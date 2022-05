Кто прошел в финал Евровидения: стали известны все участники

По итогам второго полуфинала проходящего в итальянском Турине международного песенного конкурса Евровидение-2022 12 мая определилась вторая десятка участников, прошедших в финал.

В отличие от первого полуфинала 10 мая, в котором участвовали представители 17 стран (без изгнанной с конкурса России), в четверг выступления своих артистов представили 18 государств.

При этом в телеголосовании участвовали также жители Германии, Испании и Великобритании, которые всегда проходят в финал автоматически. В итоге на основании оценок национальных жюри и голосования зрителей были отобраны следующие 10 финалистов:

Jérémie Makiese - Miss You (Бельгия)

We Are Domi - Lights Off (Чехия)

Nadir Rustamli - Fade To Black (Азербайджан)

Krystian Ochman - River (Польша)

The Rasmus - Jezebel (Финляндия)

Stefan Airapetjan - Hope (Эстония)

Sheldon Riley - Not The Same (Австралия)

Cornelia Jakobs - Hold Me Closer (Швеция)

WRS - Llámame (Румыния)

Konstrakta - In Corpore Sano (Сербия)

Соответственно, не прошли в финал:

Michael Ben David - I.M (Израиль)

Circus Mircus - Lock Me In (Грузия)

Emma Muscat - I Am What I Am (Мальта)

Achille Lauro - Stripper (Сан-Марино)

Andromache Dimitropoulou - Ela (Кипр)

Brooke Scullion - That's Rich (Ирландия)

Andrea Koevska - Circles (Северная Македония)

Vladana Vučinić - Breathe (Черногория)

Из первого же полуфинала прошли в финал следующие композиции:

Rosa Linn - Snap (Армения)

Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together (Греция)

Systur - Með hækkandi sól (Исландия)

Monika Liu - Sentimentai (Литва)

Zdob și Zdub & Advahov Brothers - Trenulețul (Молдова)

S10 - De diepte (Нидерланды)

Subwoolfer - Give That Wolf a Banana (Норвегия)

Maro - Saudade, saudade (Португалия)

Kalush Orchestra - Стефанія (Украина)

Marius Bear - Boys Do Cry (Швейцария)

Кроме того, в нем будут участвовать представители стран "большой пятерки":

Sam Ryder - Space Man (Великобритания)

Malik Harris - Rockstars (Германия)

Chanel - SloMo (Испания)

Mahmood & Blanco - Brividi (Италия)

Alvan & Ahez - Fulenn (Франция)

Отметим, что букмекеры максимально однозначно предсказывали проход Kalush Orchestra в финал Евровидения, а также дают и рекордную вероятность победы Украине на конкурсе в этом году - на сегодня она составляет уже около 56%. Ближайшими конкурентами украинской группе называются упомянутые исполнители из Великобритании, Италии и Швеции.