Украинские бренды начинают тестировать виртуальных инфлюэнсеров, но пока не спешат переводить на них рекламные бюджеты. Компании уже прописывают в контрактах с блоггерами условия использования искусственного интеллекта при создании контента. В то же время экономика сотрудничества с цифровыми персонажами остается неопределенной: их разработка не обязательно обходится дешевле работы с живыми блоггерами. Dilo разобралось, сколько стоит создание ИИ-инфлюэнсеров, какие бренды могут быть заинтересованы в такой рекламе и способны ли виртуальные персонажи конкурировать за рекламные бюджеты с реальными блоггерами.

Как ИИ меняет правила инфлюэнсер-маркетинга

Украинский рекламный рынок пока не готов к массовому сотрудничеству с виртуальными инфлюэнсерами, однако адаптируется к использованию искусственного интеллекта в рекламном контенте.

"В наших контрактах с брендами даже появился отдельный раздел, позволяющий или запрещающий использовать ИИ в контенте", - рассказала маркетологиня Валерия Ромащенко.

Речь идет, прежде всего, о создании фото- и видеоматериалов, а не об использовании ИИ для написания сценариев или рекламных текстов. При этом важно различать полностью сгенерированные персонажи и рекламный контент, созданный с помощью искусственного интеллекта для реальных людей.

Для рекламодателей это два разных инструмента с разными задачами. В первом случае бренд практически работает с цифровым персонажем. Во втором используется новые технологии для производства контента с участием живого блоггера.

Главное отличие виртуальных инфлюэнсеров от традиционных заключается не только в способе создания контента, но и в механизме взаимодействия с аудиторией.

"Сегодня бренды покупают у блоггеров не охват, а доверие, репутацию, личный опыт и эмоциональную связь с аудиторией", - объясняет Ромащенко.

Именно на этом построена экономика инфлюэнсер-маркетинга. Люди, длительно следящие за блоггером, чаще прислушиваются к его рекомендациям . Виртуальному персонажу такое доверие еще предстоит сформировать, и результат не гарантирован.

В то же время, ШИ-инфлюэнсеры предлагают рекламодателям другую модель сотрудничества. Они не болеют, не срывают дедлайны и не попадают в скандалы из-за личной жизни. Бренд может контролировать внешность персонажа, его коммуникацию и контент.

Однако полный контроль над образом имеет и обратную сторону. По словам маркетолога, именно человеческие эмоции, ошибки и личные истории часто делают блоггеров интересными для аудитории. Отсутствие человеческого фактора может быть как преимуществом, так и ограничением виртуального инфлюэнсера.

Сколько стоит создание ИИ-инфлюэнсера

Стоимость зависит от уровня персонажа. Об этом рассказал технический руководитель команды Arieta Art Станислав Донец.

"Одной цены нет: в зависимости от уровня это может быть от нескольких десятков долларов в месяц до сотни тысяч", — пояснил он.

Донец выделяет три уровня. Самый простой – это персонаж, созданный на готовых сервисах генерации изображений с закрепленным лицом и регулярными публикациями. Такой проект можно запустить от нескольких дней до двух недель. Основные расходы – подписки на сервисы.

Средний уровень нуждается в команде или агентстве. Они разрабатывают концепцию и легенду персонажа, учат модель, обеспечивающую стабильную внешность, подбирают голос и готовят первый пакет контента. Донец оценивает такой старт для украинского рынка примерно в $3–15 тыс. Это занимает один-два месяца.

Полноценный цифровой посол – это 3D- или CGI-персонаж с ригом, анимацией, увлечением движений и стратегией на годы. На создание уходит от трех до шести месяцев.

"Разница между простым персонажем и послом не только в бюджете. Простой персонаж — это картинка. Амбасадор — это личность с последовательным поведением, которое узнают и годами живет вместе с брендом", — отмечает эксперт.

В процесс входит концепция, внешность, характер, голос и контент-конвейер. По словам Донца, чаще всего "ломаются" дешевые проекты именно на консистентности. Персонаж должен быть узнаваем в каждом кадре.

Отдельная часть – юридическая. Это права на образ, договоры и маркировку ИИ-контента. Для голоса, клонированного с актера, необходима лицензия. Он также напоминает, что в ЕС четкая маркировка такого контента требуется по AI Act с августа 2026 года.

Расходы после запуска

Основные деньги, по словам Донца, уходят уже после создания персонажа. Ему нужны сценарист, который держит его характер, генерирующий и доказывающий контент оператор и коммюнити-менеджер. Последнего эксперт считает наиболее недооцененной ролью: именно в комментариях и сообщениях труднее всего удержать иллюзию, поэтому большинство таких аккаунтов ведут живые люди.

Регулярное ведение персонажа среднего уровня оценивается в $1,5–5 тыс. в месяц. К этому прилагаются подписки на сервисы и продвижение.

Поэтому такой персонаж не всегда дешевле блоггера. Это подтверждает и Ромащенко: собственная разработка не обязательно выгоднее сотрудничества с реальным блоггером. Отдельной статьей расходов становится привлечение аудитории. Новому персонажу еще предстоит обрести узнаваемость и сформировать сообщество подписчиков.

По словам Станислава, по сравнению с блоггерами есть ловушка. Блогер продает не только контент, но и готовую аудиторию и доверие к себе. Виртуальный персонаж стартует с нуля подписчиков, потому аудиторию придется покупать или выращивать месяцами.

"Собственный ШИ-инфлюэнсер окупается, если бренду нужно много контента, полный контроль над образом и длинная дистанция, хотя бы год. Для разовой кампании или быстрого охвата живой блоггер почти всегда более выгоден", - заключает он.

Другая ситуация – рекламная интеграция в уже популярного виртуального инфлюэнсера. В таком случае стоимость сотрудничества, по мнению Ромащенко, должна определяться по тем же критериям, что и для обычных блоггеров: охватом, вовлеченностью аудитории, соответствием целевой группе бренда и прогнозируемой эффективностью.

"Сам факт использования ИИ не должен делать рекламу более дорогой", - отмечает маркетологиня.

В Украине пока нет сложившегося рынка популярных виртуальных инфлюэнсеров со своей украинской аудиторией. Поэтому сравнивать стоимость таких интеграций с расценками традиционных блоггеров сложно.

Оценивать результаты рекламных кампаний Ромащенко предлагает по привычным для рынка показателям: CPM (стоимостью тысячи показов), конверсии и фактическим продажам.

Проблема состоит в отсутствии достаточного количества данных для сравнения. Высокие просмотры контента с виртуальным персонажем могут быть следствием любопытства аудитории к самой технологии, а не интереса к рекламируемому продукту.

Какие бренды могут заинтересоваться виртуальными инфлюэнсерами

Наибольший потенциал для использования ИИ персонажей Ромащенко видит в fashion, beauty , гейминге и технологическом секторе. В этих категориях немаловажную роль играют визуальная составляющая, креативность и новизна.

Виртуальный персонаж может стать частью коммуникационной стратегии бренда, появляться в рекламных кампаниях и помогать создавать узнаваемый образ. Особенно это актуально для имиджевых кампаний, где основной задачей является привлечение внимания к компании или продукту. Один из примеров – использование искусственного интеллекта компанией L'Oréal.

"Я бы не советовала брендам срочно инвестировать в виртуальных инфлюэнсеров только потому, что это технологично и модно. Реклама должна решать бизнес-задачу. Если реальный блоггер приносит продажи, а ИИ-персонаж только удивленные комментарии, то для меня выбор очевиден", - отмечает Ромащенко.

Несмотря на это, полной замены живым блоггерам в ближайшее время ждать не стоит. Виртуальные инфлюэнсеры могут претендовать на часть рекламных бюджетов, но пока не способны воспроизвести уровень доверия, который формируется благодаря личному опыту и длительному взаимодействию блогера с аудиторией.

Почему в Украине таких проектов единицы

По наблюдению Донца, интерес к теме велик, а реальных шагов пока мало. Бизнес активно использует ИИ для креативов, баннеров и моделей в каталогах. Однако собственный долгосрочный персонаж с характером и стратегией создают единицы.

Он называет несколько причин. Украинский рынок инфлюэнсер-маркетинга невелик, а большинство бюджетов сосредоточено у крупных рекламодателей. Бренды считают результат: им нужны клики, регистрации, продажи или ясна стоимость привлечения клиента, а у нового виртуального персонажа таких цифр на старте нет. Также после волны дипфейков аудитория насторожилась.

Первые кейсы, по словам Донца, все же есть:

бренд детских колясок Anex сделал посольством своей виртуальную модель Shudu;

МИД Украины представило ШИ-спикеру Викторию Ши;

Богдан Буше лицензировал свой ШИ-аватар для рекламы.

Последний пример показывает гибридный вариант: блоггеры продают лицензии на ИИ-копии самих себя.

Виртуальные инфлюэнсеры: показывающий мировой рынок

За рубежом цифровые персонажи стали частью маркетинговых стратегий крупных компаний. В то же время они используются преимущественно как отдельные медийные активы брендов, а не как универсальную альтернативу традиционным инфлюэнсерам.

Один из самых известных примеров – Lil Miquela, виртуальная модель, созданная лос-анджелесской студией Brud в 2016 году. Она участвовала в рекламных кампаниях Calvin Klein и Prada.

Другую модель использовала бразильская розничная сеть Magazine Luiza, создавшая собственный цифровой персонаж Lu do Magalu. За По данным Fortune , в 2023 году ее аудитория превышала 6 млн подписчиков.

В Испании агентство The Clueless запустило виртуальную модель Aitana López. Соучредительница компании Диана Нуньес рассказывала Fortune, что одной из причин создания цифрового персонажа стал рост расходов на сотрудничество с реальными инфлюэнсерами.

Однако мировой опыт не свидетельствует о том, что рекламодатели безоговорочно переходят на цифровых персонажей. За данным Digiday , в 2025 году интерес брендов к виртуальным инфлюэнсерам сократился почти на 30% по сравнению с предыдущим годом. Среди причин называли опасения негативной реакции аудитории на использование ИИ.

Таким образом, для рекламного рынка виртуальные инфлюэнсеры пока остаются скорее дополнительным инструментом коммуникации, чем полноценной заменой блоггерам. Их коммерческая ценность зависит не столько от технологии создания, сколько от способности привлекать аудиторию и обеспечивать брендам измеряемый результат.