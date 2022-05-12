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Кто прошел в финал Евровидения: стали известны все участники
По итогам второго полуфинала проходящего в итальянском Турине международного песенного конкурса Евровидение-2022 12 мая определилась вторая десятка участников, прошедших в финал.
В отличие от первого полуфинала 10 мая, в котором участвовали представители 17 стран (без изгнанной с конкурса России), в четверг выступления своих артистов представили 18 государств.
При этом в телеголосовании участвовали также жители Германии, Испании и Великобритании, которые всегда проходят в финал автоматически. В итоге на основании оценок национальных жюри и голосования зрителей были отобраны следующие 10 финалистов:
Jérémie Makiese - Miss You (Бельгия)
We Are Domi - Lights Off (Чехия)
Nadir Rustamli - Fade To Black (Азербайджан)
Krystian Ochman - River (Польша)
The Rasmus - Jezebel (Финляндия)
Stefan Airapetjan - Hope (Эстония)
Sheldon Riley - Not The Same (Австралия)
Cornelia Jakobs - Hold Me Closer (Швеция)
WRS - Llámame (Румыния)
Konstrakta - In Corpore Sano (Сербия)
Соответственно, не прошли в финал:
Michael Ben David - I.M (Израиль)
Circus Mircus - Lock Me In (Грузия)
Emma Muscat - I Am What I Am (Мальта)
Achille Lauro - Stripper (Сан-Марино)
Andromache Dimitropoulou - Ela (Кипр)
Brooke Scullion - That's Rich (Ирландия)
Andrea Koevska - Circles (Северная Македония)
Vladana Vučinić - Breathe (Черногория)
Из первого же полуфинала прошли в финал следующие композиции:
Rosa Linn - Snap (Армения)
Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together (Греция)
Systur - Með hækkandi sól (Исландия)
Monika Liu - Sentimentai (Литва)
Zdob și Zdub & Advahov Brothers - Trenulețul (Молдова)
S10 - De diepte (Нидерланды)
Subwoolfer - Give That Wolf a Banana (Норвегия)
Maro - Saudade, saudade (Португалия)
Kalush Orchestra - Стефанія (Украина)
Marius Bear - Boys Do Cry (Швейцария)
Кроме того, в нем будут участвовать представители стран "большой пятерки":
Sam Ryder - Space Man (Великобритания)
Malik Harris - Rockstars (Германия)
Chanel - SloMo (Испания)
Mahmood & Blanco - Brividi (Италия)
Alvan & Ahez - Fulenn (Франция)
Отметим, что букмекеры максимально однозначно предсказывали проход Kalush Orchestra в финал Евровидения, а также дают и рекордную вероятность победы Украине на конкурсе в этом году - на сегодня она составляет уже около 56%. Ближайшими конкурентами украинской группе называются упомянутые исполнители из Великобритании, Италии и Швеции.