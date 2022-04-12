Sony инвестировала в создателей Fortnite $1 млрд

Японская компания Sony Group Corporation инвестировала $1 млрд в разработчиков игры Fortnite Epic Games для продвижения концепции компании по созданию метавселенной и поддержке ее дальнейшего роста.

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Об этом говорится на официальном сайте Epic Games.

В компании отметили, что Epic Games объявила о раунде финансирования в размере $2 млрд. Раунд включает в себя инвестиции от уже существующего инвестора Sony Group Corporation, а также KIRKBI, семейного холдинга и инвестиционной компании, стоящей за The LEGO Group. Каждая из сторон инвестирует $1 млрд соответственно.

"Как креативная развлекательная компания мы очень рады инвестировать в Epic, чтобы углубить наши отношения в области метавселенной, пространства, где создатели и пользователи делятся своим временем. Мы также уверены, что опыт Epic, включая их мощный игровой движок, в сочетании с технологиями Sony ускорит наши различные усилия, такие как разработка новых цифровых впечатлений для фанатов в спорте и наши инициативы по виртуальному производству", — отметил председатель, президент и главный исполнительный директор Sony Group Corporation Кеничиро Йошида.

В свою очередь генеральный директор и основатель Epic Games Тим Суини отмечает, что им нужны партнеры, которые разделяют видение компании.

"Мы нашли это в нашем партнерстве с Sony и KIRKBI. Эти инвестиции ускорят нашу работу по созданию метавселенной и пространств, где игроки смогут развлекаться с друзьями, бренды смогут создавать творческие и захватывающие впечатления, а создатели смогут создавать сообщества и процветать", — подчеркнул он.

Отметим, что оценка капитала Epic после выкупа составляет $31,5 млрд. Закрытие инвестиции зависит от обычных условий закрытия, включая одобрение регулирующих органов.

Напомним, ранее Epic Games собрала более $144 млн для гуманитарной помощи Украине.