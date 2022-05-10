"Евровидение-2022" можно будет посмотреть в приложении Дія

Песенный конкурс "Евровидение-2022", первый полуфинал которого пройдет 10 мая в Турине (Италия), можно будет посмотреть в приложении Дія.

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Об этом сообщает "Новый канал"

Чтобы посмотреть песенный конкурс через портал или приложение Дія, нужно выбрать среди услуг "Дія TV" и включить там общественный телеканал «UA: Культура». Там будет транслироваться «Евровидение-2022».

Напомним, во время первого полуфинала выступят представители Украины группа Kalush Orchestra. Из 17 песен будет отобрано 10, которые пройдут в финал. Он состоится 14 мая. Другая десятка участников будет отобрана в ходе второго полуфинала 12 мая.

Однако конкуренция в четверг будет выше, поскольку соревноваться будут 18 номеров (в первом же полуфинале должна была также участвовать Россия, однако ее выгнали с конкурса еще до определения ею своего участника по причине полномасштабного вторжения ее войск в Украину).

Начаться шоу должно в 22:00. Украинская телетрансляция будет идти на общественном телеканале "UA:Культура". Комментировать его будет бессменный ведущий Тимур Мирошниченко, который более 15 лет является украинским "голосом Евровидения". За его работой можно будет наблюдать в прямом эфире из комментаторской студии на YouTube-канале "Євробачення Україна".