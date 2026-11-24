Украинские кинопроизводители все чаще заказывают музыку к фильмам не как фон, а как отдельный продукт со своим клипом, стриминговым релизом и промокампанией. Вместе с этим растет и количество юридических вопросов: кто владеет правами на песню, сколько стоит ее лицензия и кто получает деньги, когда фильм выходит на ТВ или стриминг. Dilo разобралось, как формируется экономика музыки в кино и на чем зарабатывают участники этого рынка.

Музыка как точка отсчета

Режиссер Любомир Левицкий, автор фильмов "Штольня" и "Киллхаус", считает музыку отправным пунктом кино.

Режиссер может услышать трек, и из него рождается сцена, а иногда и вся история. Так было с "Киллхаусом". Режиссер нашел в интернете композицию и направил ее композитору Владлену Пупкову. По его словам, Пупков единственный в Украине сотрудничает с Гансом Циммером. Композитор написал трек, вдохновлявший режиссера во время работы над сценарием и задавший тон всей истории.

Любомир различает два типа музыки в кино: оригинальную композиторскую музыку и саундтрек. Первую на 100% пишет композитор. Саундтрек – это уже готовая музыка, используемая в сценах или на финальных титрах.

Выбирая артиста, Левицкий, прежде всего, смотрит, насколько его музыкальная идентичность соответствует характеру фильма. Композиция должна не просто звучать красиво, а усиливать историю, ее эмоцию и главный месседж. В то же время режиссер оценивает маркетинговый потенциал исполнителя. Аудитория артиста может стать дополнительной аудиторией фильма, и это работает в обе стороны: кино популяризирует музыку, а музыка помогает продвигать кино. По словам Левицкого, трек известной группы в трейлере часто привлекает фанатов этой группы. Для трейлера это добавленная цена.

Три статьи музыкальной сметы

Расходы на музыку закладывают еще на этапе производственного бюджета, рассказала генеральный продюсер FILM.UA Group Ирина Костюк. Они состоят из трех частей: лицензирование песен для фонового сопровождения, оригинальная композиторская музыка и главный саундтрек.

На стоимость лицензии влияет популярность песни, статус исполнителя, позиция лейбла, продолжительность звучания и объем прав. Среди них может быть право использовать композицию в промокампании фильма. По практике Костюк украинские композиции для музыкального сопровождения стоили от 8 до 50 тысяч гривен.

Оригинальная музыка стоит дороже. В бюджет входят гонорар композитора, музыкантов или оркестра, а также музыкального супервайзера, саундпродюсера и звукорежиссера. Для мультфильма "Мавка. Лесная песня" итальянский композитор Дарио Веро записал 49 инструментальных тем. Запись происходила на римской Forum Studios.

Универсального прайса нет, отмечает Левицкий. Цена зависит от популярности артиста, сложности производства, объема прав, территории и срока лицензии. С украинскими артистами, по его словам, часто выходит бартер или символическая оплата, особенно когда у фильма будет национальный прокат и выйдет на платформах. "Всем выгодно", - отмечает режиссер.

С зарубежными треками иначе. По словам Левицкого, мировой хит может стоить от десятков до сотни тысяч долларов. Окончательная сумма зависит от бизнес-модели проекта. Если трек играет ключевую роль в истории, то приходится искать способ договориться с лейблом.

Лицензия на известную композицию иногда обходится дороже создания новой, добавляет Левицкий. Особенно это касается фильмов, планирующих к международному прокату. Тогда нужно учесть права использования музыки в разных странах, на стриминговых платформах и в рекламных материалах. Поэтому с правообладателями советует говорить через год вперед: эти переговоры отнимают много времени.

Сами пропорции Левицкий выбирает так: примерно 70% оригинальной музыки и 30% готовых треков. В "Киллхаусе" звучат композиции Святослава Вакарчука, групп "Девятый", Dream in Colour и Grandsmas Smuzi. По словам режиссера, большинство этих треков фильму практически подарили. Вакарчук передал права на трек, оставшийся у него после альбома. Со временем, говорит Левицкий, и он, и авторы фильма поняли почему: трек должен стать основным саундтреком "Киллхауса". Он звучит на финальных титрах и, по словам режиссера, хорошо воспринимается мировой аудиторией.

Партнерство вместо дорогих лицензий

Для главных саундтреков FILM.UA чаще всего выбирает партнерскую модель. Артист финансирует создание песни, а компания оплачивает видеоклип. Продюсеры получают право на использование трека в фильме и промокампании. Права на сам трек остаются у артиста или правообладателей.

По такой схеме создали "Язык ветра" Артема Пивоварова и Кристины Соловой к "Мавке. Лесной песне". Для "Большой прогулки" компания сотрудничала с лейблом mamamusic, и тот получил долю доходов от кинопроекта. Подобную модель впервые применили во время работы над трилогией "Бешеная свадьба".

Возможны и другие схемы. Для "Каховского объекта" FILM.UA оплатила права на переработку песни "Птичка" и работу авторов и исполнителей. Так компания получила все права на новую версию "Бойся, птичка". Ее дистрибуцией занимается лейбл pomitni.

Кто что монетизирует

По стандартной партнерской модели доход от стриминга получает артист или его лейбл. Кинопроизводитель монетизирует клип. В большинстве своем доходы от него делят пополам. Другой вариант: каждая сторона монетизирует видео на собственном канале YouTube.

Отдельные релизы композиторской музыки тоже могут приносить деньги. Музыка Александра Черного к "Конотопской ведьме" и Дарио Веро к "Мавке" вышла отдельными альбомами на стриминговых платформах.

Влияние саундтрека на кассовые сборы сложно измерить, отметила Костюк. Однако он добавляет фильм узнаваемости и поводов для продвижения. Дуэт Тины Кароль и Юлии Саниной "Свободная" для фильма "Преданная" стал хитом. Для "Конотопской ведьмы" к клипу на "Птичку" присоединился ювелирный бренд, украшения которого интегрировали в видео.

Левицкий предлагает продюсерам сразу решать, какой пакет музыки они подбирают и как он будет работать отдельно от фильма. Клип можно снять до выхода ленты и монетизировать вместе с артистом на разных платформах. Можно также интегрировать в него скрытую рекламу: это поможет сэкономить на производстве клипа или заработать на нем как отдельном продукте.

В то же время, доход от музыкальных релизов зависит от условий дистрибуции и договоров с правообладателями.

Права: три разных объекта

Юридически музыка в фильме состоит, по меньшей мере, из трех объектов, объясняет ОО "УААСП". Это музыка и текст, исполнение и фонограмма. Права на них могут принадлежать разным людям. Автор не обязательно владеет правами на конкретную запись, а лейбл, обладающий фонограммой, не обязательно имеет право на композицию.

Поэтому перед заключением договоров продюсер должен проверить всю цепь прав. Покупка песни или подписка на стриминг не позволяет вставить запись в фильм. Для этого требуется синхронизационная лицензия.

Единого тарифа на синхронизацию в Украине нет, отмечают в УААСП. Цену определяет правообладатель с учетом популярности песни, продолжительности использования, территории, срока прав и масштаба проекта. Одна и та же песня будет стоить по-разному в коротком эпизоде независимого кино и как центральная тема крупного коммерческого проекта.

Если музыку пишут под заказ, ее автор по закону считается одним из авторов фильма. Имущественные права на фильм переходят к продюсеру, если договор не предусматривает другого. Однако за композитором сохраняется право на вознаграждение за публичное исполнение и уведомление произведения.

Левицкий также отмечает, что все определяет договор. Права на музыкальное произведение и на конкретную звукозапись – разные юридические категории. Продюсер может получить право использовать композицию в фильме, но это не делает его владельцем песни. Если музыку создают специально для фильма, советует режиссер, еще на этапе контракта стоит предусмотреть отдельное коммерческое использование: на стриминговых сервисах, в рекламе, трейлерах и других форматах. Это тоже влияет на стоимость.

Проблема телеканалов

Самый болезненный вопрос касается эфира. По закону вознаграждение авторам должны платить телеканалы. По словам представителя УААСП, они нередко не платят, но требуют от продакшенов "очищения прав на публичное оповещение". Такая практика, по его мнению, не отвечает ни закону, ни международной практике.

Отдельный вопрос – стриминговые платформы. Показ на Netflix или Amazon Prime Video закон расценивает как интерактивный доступ. Во Франции и Испании действуют механизмы коллективного управления, гарантирующие авторам вознаграждение за такие показы. В Украине этот механизм не наработан.

Отдельный актив или новое направление

Костюк не называет саундтреки отдельным бизнесом. По ее мнению, это новое направление в рамках существующих моделей: каждая сторона монетизирует свой продукт, а общий доход дают клипы и промокампании.

Левицкий оценивает это по-другому. Он уверен, что саундтрек может быть отдельным бизнесом, а потенциал этого направления украинская киноиндустрия еще не использует в полной мере. По его словам, успешная песня продлевает коммерческую жизнь фильма после завершения проката. Она зарабатывает через стриминговые платформы, лицензирование и синхронизацию с другим контентом.

Режиссер приводит пример из "Штольного". По его словам, многие люди фильм не видели, но песню слышали все. Левицкий утверждает, что на мобильных операторах, тогда еще в виде рингбектонов, песня принесла больше прибыли, чем фильм.

Не менее важна маркетинговая ценность. По словам Левицкого, саундтрек иногда дает фильму больше не прямыми доходами, а охватом, узнаваемостью и дополнительным вниманием к кино.

Украинским кинопроизводителям, по мнению режиссера, пора перестать воспринимать саундтрек как финальный этап постпродакшна. Это отдельный творческий и коммерческий актив, который следует планировать еще на стадии разработки фильма. В мировой индустрии музыка давно является частью экономики интеллектуальной собственности и украинское кино может развивать эту модель.

Композитор Владлен Пупков считает, что украинская киномузыка пока держалась скорее на энтузиазме, чем на бизнесе.

"Сегодня работа композитора в украинской киноиндустрии - это, к сожалению, чаще об энтузиазме и любви к своему делу, чем о бизнесе", - отмечает он.

Пупков пытается изменять это восприятие и показывать продюсерам, что киномузыка формирует атмосферу и эмоцию фильма и оказывает существенное влияние на зрителя.

"Потенциал киномузыки как отдельного бизнес-направления в Украине еще далеко не раскрыт. Я работаю над музыкой для международных проектов, где создаются масштабные оркестровые саундтреки голливудского уровня. И мне бы хотелось, чтобы такой уровень музыкального производства становился нормой и для украинского кино", — говорит композитор.

Он хочет быть среди тех, кто поможет изменить отношение к киномузыке как к важной инвестиции в фильм.