее распространенных рисков Ходош называет приобретение прав не у этого человека. Поэтому нужно проверять, не передавал ли автор права раньше и нет ли соавторов. Отдельный риск связан с нечеткими условиями. Права на книгу не дают права отдельно использовать ее персонажей, например для выпуска игрушек. Личные неимущественные права, в частности, требование сохранять целостность произведения, передать нельзя. Поэтому границы допустимых изменений лучше согласовывать вперед.

По словам Кокотюхи, пока известен только один судебный прецедент. Автор Наталья Гурницкая судится с создателями сериала "Кофе с кардамоном 2" и утверждает, что его произведение использовали без разрешения. Речь идет больше о персонажах, на основе которых, по ее словам, придумали совсем другую историю. Права на персонажей она не давала. Продюсеры это отрицают. Остановить съемки автор не смогла.

Книга по фильму: бизнес наоборот

Другая модель работает, когда книгу издают по уже снятому фильму или мультфильму. Татьяна Рубан, кандидат экономических наук, глава по лицензированию брендов и интеграций Nerd agency (агентства кинокомпании FILM.UA), победительница Rising Star Award от Licensing International, объясняет, что ее агентство представляет лицензионные права на новелизацию и мерчандайзинг. Агентство знает, когда выходят проекты и предлагает издательствам лицензию на издание.

По ее словам, издательство обычно платит минимальную гарантию, то есть предоплату роялти, которая затем окупается с продаж. Для нишевого фильма с невысокими ожиданиями она может начинаться от 50 тысяч гривен, чуть больше тысячи долларов. Для высокобюджетных фильмов с сильным брендом и большой аудиторией минимальная гарантия составляет около 15–35 тысяч долларов и выше.

Ставка роялти для издательства, по словам Рубан, обычно составляет 10–12% цены продажи без НДС. Права на книгу по фильму почти всегда эксклюзивны, то есть лицензиатом может быть только одно издательство. Лицензия ограничена перечнем товаров (книги, раскраски, активити-буки), сроком (обычно от одного до трех лет), странами и языками.

Книгу , по словам Рубан, обычно запускают одновременно с выходом фильма или за неделю до него. Ежеквартально издательство отчитывается о продажах. Пока роялти не превысит уплаченную минимальную гарантию, она ничего не доплачивает. После этого платит роялти за проданные за квартал книги.

Агентство передает издательству сценарий, описание вселенной, кадры, фото из бэкстейджа, иллюстрации, логотип и постер. Издательство привлекает автора, переписывающего сценарий в прозу. Сценарий, по словам Рубан, значительно короче книги, потому что в нем нет пространных описаний. Потому команда фильма собирает для автора максимум материалов. На обложку обычно ставят главный постер фильма, связывающего книгу с популярностью фильма.

Кокотюха добавляет, что кинообложка лучше работает на тираже , но именно она является главным предметом споров между продюсерами и издателями. Не все актеры согласны сниматься на обложках бесплатно, а не все издатели готовы платить за них дополнительно. Для продюсера это больше мерч, хотя новелизация горора "Конотопская ведьма" продавалась хорошо.

Рубан называет этот кейс примером перекрестного промо. Издательство КСД выпустило официальную книгу по фильму, а в ней были фото украшений коллаборации "Золотая Страна х Конотопская Ведьма". В книге была сюжетная линия об украшениях, а сами изделия были в стиле фильма с руническими символами. Партнеры также провели совместную рекламную акцию.

Среди самых успешных кейсов Рубан называет партнерство анимационного фильма "Мавка. Лесная Песня" и издательства "Утро":

вышло 51 наименование изданий общим тиражом около 250 тысяч экземпляров;

продажи книги по сценарию мультфильма превысили продажи аналогичной книги по "Gravity Falls";

издательство выполнило трехлетний план продаж за 8 месяцев.

После успеха мультфильма появилась книга на основе игрового фильма "Мавка. Настоящий миф".

Что нужно рынку

Ходош считает, что правовая основа в Украине уже есть. Законодательство позволяет заключать гибкие сделки, а в регистрации они не нуждаются. Проблема, по его словам, в умении правильно оформить сотрудничество. Разветвленность норм не дает предусмотреть все риски без юристов, а это дополнительные расходы, которые авторы и продюсеры не всегда могут себе позволить.

Кокотюха убежден, что рынок сперва нужно создать. Для этого нужны:

заинтересованный продюсер;

тот, кто формирует предложения и предлагает продюсерам пакеты заявок;

достаточное количество экранов;

достаточная осведомленность зрителей с произведением, которое планируют экранизировать.

По его словам, такую инициативу могла бы поддержать "Тысячевестная".

Пока рынок прав на экранизацию не сформирован, предсказуемо зарабатывает тот, кто работает с уже готовым продуктом. Книга по снятому фильму приносит издателю и правообладателю гарантированные платежи и стабильные тиражи. Продажа прав на литературное произведение остается делом личных контактов и торгов. Эти суммы нельзя сопоставлять напрямую, но они показывают разницу подходов: за права на книгу платят от 2 до 10 тысяч долларов, а минимальная гарантия за лицензию на книгу по высокобюджетному фильму составляет 15–35 тысяч долларов и выше.

Для авторов это означает, что без собственного продвижения и тщательно составленного договора шансов на экранизацию и долю дохода немного. Для рынка в целом изменения будут зависеть от того, появятся ли продюсеры, которые будут искать истории, посредники, которые будут упаковывать предложения и достаточно экранов для готовых проектов.