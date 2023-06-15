10 лет за решеткой проведет рецидивист, который совместно с рашистами грабил односельчан во время оккупации Харьковщины

Доказательная база, собранная Службой безопасности Украины, позволила привлечь к ответственности еще одного пособника российских оккупантов, сотрудничавшего с врагом в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленником оказался 62-летний житель поселка Новый Бурлук, ранее неоднократно отбывавший наказание за тяжкие преступления.

На период оккупации населённого пункта он согласился стать "помощником" российского коменданта и помогал рашистам мародерить дома местных жителей.

Сотрудники СБУ задержали его в сентябре 2022 года во время стабилизационных мер на освобожденных территориях Чугуевского района.

"По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения он добровольно предложил собственный дом для "расквартирования" захватчиков и складирования их оружия и боеприпасов. Также ориентировал оккупантов на местности и "наводил" их на квартиру односельчан для ограбления. Затем рашисты вместе с коллаборантом врывались в дома людей и, угрожая оружием, забирали деньги, автомобили, бытовую технику и другое частное имущество. В случае сопротивления - угрожали пострадавшим и их родственникам физической расправой "на месте" или заключением в местную российскую застенку", - отмечают в СБУ.

Кроме того, оккупанты позволили злоумышленнику забирать себе часть награбленных вещей и свободно передвигаться в оккупированном в то время районе.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору) и назначил ему 10 лет тюрьмы.

Ранее Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного предателя, а именно, жителя Волчанска Харьковской области Дмитрия Чигринова, известного в криминальных кругах по прозвищу Чиж, возглавившего город во время российской оккупации и работавшего на ФСБ и российскую частную военную компанию "Вагнер".